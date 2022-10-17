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    Anlık Bildirim

    Yapı Kredi mobil uygulaması ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşanıyor

    Yapı Kredi bankası sistemleri çöktü. Yapı Kredi müşterileri mobil bankacılık ve internet bankacılığı işlemlerini gerçekleştiremiyor. Yapı Kredi'den açıklama yapılmadı.
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    Yapı Kredi çöktü mü? 17 Ekim 2022 Tam Boyutta Gör

    Bu sabah saatleri itibarıyla Yapı Kredi bankası servislerine erişim problemi yaşanıyor. Müşteriler mobil bankacılığa ve internet bankacılığına erişemiyor.

    Bankanın mobil uygulamasına ve internet bankacılığına erişmek isteyen kullanıcılar, “Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz.” uyarısı ile karşılaşıyor.

    Sisteme erişim sağlanamaması nedeniyle müşteriler para transferi, fatura ödeme, borsa, döviz ve kredi gibi işlemleri gerçekleştiremiyor.

    Twitter'da TT oldu

    Twitter’da Yapı Kredi ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı ve #yapıkredi etiketi gündem listesinde 4. sıraya yükseldi. Yapı Kredi, erişim problemiyle ilgili herhangi bir açıklama paylaşmadı.

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    slamdunk393 2 gün önce

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