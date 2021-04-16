Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı

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Yonga dünyasına son dönemde yaşanan kriz doğru yatırımın ne derece önemli olduğunu gösterirken artan yoğun ilgiyi de gözler önüne serdi. Özellikle pandeminin etkisiyle yonga sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve üretim tarafında rekor üstüne rekor kırılıyor.

Rekor ekipman satıldı

Global raporlara göre yarı iletken ekipman satışları 2020 yılında 71 milyar doları geçti ve tarihi rekor kırdı. Geçen yıla göre artış yüzde 19 oldu. Satışların en çok gerçekleştiği yer ise haliyle Çin oldu.

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Yonga sektöründe bağımsız olmak adına önemli bir hamle başlatan Çin geçen yıl rekor sayıda ekipman satın aldı. Sonrasında ABD ambargosu gecikmedi ancak bu kez de ikinci el ekipmanlara yöneldi.

Çin’de ekipman satışları 18.7 milyar dolara ulaştı ve yüzde 39 büyüdü. En fazla artış ise 16 milyar dolar ile Güney Kore’de gerçekleşti. Tayvan ise 17.15 milyar dolar ile düz bir çizgi izledi. Asya kıtasının yonga satışlarında inanılmaz bir hakimiyetinin olduğu görülüyor.

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Tayvan en büyük yonga dökümcüsü olduğu için sıralamada ikinci sırada. Özellikle Samsung’un etkisiyle Güney Kore önemli bir artış yaşamış. Yonga üretiminin geldiği kritik nokta Güney Koreli üreticilerin gözünden kaçmamış gibi.

Raporda ekipmanları üretenlerin satıştaki payları yok ancak sektörün önemli ismi Hollandalı ASML geçen yıl yüzde 20 artışla 14 milyar Avro gelir elde etmişti. Haliyle üreten tarafın da gelirlerinin arttığını söyleyebiliriz.

https://www.techpowerup.com/281058/2020-global-semiconductor-equipment-sales-surge-19-to-industry-record-usd-71-2-billion-semi-reports

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