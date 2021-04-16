Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı

Yonga dünyasına son dönemde yaşanan kriz doğru yatırımın ne derece önemli olduğunu gösterirken artan yoğun ilgiyi de gözler önüne serdi. Özellikle pandeminin etkisiyle yonga sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve üretim tarafında rekor üstüne rekor kırılıyor.
Rekor ekipman satıldı
Global raporlara göre yarı iletken ekipman satışları 2020 yılında 71 milyar doları geçti ve tarihi rekor kırdı. Geçen yıla göre artış yüzde 19 oldu. Satışların en çok gerçekleştiği yer ise haliyle Çin oldu.İlginizi Çekebilir Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı
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Yonga sektöründe bağımsız olmak adına önemli bir hamle başlatan Çin geçen yıl rekor sayıda ekipman satın aldı. Sonrasında ABD ambargosu gecikmedi ancak bu kez de ikinci el ekipmanlara yöneldi.
Çin’de ekipman satışları 18.7 milyar dolara ulaştı ve yüzde 39 büyüdü. En fazla artış ise 16 milyar dolar ile Güney Kore’de gerçekleşti. Tayvan ise 17.15 milyar dolar ile düz bir çizgi izledi. Asya kıtasının yonga satışlarında inanılmaz bir hakimiyetinin olduğu görülüyor.
Tayvan en büyük yonga dökümcüsü olduğu için sıralamada ikinci sırada. Özellikle Samsung’un etkisiyle Güney Kore önemli bir artış yaşamış. Yonga üretiminin geldiği kritik nokta Güney Koreli üreticilerin gözünden kaçmamış gibi.
Raporda ekipmanları üretenlerin satıştaki payları yok ancak sektörün önemli ismi Hollandalı ASML geçen yıl yüzde 20 artışla 14 milyar Avro gelir elde etmişti. Haliyle üreten tarafın da gelirlerinin arttığını söyleyebiliriz.
https://www.techpowerup.com/281058/2020-global-semiconductor-equipment-sales-surge-19-to-industry-record-usd-71-2-billion-semi-reports Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.
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