Yapı Kredi mobil uygulaması ve internet bankacılığına erişim sorunu yaşanıyor

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Bu sabah saatleri itibarıyla Yapı Kredi bankası servislerine erişim problemi yaşanıyor. Müşteriler mobil bankacılığa ve internet bankacılığına erişemiyor.

Bankanın mobil uygulamasına ve internet bankacılığına erişmek isteyen kullanıcılar, “Yoğunluk sebebiyle uygulamaya geçici olarak erişilememektedir. Tekrar erişim sağlamanız için çalışıyoruz.” uyarısı ile karşılaşıyor.

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Sisteme erişim sağlanamaması nedeniyle müşteriler para transferi, fatura ödeme, borsa, döviz ve kredi gibi işlemleri gerçekleştiremiyor.

Twitter'da TT oldu

Twitter’da Yapı Kredi ile ilgili çok sayıda paylaşım yapıldı ve #yapıkredi etiketi gündem listesinde 4. sıraya yükseldi. Yapı Kredi, erişim problemiyle ilgili herhangi bir açıklama paylaşmadı.

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