"Yapay zekayı kullananlar yapay zekayı kullanmayanların yerini alacak"

Tam Boyutta Gör

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?" başlıklı oturumda konuştu.

Geri viteste dünya rekoru kırıldı 1 ay önce eklendi

Bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğini belirten Koç, yapay zekada olup bitenlerle beraber yeni teknolojilerle ilgili olarak her zaman artıların ve eksilerin konuşulduğunu aktardı. Diğer tüm teknolojiler ele alınırsa bunun her zaman insanın sosyal refahını olumlu yönde etkilediğinden bahseden Koç yapay zekanın günün sonunda insanlara yardımcı olacağını vurguladı.

Koç, yapay zekanın, bilgisayarın veya yazılımın insan benzeri bir davranışı olduğundan bahsedebileceğini söyledi. Ancak yapay zekanın insan gibi olmayacağını belirten ve bu yüzden insanlara neyin yardımcı olacağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildiren Koç, "Her zaman söylüyoruz ki yapay zeka insanın yerini alacak mı diye çok soru var. Cevabı çok basit, olmayacak ama yapay zekayı kullanan insanlar, yapay zekayı kullanmayan insanların yerini alacak. Bu eylemi yapay zeka değil, insanlar yapacak. Bu yüzden çok dikkatli olmamızın nedenleri var. Özellikle günümüzde herkes yapay zeka kullanıyor. Daha önce sadece oyun, oyun endüstrisi ve bazı spesifik görevler içindi. Ancak şu anda her yerde, tüm büyük dil modelleriyle herkes ChatGPT'yi ve diğerlerini kullanıyor." dedi.

Ali Taha Koç, şu anda herkesin yapay zekayla ilgilendiğine dikkati çekerek manipülasyon ve dezenformasyona karşı dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

Koç, "Çünkü şu anda yapay zekanın kullanımı çok kolay. Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2020'de Türkiye'nin en büyük telekom operatörü olarak ilkelerimizi zaten belirleyerek ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.