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    Deprem bölgesine Vodafone'un desteğiyle konteyner teknoloji sınıfları kurulacak

    Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği iş birliğiyle deprem bölgesindeki çocukların sosyal hayata dönüşümü için "Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek" projesi başlatılıyor.
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    Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek projesi başlıyor Tam Boyutta Gör
    Gençlerin teknolojik alanda gelişimi için daha önce pek çok farklı projede iş birliği yapan Türkiye Vodafone Vakfı ve Habitat Derneği, bu kez deprem bölgesindeki öğrencilere yönelik yardım için kolları sıvadı.

    Yedi yıldır devam eden ve çok sayıda şehirde binlerce öğrenciye ulaşan “Yarını Kodlayanlar” projesinin deprem bölgesine özel versiyonu olan “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesiyle bölgedeki çocuklar için konteyner teknoloji sınıfları ve gezici eğitim aracında zenginleştirilmiş ve psikoloji alanında uzman isimlerden onay alınmış özel eğitim ve etkinlikler düzenlenecek.

    Konteyner teknoloji sınıfları kurulacak

    Yapılan açıklamaya göre toplam 100 bin çocuğa ulaşılması hedeflenen proje kapsamında ilk konteyner teknoloji sınıfı Nisan ayında Adıyaman’da açılacak. Konteyner sınıfta 7-14 yaş arası çocuklara yönelik müzik ve masal atölyeleri, kodlama eğitimleri ve çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenirken, oyun terapisiyle psikososyal destek sağlanacak. Adıyaman’ın ardından Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da da konteyner teknoloji sınıfları kurulacak.

    “Yarını Kodlayanlar Sosyal Hayata Destek” projesinde konteyner teknoloji sınıflarının yanı sıra gezici eğitim aracıyla da çocuklar için eğitim ve etkinlikler düzenlenecek. Afetten etkilenen 11 ildeki köy, çadır kent ve konteyner kentleri ziyaret edecek olan gezici eğitim aracında 7-14 yaş arası çocuklara yönelik kodlama eğitimleri, müzik atölyeleri ve çeşitli sosyal etkinlikler gerçekleştirilecek. Proje kapsamındaki etkinlik ve eğitimler afetten etkilenen çocukların yerleştirildiği diğer illeri de kapsayacak. Ayrıca liseli gençlere yönelik olarak düzenlenecek “Afete Teknolojik Çözümler Hackathonu” ile yapay zeka ve diğer teknolojiler kullanılarak afet konusunda çözüm üretilmesi sağlanacak.

    Vodafone Yanımda uygulamasına giriş yaparak 1 TL destek olabilirsiniz

    Vodafone'dan yapılan açıklamaya göre Vodafone Yanımda uygulamasına bir ay boyunca her kullanıcının ilk ziyaretinde projeye 1 TL ek katkıda bulunulacak.

    Yarını Kodlayanlar projesinde 300 bini aşkın çocuğa ulaşıldı

    “Yarını Kodlayanlar” projesiyle, Türkiye’nin dört bir yanında yaşları 7-14 arasında değişen çocuklara gönüllü eğitmenlerin yönetiminde programlamaya giriş, algoritma mantığı, uygulama yapma, hikâye oluşturma ve oyun yapma gibi konularda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor. Bugüne kadar 81 ilde 300 bini aşkın çocuğa ulaşan proje kapsamında son 1 yılda elde edilen toplam sosyal değer 14 milyon TL olurken, projeye yapılan her 1 TL’lik yatırım 7,7 TL değerinde sosyal fayda yarattı. “Yarını Kodlayanlar” eğitimlerine online eğitim platformu Yarinikodlayanlar.com üzerinden de ücretsiz ulaşılabiliyor.

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