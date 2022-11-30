Yatırım şirketi Fidelity kripto para satışına başladı

Yatırım şirketi Fidelity, Bitcoin ve Ethereum alım satımı hizmetini kullanıma sundu. Kullanıcılar komisyonsuz şekilde BTC ve ETH alabilecek.
Fidelity, kripto varlıkları benimseme konusunda diğer büyük yatırım şirketlerinin çoğundan daha hızlı olsa da, bazı tepkiler aldı. Geçtiğimiz hafta üç ABD senatörü, sektörün giderek “dalgalı, çalkantılı ve kaotik” hale geldiğini söyleyerek firmadan emeklilik planı katılımcılarının Bitcoin’e yatırım yapmasına izin verme kararını yeniden gözden geçirmesini istedi.
Yatırım şirketi, konu ile ilgili olarak bekleyiş sona erdi şeklinde bir açıklama yaptı. Fidelity Crypto hesabının finanse edilebilmesi için bir Fidelity brokerage hesabının gerekli olduğunu da bildirdi. Bunun yanında açıklama içerisinde “kripto varlıkların hızlı ve maddi olarak dalgalanabileceği” de hatırlatıldı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam