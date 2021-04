Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisi F1'in yeni oyunu F1 2021 duyuruldu.

Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu"

Geçtiğimiz saatlerde duyurulan oyunun ayrıca çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı da belli oldu. F1 2021, 16 Temmuz 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. F1 2021'in Steam'deki standart sürümü 419,99 TL, Deluxe Edition'ı ise 529,99 TL. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun konsollardaki fiyatı ise 499,98 TL. Oyunun PlayStation Mağazası'ndaki sayfasına buradan, Xbox mağazasına da buradan ulaşabilirsiniz. Deluxe Edition'ları ise 579,98 TL.

Oyunun geliştiricisi Codemasters'ı geçtiğimiz aylarda Electronic Arts 1.2 milyar dolara satın almıştı. Oyunun tanıtım yazısını ve duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™'in resmi oyunu olan F1® 2021'de her hikayenin bir başlangıcı var. F1® 2021'in sunduğu heyecan verici hikaye deneyimi ""Braking Point"" ve iki oyunculu Kariyer gibi yeni çarpıcı özelliklerin tadını çıkar. ""Gerçek Sezon Başlangıcı"" ile grid'e daha da yaklaş. Bu sene onuncu yılını dolduran popüler "Ekibim" Kariyer modunda ekibini zirveye taşı veya bölünmüş ekranda ve çok oyunculu modda rakiplerinle başa baş mücadele et. Dünyanın en büyük yarış gösterisinin heyecanına ortak ol ve 2021 sezonundaki yirmi kahraman sürücü ve unutulmaz on ekipten oluşan gerçek kadroyla yarışa katıl:

"Braking Point" – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi

Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve ""Gerçek Sezon Başlangıcı""

Popüler ""Ekibim"" modu, bölünmüş ekran ve çok oyunculu mod

2021 FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ RESMİ OYUNU

"Braking Point" – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi.

Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve ""Gerçek Sezon Başlangıcı"".

Ekibim modu - Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid'deki 11. ekip olarak yarış.

Artık ""Odak"" değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri.

İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı.

Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri.

Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor.

En iyi F1® eğitim alanı olan Formula 2™ de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020 / 2021 sezon içeriği bulunuyor*.

E-spor - Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1® Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor.

Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix™ Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC'de) tam tekrarlar] ile zaferini yeniden yaşa.

Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler.

