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Yatırım şirketi Fidelity, Bitcoin ve Ethereum alım satımı hizmetini kullanıma sundu. Kullanıcılar komisyonsuz şekilde BTC ve ETH alabilecek.

Fidelity, kripto varlıkları benimseme konusunda diğer büyük yatırım şirketlerinin çoğundan daha hızlı olsa da, bazı tepkiler aldı. Geçtiğimiz hafta üç ABD senatörü, sektörün giderek “dalgalı, çalkantılı ve kaotik” hale geldiğini söyleyerek firmadan emeklilik planı katılımcılarının Bitcoin’e yatırım yapmasına izin verme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.

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Yatırım şirketi, konu ile ilgili olarak bekleyiş sona erdi şeklinde bir açıklama yaptı. Fidelity Crypto hesabının finanse edilebilmesi için bir Fidelity brokerage hesabının gerekli olduğunu da bildirdi. Bunun yanında açıklama içerisinde “kripto varlıkların hızlı ve maddi olarak dalgalanabileceği” de hatırlatıldı.

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Yatırım şirketi Fidelity kripto para satışına başladı