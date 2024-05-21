Samsung, Copilot Plus PC uyumlu Galaxy Book4 Edge'i tanıttı

- Samsung Galaxy Book4 Edge yapay zeka ile geliyor
- Samsung Galaxy Book4 Edge çıkış tarihi ve TV hediyesi
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Samsung Galaxy Book4 Edge yapay zeka ile geliyor
Samsung Galaxy Book4 Edge, firmaya göre mobil ve PC arasındaki boşluğu dolduran bir ürün. Copilot Plus PC ile gelen yapay zeka özelliklerinin yanında Samsung, Galaxy AI özelliklerini Link to Windows ile dizüstüne de getiriyor.
16 inçlik modellerde ise ekran boyutu dışında panel özelinde herhangi bir fark yok. Ayrıca RAM, depolama, bağlantı gibi konularda da ürünler aynı. Sadece 16 inçlik modellerden birisi 4,2 GHz hızlara ulaşabilen Snapdragon X Elite X1E-84-100 (12 çekirdekli) yongasından güç alıyor. Diğer model ise 14 inçlik versiyonla aynı yongayı kullanıyor. Her üç yongadaki NPU birimi ise 45 TOPS yapay zeka performansı sağlıyor.
Samsung Galaxy Book4 Edge çıkış tarihi ve TV hediyesi
Galaxy Book4 Edge modellerinin tamamının 18 Haziran 2024 tarihinden itibaren satışa sunulacağı açıklandı. Her üç model de bugünden itibaren ön sipariş verilebiliyor. Samsung sınırlı stoklarla birlikte ön sipariş verenlere 379 dolarlık 50 inçlik Crystal UHD 4K TV’yi hediye ediyor. Ancak bu hediye ABD’deki ön siparişler için geçerli.
Fiyatlar ise 1.349 dolardan başlıyor. Tüm fiyatlandırma şu şekilde:
- Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-84-100 işlemcili: 1.749,99 dolar
- Galaxy Book4 Edge 16 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.449,99 dolar
- Galaxy Book4 Edge, 14 inç, X1E-80-100 işlemcili: 1.349,99 dolar
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.