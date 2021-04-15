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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL

    Oyun dünyasının sevilen yarış oyunu serilerinden F1'in yeni oyunu F1 2021 geçtiğimiz saatlerde duyuruldu. Ne yazık ki oyunun PC fiyatı bile üzüyor.
    15 Nisan 2021, 21:45 (13 sa.)
    1,5b
    16
    21
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Yarış simülasyonu oyunu F1 2021 duyuruldu, Türkiye fiyatı belli oldu: 500 TL
    Tam Boyutta Gör

    Yayıncılığını Electronic Arts'ın yaptığı, geliştiriciliğini ise Codemasters'ın yaptığı popüler yarış oyunu serisi F1'in yeni oyunu F1 2021 duyuruldu.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation özel oyunu Days Gone'ın PC için çıkış tarihi açıklandı; Türkiye fiyatı belli oldu"

    Geçtiğimiz saatlerde duyurulan oyunun ayrıca çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı da belli oldu. F1 2021, 16 Temmuz 2021'de PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. F1 2021'in Steam'deki standart sürümü 419,99 TL, Deluxe Edition'ı ise 529,99 TL. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. 

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    Oyunun konsollardaki fiyatı ise 499,98 TL. Oyunun PlayStation Mağazası'ndaki sayfasına buradan, Xbox mağazasına da buradan ulaşabilirsiniz. Deluxe Edition'ları ise 579,98 TL.

    Oyunun geliştiricisi Codemasters'ı geçtiğimiz aylarda Electronic Arts 1.2 milyar dolara satın almıştı. Oyunun tanıtım yazısını ve duyuru fragmanını aşağıda bulabilirsiniz.

    Tanıtım Yazısı

    2021 FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™'in resmi oyunu olan F1® 2021'de her hikayenin bir başlangıcı var. F1® 2021'in sunduğu heyecan verici hikaye deneyimi ""Braking Point"" ve iki oyunculu Kariyer gibi yeni çarpıcı özelliklerin tadını çıkar. ""Gerçek Sezon Başlangıcı"" ile grid'e daha da yaklaş. Bu sene onuncu yılını dolduran popüler "Ekibim" Kariyer modunda ekibini zirveye taşı veya bölünmüş ekranda ve çok oyunculu modda rakiplerinle başa baş mücadele et. Dünyanın en büyük yarış gösterisinin heyecanına ortak ol ve 2021 sezonundaki yirmi kahraman sürücü ve unutulmaz on ekipten oluşan gerçek kadroyla yarışa katıl:

    • "Braking Point" – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi
    • Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve ""Gerçek Sezon Başlangıcı""
    • Popüler ""Ekibim"" modu, bölünmüş ekran ve çok oyunculu mod

    2021 FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP™ RESMİ OYUNU

    • "Braking Point" – Heyecan verici yeni hikaye deneyimi.
    • Yeni oyun modları: İki oyunculu Kariyer ve ""Gerçek Sezon Başlangıcı"".
    • Ekibim modu - Kendi sürücünü oluştur, sponsorunu ve motor tedarikçini seç, bir ekip arkadaşı bul ve grid'deki 11. ekip olarak yarış.
    • Artık ""Odak"" değerini de içeren Kapsamlı Sürücü İstatistikleri ve ekip için büyük önem taşıyan Departman Etkinlikleri.
    • İki oyunculu mod ile bölünmüş ekranda yarış imkanı.
    • Rekabetin dozunu düşürmek isteyenlere rahat yarış seçenekleri, daha çok kontrol isteyen deneyimli oyunculara ise yeni Uzman seçenekleri.
    • Bu sene 10. yılını dolduran popüler Kariyer Modu güncellenmiş Ar-Ge ve Alıştırma Programları ile yeni Hızlı Alıştırma seçeneğini sunuyor.
    • En iyi F1® eğitim alanı olan Formula 2™ de burada: Kısa, orta veya tam sezon seçenekleri ve 2020 / 2021 sezon içeriği bulunuyor*.
    • E-spor - Çevrimiçi eleme etkinliklerini ve son haberleri bulabileceğin, hatta F1® Esports Challenger ve Pro Series yarışlarını izleyebileceğin oyun içi alan seni bekliyor.
    • Daha fazla yarış seçeneği: Zamana Karşı Yarış, Daha Kısa sezon seçenekleri, Grand Prix™ Modu. Kaydedilebilir otomatik önemli anlar ve (yalnızca PC'de) tam tekrarlar] ile zaferini yeniden yaşa.
    • Çok Oyunculu Modda çevrimiçi yarış: Sosyal ve Dereceli yarışlar, yeni Hızlı Katıl formatı, Ligler, kişiselleştirilebilir görünümler ve Haftalık Etkinlikler.


    https://www.gematsu.com/2021/04/f1-2021-announced-for-ps5-xbox-series-ps4-xbox-one-and-pc
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    Milli roket motoru ilk sınavı geçti

    anilburak 13 saat önce

    test

    D
    Dellialli 17 saat önce

    merak ediyorum ruslarla mı yoksa amerika ile mi anlaştılar. bundan 3 4 ay önce bir fb sayfasında müptezel hindunun biri "biz aya roket gönderiyoruz siz ne gönderiyorsunuz" diye aşağlamaya çalışmıştı hindu. yok usbyi bulmuş hindular da vs türkler ne bulmuşmuş. bu ortadoğu cahilliği sanırım hindistan kaynaklı olduğunu düşündüren olaydır ayrıca. özet şu. ruslar 90larda hindistana roketler üretiyor ve lisanslıyorlar. hindular bu roketlerle uzaya gidiyorlar. yani roketin motoru ve çevre aksanları rus malı. ama hindu artık ülkesinde nasıl beyni yıkanmışsa ganj nehrinde dereye sıçan halkının uzaya roket gönderdiğini düşünüyor olmuş. usb'yi bulan da hindu değil. sadece o geliştirme takımında bir adet hindu var. bizde de bu hindu kafalarından var. öbürü dereye sıçar ama aya roket gönderdiğini sanır diğeri fen lisesi kapatır 2023 de yerli milli roketle aya gideceğini sanır.

    McAslan92 17 saat önce

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    Burcu Ateş 1 gün önce

    Muhteşem bir balayı için Villa Tatili. İlk defa balayı villası kiralamak için araştırmalara başladık fakat çok sayıda firma ve çok sayıda seçenek olduğu için insanın aklı karışıyor ilk başta. Biz uzun süren araştırmalar sonucunda TÜRSAB belgeli ve zevkimize bütçemize en uygun villayı Villa Eksta'da bulduk, kiralamasını yaptı. Ama villa da konaklama yapıncaya kadar hep tereddütümüz vardı. Fakat gittiğimiz villa gerçekten de fotoğraflarda nasıl görünüyor ise aynıydı. Hiç bir aksilik ve aksaklık ile karşılaşmadık. Ev sahibimiz çok ilgiliydi. Villa Ekstra ve ailesine bu mükemmel balayı tatilini bize yaşattıkları için teşekkür ederiz.

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    MrHamilton 13 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    EA farkını göstermiş yine. Son çıkan 4 F1 oyununu satın aldım ama bunu korsan oynayacağım eğer kırılırsa
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    AirSupport (SK ) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    F1 20 = 20₺ idi

    EA satın aldı

    F1 21 = 500₺



    Şaka gibi gerçekten ne kan emici bir firmadır bu EA
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    canlee89 (Can Can) 13 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bedavaya oynarız bunuda ps tarafı düşünsün.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    A aysensS 46 dk. ( Mesaj Silindi )
    Konuyla alakalı hiç bir bilgim fikrim yok ancak; bir oyun 500Tl mi... peki
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    K Krone 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Gamepass Ultimate ile bedavaya oynanır, geçiniz.
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    zaomss (Furkan Bulat) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    EA elini sürdüğü haberini aldığım zaman F1 2020 almıştım, deluxe sürümünü 32tl'ye. Biliyordum böyle olacağını fiyatın çünkü. F1 2020'den bir farklı olmayacak oyunun fiyatını katlanarak artırıp satıyorlar. Gamepass, ea play ile oynarız artık. Bari Frostbite ile gelse...
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    BlackTower_35 (İlkay SON) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    3 ay sonra direk Gamepass de.
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    faithlesszombie (Okan ) 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    60 dolar oluyor ki yeni çıkan oyunlar bu civardan satılıyor... Oyun mu pahalı, TL mi değersiz yorum sizin. 3 sene önce 250tlden satılırdı.
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    constantine05 (ismet ) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020 oyunu ile devam edeceğiz anlaşılan, kırılırsa oyun 2021 geçeriz. 420tl vermem bir oyuna.
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    LVL99 11 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    hikaye modundan ümitliyim güzel olacağını düşünüyorum heyecanlandırdı trailer
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    hazarRS (hazar RS) 11 sa. ( Mesaj Silindi )
    ee, işte o 1.2milyar doların acısı böyle çıkıyor demek ki.
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    Denorath 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    2020 güzel oyun olmuştu hemen totoları kalktı anlaşılan.
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    mczaga 12 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ne fark varda bu kadar para veriliyor?
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    1484 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    f1 2021, f1 ve
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