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    Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

    Cyberpunk 2077 bir hafta önce yayınlandı ve her geçen gün şaşırtan başka bir haber çıkıyor. Cyberpunk 2077 geliştiricileri, yönetim ekibine fazlasıyla sinirli.
    2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
    9,5b
    4
    39
    Oyunlar
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    5

    Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli:
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    Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Oyunun performans açısından yaşattığı üzüntü ne yazık ki artık her gün karşımıza çıkıyor ve oyun dünyasında az rastlanan şeyler görüyoruz.

    Oyun çıktığından bu yana oyunla ilgili şaşırtıcı şeyler çıkıp durdu ve onlara bir yenisi daha eklendi. Perşembe günü CD Projekt'in geliştiricileri ve yönetim ekibi bir toplantıya katıldı. Toplantıda genel olarak dikkat çeken kısım, geliştiricilerden bazı kişilerin yönetime sorduğu kritik sorular. Ne yazık ki hiçbir soruya düzgün yanıt alınamamış. Sorulardan en çok dikkat çekenlerden biri "Ocak ayında daha oyun bitmemişken neden oyun bitti diye açıklama yaptınız?" sorusu. Ocak ayında oyun Nisan'dan Eylül'e ertelendiğinde, oyun ile ilgili "aslında oyunun bittiği ama bazı şeylerin üzerinden geçilmesi gerektiği" söylenmişti.

    İlginizi Çekebilir Avatar CD Projekt'in yönetim ekibi, Cyberpunk 2077'nin hatalı çıkmasının sorumluluğunu üstlendi

    Dikkat çeken bir diğer soru ise "Geliştiriciler ekstra mesai yaparak zor şartlarda çalışırken, sömürücü şirketler hakkında bir oyunu nasıl yapabilir?" sorusu. Soruda CD Projekt'e bir atıfta bulunulduğu çok açık. Oyunun son ertelenmesinden önce şirket CEO'larından ekstra mesainin aslına iyi olduğuna dair bir açıklama gelmişti ve sonrasında özür dilenmişti. Son açıklamalara bakılınca sadece oyuncuların değil, geliştiricilerin de sinirli olduğu aşikar.

    Ayrıca Bkz. "PlayStation'ın ardından Xbox'ta da isteyen herkese Cyberpunk 2077 iadesi başladı"

    The Witcher 3 ile oyuncuların güvenini ve sevgisini kazanan CD Projekt, oyuncu dostu olan bir şirket olarak tanınmıştı. Ancak ne yazık ki oyunun çıkışından sonra yapılan hatalar, söylenen yalanlar oyuncuları haklı olarak sinirlendirdi. Oyun daha çıkmadan önce eski nesil konsollarda iyi çalıştığı söylendi ancak daha dün sabah oyun PlayStation Store'dan düzgün çalışmadığı için kaldırıldı. Bu durumun oyun dünyasında neredeyse hiç rastlanan bir şey olmadığını söylemek gerek. 

    Sadece performans ve hatalar da değil aslında sorun. Oyun içerik anlamında her ne kadar kaliteli olsa da oyunculara 8 yıl boyunca anlatılan şey bu değildi. Oyunculara rol yapma oyunu sunulacağı söylendi ve reklamı buna göre yapıldı ancak karşımıza çıkan oyun açık dünya aksiyon oyunu. Umuyoruz ki CD Projekt Red, güvenimizi tekrar kazanabilir. 



    https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-devs-reportedly-angry-with-management-about-unrealistic-deadlines/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    VS18 (Osman Cengeri) 2 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Rachsuchtig
    ubisoft neyi iyi yönetmişti dediniz snsjsjsjsjsjsjsjs
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    classf2re (Emre Mendelyev) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Bunlar ne biçim insanlar . Oyun 2077 için yapıldı o zaman düzgün çalışacak. Şunu bir anlayın ya !!
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    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Cyberpunk haberi görünce midem bulanıyor artık
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    Yorumlar (31) Yorum Yaz Forumda Gör
    patatessiz patso 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bence CD Project Red in oyun motoru ve benzer alanlardaki programcıları komple çıkartıp daha yetenekli yazılımcılar almalı.
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    artenis (mehmet n.) 14 sa. ( Mesaj Silindi )
    YÖnetime laf etmek mi? FEDÖCÜLER ! Yönetim bitti diyorsa bitmiştir, bunlar bölücü, bunlar terörist! Maaş verdik şimdi bize kalkışma yapacaklar sözde! BİTTİ VE YAYINLADIK KARDEŞİM ! Beğenmeyen başka firmaya gitsin!
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    frkgkc (semifaruk Gökçe) 19 sa. ( Mesaj Silindi )
    Abi bunlar 7 yıldır ne yapıyorlar.Oyun bedavaya gelsin diye boş zamanlarında mı geliştiriyorlardı.
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    DH Misafiri 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Bugların olması bu denli büyük bur oyunda tabii ki çok normal ta ki bu buglar oyunun icine edene kadar ayrica optimizasyon cok kotu gtx 1650 2020 surum i5 son nesil 8 ram ile ancak 720p ayarlarda rahat oynayabiliyorum bu da cok can sıkıyor.1080p de deaciyor tabii ki ama sehir ici fps dususleri cok fazla yasaniyor.oynamak isteyen arkadaslar en az 1.5 ay beklesinler benden tavsiye
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    Ray Kurzweil 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Cyberbug :d rezalet bir oyun.
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    Gokhandsome (Gökhan Kağan) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hayır oyunu bitirmek üzereyim oyunun konusuna da görselliğine de yazık ettiler. Ya şu sorunlar olmadan ileri tarihte de olsa çıksaydı oyun deli gibi satıp ettikleri zararın kat be katlarını kazanacaktı. Ne diyeyim emeğe ve de oyun hikayesine yazık oldu :(
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    FreeRun 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Yarım olan bir oyunun bug larını bulup video çekip duruyorlar, her yer bu bu videolarla doldu, oyun bitmemiş anlayın artık yahu
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    Xef1ONYX (................. ...........) 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Hep heder olan geliştiriciler oluyor bu süreçlerde... Yazık ettiler 7 yıllık beklentiye. Insallah bu yayınladıkları demosudur oyunun. Cunku hem aşırı kısa sürüyor hem de RPG hissi yok oyunda.
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    kayamtky 1 gün ( Mesaj Silindi )
    Konsolu olan arkadaşlar için üzücü, tek tesellimiz pc de orta derece ekran kartlarıyla (amd rx 570 gibi) nispeten düzgün çalışması.
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    Hardstyler 2 gün ( Mesaj Silindi )



    Gta 5 daha güzel bence bilemedim
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    9490 kez okundu.
    30 kişi, toplam 31 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    cyberpunk 2077, cd projekt red ve
    4 etiket daha hatalar geliştiriciler sinirli Yazılım
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