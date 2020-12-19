Cyberpunk 2077 geliştiricileri yönetime sinirli: "Neden oyun bitmeden bitti dediniz?"

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Yayıncılığını ve geliştiriciliğini CD Projekt Red'in yaptığı bu yılın en çok beklenen oyunlarından biri olan Cyberpunk 2077 yaklaşık bir hafta önce çıkışını yaptı. Oyunun performans açısından yaşattığı üzüntü ne yazık ki artık her gün karşımıza çıkıyor ve oyun dünyasında az rastlanan şeyler görüyoruz.

Oyun çıktığından bu yana oyunla ilgili şaşırtıcı şeyler çıkıp durdu ve onlara bir yenisi daha eklendi. Perşembe günü CD Projekt'in geliştiricileri ve yönetim ekibi bir toplantıya katıldı. Toplantıda genel olarak dikkat çeken kısım, geliştiricilerden bazı kişilerin yönetime sorduğu kritik sorular. Ne yazık ki hiçbir soruya düzgün yanıt alınamamış. Sorulardan en çok dikkat çekenlerden biri "Ocak ayında daha oyun bitmemişken neden oyun bitti diye açıklama yaptınız?" sorusu. Ocak ayında oyun Nisan'dan Eylül'e ertelendiğinde, oyun ile ilgili "aslında oyunun bittiği ama bazı şeylerin üzerinden geçilmesi gerektiği" söylenmişti.

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Dikkat çeken bir diğer soru ise "Geliştiriciler ekstra mesai yaparak zor şartlarda çalışırken, sömürücü şirketler hakkında bir oyunu nasıl yapabilir?" sorusu. Soruda CD Projekt'e bir atıfta bulunulduğu çok açık. Oyunun son ertelenmesinden önce şirket CEO'larından ekstra mesainin aslına iyi olduğuna dair bir açıklama gelmişti ve sonrasında özür dilenmişti. Son açıklamalara bakılınca sadece oyuncuların değil, geliştiricilerin de sinirli olduğu aşikar.

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The Witcher 3 ile oyuncuların güvenini ve sevgisini kazanan CD Projekt, oyuncu dostu olan bir şirket olarak tanınmıştı. Ancak ne yazık ki oyunun çıkışından sonra yapılan hatalar, söylenen yalanlar oyuncuları haklı olarak sinirlendirdi. Oyun daha çıkmadan önce eski nesil konsollarda iyi çalıştığı söylendi ancak daha dün sabah oyun PlayStation Store'dan düzgün çalışmadığı için kaldırıldı. Bu durumun oyun dünyasında neredeyse hiç rastlanan bir şey olmadığını söylemek gerek.

Sadece performans ve hatalar da değil aslında sorun. Oyun içerik anlamında her ne kadar kaliteli olsa da oyunculara 8 yıl boyunca anlatılan şey bu değildi. Oyunculara rol yapma oyunu sunulacağı söylendi ve reklamı buna göre yapıldı ancak karşımıza çıkan oyun açık dünya aksiyon oyunu. Umuyoruz ki CD Projekt Red, güvenimizi tekrar kazanabilir.

https://www.pcgamer.com/cyberpunk-2077-devs-reportedly-angry-with-management-about-unrealistic-deadlines/

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