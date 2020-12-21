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    Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor

    Bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077, birçok problem ile birlikte çıktı ve oyuncular fazlasıyla tepkili. Aynı şekilde yatırımcılar da tepkili duruyor.
    1 gün
    4,8b
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    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    4

    Yatırımcılar Cyberpunk 2077'den dolayı, CD Projekt'e dava açmak için hazırlanıyor
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Ne yazık ki oyun içerik anlamında farklı, performans anlamında da sorunlu bir şekilde çıkış yaptı.

    Çıkışından bu yana da her gün oyun ile ilgili enteresan bir şeyler ortaya çıkıyor. Şu ana kadar neredeyse hiçbir oyunun başına gelmeyen şeyler Cyberpunk 2077'nin başına geldi. New York Times'ın son haberine göre de tüm bu olanladan sonra CD Projekt bir de davalık olabilir.

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    Ayrıca Bkz. "Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?""

    New York Times'ın son haberine göre CD Projekt büyük bir davayla karşı karşıya. Binlerce kişi oyunda söylenen şeylerin çoğunun olmaması sebebiyle para iadesi istiyor. Ancak yatırımcıların böyle bir hakkı elbette yok. Şirketin piyasa değeri de bildiğiniz gibi oyunun çıkışından bu yana normalden çok daha fazla bir şekilde düşmeye başladı. Bu durum da yatırıcılar için hiç de iyi bir şey değil.

    Polonya'nın başkenti Varşova'daki avukatlar ve bazı yatırımcılar, CDPR'a toplu dava açmak için hazırlanıyorlar. CDPR'ın yatırımcısı olduğu bilinen Polonyalı Mikolaj Orzechowski'nin paylaştığı bir gönderiye göre, kendisi şu anda bir hukuk firması ile bilrikte dava açmak için analiz yapıyor. Ceza Kanununun 286. Maddesi'ne göre "mali fayda sağlamak için yanlış beyanda bulunma" gerekçesiyle dava açılması bekleniyor. Kısaca oyunun çıkışından önce, yapılan yanlış tanıtımlardan dolayı bir dava açmak için hazırlık yapılıyor şu anda. 

    Tüm olayların sonucunda CD Projekt'e ne olacak cidden büyük bir merak konusu. Oyunu söz verdikleri gibi düzeltmek için çalıştıklarını biliyoruz. Bu süreçte geliştirici ekibin çok da bir suçu olmadığını belirtmek gerek. CD Projekt Red, işleri düzeltebilecek mi yoksa daha da mı kötüye gidecek ilerleyen günlerde göreceğiz.



    Kaynakça https://www.dualshockers.com/cyberpunk-2077-studio-could-be-facing-possible-lawsuit/ https://www.pcgamer.com/cd-projekt-may-face-class-action-lawsuits-over-cyberpunk-2077/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    oly1786 (caner nebi) 1 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Keanu Reeves de harcandı ara yerde.
    1 Yanıt Yanıtla +23
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    Yanfo (Yavuz ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Oyunun kötü çıkmasına vesile olan yatırımcılar bir de dava mı açacakmış?
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    overactive (yiğit ) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni witcher çıkarana kadar batmazlar inş.
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    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Romeo84 4 sa. ( Mesaj Silindi )
    keşke ertelenseymiş...ne tantana koptu lan...
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    m-99 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yalancının mumu yatsıya kadar yanarmış. Hissedarlar çatır çatır parasını alsın da bitmemiş oyuna bitti demek saçmasapan biçimde 8 sene önceden oyun duyurmak yanlış beyan vermek neymiş öğrensinler güzelce.
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    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    En başından söyledim. Bu kadar gaz verip gelmeseydi keşke oyun. Kullanıcılar oynayıp kendileri yüceltseydi. O zaman sorunları kimse takmaz "Ne güzel oyun yav" derdi.
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    R0llingMan 17 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Yazık oldu o kadar emeğe, oyun tarihine çok büyük bir fiyasko olarak geçti. 7 yıldır geliştirilen bu oyunun gerçek zamanlı yapay zekasının bu kadar kötü olması, hikayesinin bekleneni vermemesi Rol play tarafının zayıf kalması, optimizasyon sorunları konsollar tarafında ki hatalar say say bitmiyor. Oyunun bitmemiş olduğu her halinden belli oluyor, CDPR çekşe direnip biraz daha erteleseydi oyunu...
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) R0llingMan
    Firmaların yatırımcı alıp büyümesi kadar yatırımcı kaynaklı yanlışlarda da sıkıntı yaşaması çok doğal. firmalar yatırımcı alma işini farklı yönetmeli yatırımcı kendilerine baskı yapamamalı.
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    joven 17 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yatırımcılar ancak havalarını alırlar nihayetin bir işletme kar ve zarar üzerine kurulur yani herzaman kar hangi işletmede olur yatırımcılara benden buz gibi bir maden suyu bu zararın üzerine iyi gider
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    kakarikikiri (jean paul Sartre) 18 sa. ( Mesaj Silindi )
    ben oyunu sevdim, bug da çıkmadı karşıma, pc de oynuyorm. gerçi her türlü tps severim ama yine de güzel oyun.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) kakarikikiri
    Oyun güzel olmasına güzel'de çoook eksiği var, en başta hatalar, sonra yapay zeka eksikliği, konsol optimizasyonu yok, rol play çok eksik oyun senaryosunu "rol play" var denilecek kadar etkilemiyor tam olması zor zaten ama zerre kadar rol play varken bunu yazmamak lazım. oyunun 1.05 sürümü dahi çıkması için yeterli değil içeriği eksik. 1 sene sonra ancak bitebilirmiş. titizlikle bakılırsa üstüne rahatlıkla 3-4 ay daha ek çalışma isteyebilir.
    ama bunları yaptıktan sonra da çok fena online modu işler. şirket GTA5 in kazancını katlayabilirdi. içerik almaya da çok müsait bir dünyası olması sebebiyle ömrü 7-8seneyi çok rahat geçerdi. şuan için baskılara dayanıp tutunması zor bir süreçteler.
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    sniper23 (Enes Şahinler) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bu oyundaki buglar bana direk Star Citizen'ı hatırlattı. Orada da bu sorunlarla uğraşıyorduk. Ama o Alpha oyun olduğu için sıkıntı yok tabi. Burada ise herkes beta tester oldu. Tabi burada en büyük pay aç gözlü yatırımcıların.

    her zaman söylüyorum, oyun şirketlerinin borsaya açılması çok yanlış. Oyun sektörünün yapısı buna uygun değil.
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 10 sa. ( Mesaj Silindi ) sniper23
    Sadece oyun şirketleri değil tüm ticari firmalar yatırımcıların söz hakkı konusunu yeninden belirlemeliler. yatırımcılar yüzünden 50milyon'a yapılan last of us 'ın kazancı 500milyon olmasına rağmen oyun fiyatları kazanamıyoruz diye artırılıyor. yatırımcıları firmalar için faiz belası gibi bir şey olmuş kurtulmaları lazım.
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    ozkn-t (Özkan ) 23 sa. ( Mesaj Silindi )
    "Bu süreçte geliştirici ekibin çok da bir suçu olmadığını belirtmek gerek."

    Hala bi koruma kollama çabası. Arkadaş oyunu geliştirenlerin ağzı dili yok mu bu oyun böyle çıkamaz firmaya da zarar verir diyememiş mi?
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    Samura ii (Abdurrahman AKICI) 22 sa. ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    demişler, ama takan olmamış. Diye duydum
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    pilotaFerrari 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Ne oyunmuş be kardeşim ya.



    Sırf 7 senedir oyundan anlamayan veledlerin övmesi yüzünden leş bir oyun goddest game olarak tanıtıldı sonra beklendiği gibi leş gibi olunca aa banane banane ben böyle olsun istemedim banane.
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    ARISLCK 21 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) pilotaFerrari
    Leş mi ? Lol
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    Dürüstİnsan (Erhan Ünal) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    CD Projekt Red için kötü de olsa bir tecrübe oldu. Bundan sonra hiçbir firma bu tip işlere girmez.
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    4786 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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