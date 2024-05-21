Samsung, Copilot Plus PC uyumlu Galaxy Book4 Edge'i tanıttı

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Tam Boyutta Gör Microsoft, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte yeni Copilot Plus PC markasını ve gerekliliklerini tanıtmıştı. Bunun hemen ardından üreticiler Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu bağlamda Samsung, yeni nesil yapay zeka bilgisayarları Galaxy Book4 Edge’i çok yakında piyasaya sürecek.

Samsung Galaxy Book4 Edge yapay zeka ile geliyor

Samsung Galaxy Book4 Edge, firmaya göre mobil ve PC arasındaki boşluğu dolduran bir ürün. Copilot Plus PC ile gelen yapay zeka özelliklerinin yanında Samsung, Galaxy AI özelliklerini Link to Windows ile dizüstüne de getiriyor.

Tam Boyutta Gör Cihazın kendine geldiğimizde ise Galaxy Book4 Edge, bir adet 14 inç ve iki adet 16 inç modellerden oluşuyor. Tüm modeller Windows 11 Home ile çalışırken 14 inç Galaxy Book4 Edge, 120 Hz yenileme hızında çalışan, 500nit parlaklık sunan 16:10 formatındaki AMOLED 3K (2880x1800) ekran ile geliyor. Bu ekran, HDR, VRR ve P3 gamının yüzde 120'si kapsıyor. 4.0 GHz hızlara erişebilen Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 çekirdekli) yongasından güç olan cihazda WiFi 7 desteği de sunuluyor. Üründe aynı zamanda 16 GB RAM, 512/1TB depolama alanı da bulunuyor.

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16 inçlik modellerde ise ekran boyutu dışında panel özelinde herhangi bir fark yok. Ayrıca RAM, depolama, bağlantı gibi konularda da ürünler aynı. Sadece 16 inçlik modellerden birisi 4,2 GHz hızlara ulaşabilen Snapdragon X Elite X1E-84-100 (12 çekirdekli) yongasından güç alıyor. Diğer model ise 14 inçlik versiyonla aynı yongayı kullanıyor. Her üç yongadaki NPU birimi ise 45 TOPS yapay zeka performansı sağlıyor.

Samsung Galaxy Book4 Edge çıkış tarihi ve TV hediyesi

Galaxy Book4 Edge modellerinin tamamının 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Her üç model de bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor. Samsung sınırlı stoklarla birlikte ön sipariş verenlere 379 dolarlık 50 inçlik Crystal UHD 4K TV’yi hediye ediyor. Ancak bu hediye ABD’deki ön siparişler için geçerli.

Fiyatlar ise 1.349 dolardan başlıyor. Tüm fiyatlandırma şu şekilde:

Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-84-100 işlemcili: 1.749,99 dolar

Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.449,99 dolar

Galaxy Book4 Edge, 14 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.349,99 dolar

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