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    Samsung, Copilot Plus PC uyumlu Galaxy Book4 Edge'i tanıttı

    Samsung, Microsoft’un etkinliğinin hemen ardından Copilot Plus PC uyumlu yeni nesil yapay zeka bilgisayarları Galaxy Book4 Edge’i tanıttı. İşte Galaxy Book4 Edge fiyatı ve dahası:
    Samsung Galaxy Book4 Edge'i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Microsoft, geçtiğimiz gün düzenlediği etkinlikte yeni Copilot Plus PC markasını ve gerekliliklerini tanıtmıştı. Bunun hemen ardından üreticiler Copilot Plus PC uyumlu dizüstü bilgisayarlarını duyurdu. Bu bağlamda Samsung, yeni nesil yapay zeka bilgisayarları Galaxy Book4 Edge’i çok yakında piyasaya sürecek.

    Samsung Galaxy Book4 Edge yapay zeka ile geliyor

    Samsung Galaxy Book4 Edge, firmaya göre mobil ve PC arasındaki boşluğu dolduran bir ürün. Copilot Plus PC ile gelen yapay zeka özelliklerinin yanında Samsung, Galaxy AI özelliklerini Link to Windows ile dizüstüne de getiriyor.

    Samsung Galaxy Book4 Edge'i tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın kendine geldiğimizde ise Galaxy Book4 Edge, bir adet 14 inç ve iki adet 16 inç modellerden oluşuyor. Tüm modeller Windows 11 Home ile çalışırken 14 inç Galaxy Book4 Edge, 120 Hz yenileme hızında çalışan, 500nit parlaklık sunan 16:10 formatındaki AMOLED 3K (2880x1800) ekran ile geliyor. Bu ekran, HDR, VRR ve P3 gamının yüzde 120'si kapsıyor. 4.0 GHz hızlara erişebilen Snapdragon X Elite X1E-80-100 (12 çekirdekli) yongasından güç olan cihazda WiFi 7 desteği de sunuluyor. Üründe aynı zamanda 16 GB RAM, 512/1TB depolama alanı da bulunuyor.

    16 inçlik modellerde ise ekran boyutu dışında panel özelinde herhangi bir fark yok. Ayrıca RAM, depolama, bağlantı gibi konularda da ürünler aynı. Sadece 16 inçlik modellerden birisi 4,2 GHz hızlara ulaşabilen Snapdragon X Elite X1E-84-100 (12 çekirdekli) yongasından güç alıyor. Diğer model ise 14 inçlik versiyonla aynı yongayı kullanıyor. Her üç yongadaki NPU birimi ise 45 TOPS yapay zeka performansı sağlıyor.

    Samsung Galaxy Book4 Edge çıkış tarihi ve TV hediyesi

    Galaxy Book4 Edge modellerinin tamamının 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Her üç model de bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor. Samsung sınırlı stoklarla birlikte ön sipariş verenlere 379 dolarlık 50 inçlik Crystal UHD 4K TV’yi hediye ediyor. Ancak bu hediye ABD’deki ön siparişler için geçerli.

    Fiyatlar ise 1.349 dolardan başlıyor. Tüm fiyatlandırma şu şekilde:

    • Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-84-100 işlemcili: 1.749,99 dolar
    • Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.449,99 dolar
    • Galaxy Book4 Edge, 14 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.349,99 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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