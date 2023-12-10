Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    "Yapay zekayı kullananlar yapay zekayı kullanmayanların yerini alacak"

    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2020'de Türkiye'nin en büyük operatörü olarak ilkelerimizi belirleyerek ortaya koyduk" dedi.

    'Yapay zekayı kullananlar, kullanmayanların yerini alacak' Tam Boyutta Gör

    Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç,  "Birlikte Gelişmek: Sorumluluklar, Eylemler ve Çözümler" temasıyla İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum 2023 kapsamında gerçekleştirilen "Çok Bilmiş Yapay Zeka: Yaratıcı Potansiyel mi Yıkıcı Musibet mi?" başlıklı oturumda konuştu.

    Bu konuda farkındalık yaratılması gerektiğini belirten Koç, yapay zekada olup bitenlerle beraber yeni teknolojilerle ilgili olarak her zaman artıların ve eksilerin konuşulduğunu aktardı. Diğer tüm teknolojiler ele alınırsa bunun her zaman insanın sosyal refahını olumlu yönde etkilediğinden bahseden Koç yapay zekanın günün sonunda insanlara yardımcı olacağını vurguladı.

    Koç, yapay zekanın, bilgisayarın veya yazılımın insan benzeri bir davranışı olduğundan bahsedebileceğini söyledi. Ancak yapay zekanın insan gibi olmayacağını belirten ve bu yüzden insanlara neyin yardımcı olacağı konusunda dikkatli olunması gerektiğini bildiren Koç, "Her zaman söylüyoruz ki yapay zeka insanın yerini alacak mı diye çok soru var. Cevabı çok basit, olmayacak ama yapay zekayı kullanan insanlar, yapay zekayı kullanmayan insanların yerini alacak. Bu eylemi yapay zeka değil, insanlar yapacak. Bu yüzden çok dikkatli olmamızın nedenleri var. Özellikle günümüzde herkes yapay zeka kullanıyor. Daha önce sadece oyun, oyun endüstrisi ve bazı spesifik görevler içindi. Ancak şu anda her yerde, tüm büyük dil modelleriyle herkes ChatGPT'yi ve diğerlerini kullanıyor." dedi.

    Ali Taha Koç, şu anda herkesin yapay zekayla ilgilendiğine dikkati çekerek manipülasyon ve dezenformasyona karşı dikkatli olmak gerektiğini kaydetti.

    Koç, "Çünkü şu anda yapay zekanın kullanımı çok kolay. Turkcell olarak yapay zeka konusunda çok yoğun çalışmalar yürütüyoruz. 2020'de Türkiye'nin en büyük telekom operatörü olarak ilkelerimizi zaten belirleyerek ortaya koyduk." şeklinde konuştu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    türk telekom hat resetleme kodu lisanslı boksör kavga ederse ne olur diş taşı temizliği yaptıranlar yorumları bumble yorumlar parayı faize yatırmak mantıklımı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi - REDMI 10A
    Xiaomi - REDMI 10A
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    8.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
    Lenovo IdeaPad 3 15ITL6
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
    TEKNOPANDA-KARAKIZ 6
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız