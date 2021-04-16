Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı

    Yonga üretiminde kendi hakimiyetini kurmak isteyen ülkelerin üretim ekipmanlarına ilgisi adeta patlama yaptı. Geçen yıl 71 milyar dolarlık ekipman satışı oldu ve Çin lider durumda.
    16 Nisan 2021, 16:00 (11 sa.)
    941
    6
    9
    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Yonga dünyasına son dönemde yaşanan kriz doğru yatırımın ne derece önemli olduğunu gösterirken artan yoğun ilgiyi de gözler önüne serdi. Özellikle pandeminin etkisiyle yonga sektöründe büyük bir hareketlilik yaşanıyor ve üretim tarafında rekor üstüne rekor kırılıyor.

    Rekor ekipman satıldı

    Global raporlara göre yarı iletken ekipman satışları 2020 yılında 71 milyar doları geçti ve tarihi rekor kırdı. Geçen yıla göre artış yüzde 19 oldu. Satışların en çok gerçekleştiği yer ise haliyle Çin oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Biden yonga krizine karşı ilk somut adımı attı

    Ayrıca Bkz. "Call of Duty: Warzone'da temizlik devam ediyor: 15.000 kişi daha hile sebebiyle banlandı"

    Yonga sektöründe bağımsız olmak adına önemli bir hamle başlatan Çin geçen yıl rekor sayıda ekipman satın aldı. Sonrasında ABD ambargosu gecikmedi ancak bu kez de ikinci el ekipmanlara yöneldi.

    Çin’de ekipman satışları 18.7 milyar dolara ulaştı ve yüzde 39 büyüdü. En fazla artış ise 16 milyar dolar ile Güney Kore’de gerçekleşti. Tayvan ise 17.15 milyar dolar ile düz bir çizgi izledi. Asya kıtasının yonga satışlarında inanılmaz bir hakimiyetinin olduğu görülüyor.

    Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı
    Tam Boyutta Gör

    Tayvan en büyük yonga dökümcüsü olduğu için sıralamada ikinci sırada. Özellikle Samsung’un etkisiyle Güney Kore önemli bir artış yaşamış. Yonga üretiminin geldiği kritik nokta Güney Koreli üreticilerin gözünden kaçmamış gibi.

    Raporda ekipmanları üretenlerin satıştaki payları yok ancak sektörün önemli ismi Hollandalı ASML geçen yıl yüzde 20 artışla 14 milyar Avro gelir elde etmişti. Haliyle üreten tarafın da gelirlerinin arttığını söyleyebiliriz.



    https://www.techpowerup.com/281058/2020-global-semiconductor-equipment-sales-surge-19-to-industry-record-usd-71-2-billion-semi-reports
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 1 gün önce

    test

    D
    Dellialli 1 gün önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 1 gün önce

    Buy Bitcoin

    B
    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen gun
    Kaçırdı mı? Güldürmeyin oğlum adamı ya. O Asya' lı şirketlerin çoğu ASML' nin ürettiği cihazları kullanıyor. Şu görseldeki cihazın birim fiyatı 1 adet F-35 uçağından daha fazla. Üretmemek ile teknoloji üretmemek aynı şey değil. Bu tarz bir tesisin günlük temiz su ihtiyacı devasa. Adam kendi kaynaklarını tüketmiyor, Taywan düşünsün diyor. Vallahi komiksiniz...
    Kaçırdı mı? Güldürmeyin oğlum adamı ya. O Asya' lı şirketlerin çoğu ASML' nin ürettiği cihazları kullanıyor. Şu görseldeki cihazın birim fiyatı 1 adet F-35 uçağ...
    Devamını Gör
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    A ahmetbmyo (ahme t) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Global founduries satıldı biz almadık ARM satıldı biz duymadık ne oldu neden fakiriz bizim ülkemizde teknoloji bakanları sagirmi
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    gun (Gün Oksay) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bizimde içinde olduğumuz batı dünyası treni kaçırdı gibi.
    4 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    joven ( joven) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Katılıyorum batı artık yavaş yavaş gerileme devrine girdi teknoleji artık doğudan parlıyor
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    BekirHan (Bekir Han) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    Kaçırdı mı? Güldürmeyin oğlum adamı ya. O Asya' lı şirketlerin çoğu ASML' nin ürettiği cihazları kullanıyor. Şu görseldeki cihazın birim fiyatı 1 adet F-35 uçağından daha fazla. Üretmemek ile teknoloji üretmemek aynı şey değil. Bu tarz bir tesisin günlük temiz su ihtiyacı devasa. Adam kendi kaynaklarını tüketmiyor, Taywan düşünsün diyor. Vallahi komiksiniz...
    1 Yanıt Yanıtla +4
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    mezun2021itü 9 sa. ( Mesaj Silindi ) gun
    çin deki çoğu şirketin sermayesi batı’dan batı bir şey kaçırmıyor gene biz kaçırıyoruz
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yanıt Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 sa. Amazon'dan Yüzüklerin Efendisi dizisinin ilk sezonuna çılgın bütçe 3 sa. Microsoft, Windows 10 güç menüsüne yeni bir seçenek ekliyor 4 sa. Mads Mikkelsen, Indiana Jones 5'in kadrosuna katıldı 5 sa. Ferrari ilk elektrikli otomobilini 2025 yılında çıkaracağını açıkladı 5 sa. İş istasyonlarına yönelik Alder Lake-S işlemcilerinin çıkış dönemi ortaya çıktı 5 sa. Lydsto R1 Toz Toplama Üniteli Robot Süpürge - İnceleme 6 sa. Google Chrome’da kapatılan sekmeleri yeniden açmak kolaylaşacak 6 sa. Netac 10 GHz DDR5 bellekler için kolları sıvadı 7 sa. Ethereum (ETH) 2 bin 547 dolarla tüm zamanların rekorunu kırdı 7 sa. Söylentiye göre Battlefield 6 eski nesil konsollara gelmeyecek ve ilk günden Xbox Game Pass'e eklenecek 7 sa. Koreli üreticiler, elektrikli araçlar için kablosuz hızlı şarj standardı sundu: Bir saat içinde %80 7 sa. Turkcell'in Ramazan'a özel Salla Kazan kampanyası başladı 8 sa. Oppo Watch ve Oppo Band, iOS desteğine kavuştu 8 sa. iPhone 12 mini ile iPhone 13 mini arasındaki farklar ortaya çıktı 8 sa. Samsung Galaxy M42 5G'nin teknik özellikleri ve tanıtım tarihi belli oldu 9 sa. Cyberpunk 2077 sayesinde CD Projekt, 2020 yılında rekor gelir elde etti 9 sa. Türkiye'nin kripto para ile ödemeyi yasaklamasıyla Bitcoin düşüşe geçti 9 sa. Mercedes-Benz StartUP 2021 başvuruları devam ediyor 10 sa. HBO'da yayınlanacak The Last of Us dizisinin Tommy'si belli oldu 10 sa. Yeni Uncharted büyük bir ihtimalle iptal edilecek, Naughty Dog odağını Last of Us Remake'e kaydırdı 11 sa. GÖRÜNTÜLENEN Yarı iletken ekipman satışları rekor kırdı Sonraki Dogecoin rekor üstüne rekor kırıyor, 4 ayda 30 kat arttı 12 sa. F1 2021'in hakları EA'ye geçince Türkiye dahil birçok ülkede fiyatlar birkaç katına çıktı 12 sa. TCMB kripto para ile ödemeyi neden yasakladığını açıkladı 12 sa. (Güncellendi) Söylentiye göre bazı şirketler Square Enix'i satın almak istiyor 13 sa. Çinli markadan 700 km menzile sahip premium elektrikli otomobil: Zeekr 001 13 sa. DJI Air 2S geliyor 14 sa. Netflix'in Resident Evil animasyon dizisi Infinite Darkness'tan fragman paylaşıldı 14 sa. AirPods 3 yeni görüntüsüyle karşımızda 15 sa. Google, iklim değişikliğinin Dünya coğrafyasına olumsuz etkisini gözler önüne serdi 15 sa. Resident Evil Village'ın demo tarihleri ve konsollardaki çözünürlük-FPS değerleri paylaşıldı 16 sa. Oppo A35 tanıtıldı: Helio P35 işlemci, 6.52 inç ekran ve 4320 mAh pil 16 sa. United Airlines, çöpten üretilen sürdürülebilir jet yakıtını finanse etmek için Eco-Skies Alliance'ı duyurdu 17 sa. Amazon Prime'ın güncel abone sayısı açıklandı 22 sa. Kripto para ile ödemelere yasak geldi 1 gün Aksiyon rol yapma oyunu Darkfire Heroes, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün 1980 temalı arcade oyun Chaser Tracer, ücretsiz olarak mobil cihazlar için yayınlandı 1 gün Bang & Olufsen'in yeni kablosuz hoparlörü bir kitap gibi görünüyor 1 gün Microsoft, Windows 10'da Zaman Çizelgesi'ni kaldırıyor mu? 1 gün Skyrim'in modu ayrı bir oyun oluyor: The Forgotten City bu yaz çıkacak 1 gün Sony, bu yıl Avrupa'da geri dönüştürülmüş PS5 oyun kutularını test edecek Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız