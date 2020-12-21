Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Ne yazık ki oyun içerik anlamında farklı, performans anlamında da sorunlu bir şekilde çıkış yaptı.

Çıkışından bu yana da her gün oyun ile ilgili enteresan bir şeyler ortaya çıkıyor. Şu ana kadar neredeyse hiçbir oyunun başına gelmeyen şeyler Cyberpunk 2077'nin başına geldi. New York Times'ın son haberine göre de tüm bu olanladan sonra CD Projekt bir de davalık olabilir.

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New York Times'ın son haberine göre CD Projekt büyük bir davayla karşı karşıya. Binlerce kişi oyunda söylenen şeylerin çoğunun olmaması sebebiyle para iadesi istiyor. Ancak yatırımcıların böyle bir hakkı elbette yok. Şirketin piyasa değeri de bildiğiniz gibi oyunun çıkışından bu yana normalden çok daha fazla bir şekilde düşmeye başladı. Bu durum da yatırıcılar için hiç de iyi bir şey değil.

Polonya'nın başkenti Varşova'daki avukatlar ve bazı yatırımcılar, CDPR'a toplu dava açmak için hazırlanıyorlar. CDPR'ın yatırımcısı olduğu bilinen Polonyalı Mikolaj Orzechowski'nin paylaştığı bir gönderiye göre, kendisi şu anda bir hukuk firması ile bilrikte dava açmak için analiz yapıyor. Ceza Kanununun 286. Maddesi'ne göre "mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma" gerekçesiyle dava açılması bekleniyor. Kısaca oyunun çıkışından önce, yapılan yanlış tanıtımlardan dolayı bir dava açmak için hazırlık yapılıyor şu anda.

Tüm olayların sonucunda CD Projekt'e ne olacak cidden büyük bir merak konusu. Oyunu söz verdikleri gibi düzeltmek için çalıştıklarını biliyoruz. Bu süreçte geliştirici ekibin çok da bir suçu olmadığını belirtmek gerek. CD Projekt Red, işleri düzeltebilecek mi yoksa daha da mı kötüye gidecek ilerleyen günlerde göreceğiz.

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