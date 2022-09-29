Yazdığınız cümleyi videoya dönüştüren yapay zeka da geliştirildi: Make-A-Video

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Tüm dünya metin açıklamasından resimler üreten sinir ağlarıyla uğraşırken, Facebook'un ana şirketi Meta geliştiricileri Make-a-Video adlı yeni nesil sinir ağlarını tanıttı . Bu yapay zeka algoritması yazılan cümlelerden kısa videolar oluşturabiliyor.

Yazdığınız cümleyi görsele dönüştüren Dall-E ücretsiz oldu 8 sa. önce eklendi

Şimdilik kısa videolar üretebiliyor

Make-a-Video henüz testin ilk aşamalarında, ancak şimdiden güçlü sonuçlar veriyor. Ne yazık ki, iki sınırlama var. Birincisi, videolar düşük çözünürlükte üretilmekte. İkinci olarak da videolar sadece 3-4 saniye uzunluğunda. Ancak bir sinir ağının "sahilde tek boynuzlu atları", "kendini çizen bir ayıyı", "uçan bir süper kahraman köpeği" ve "Times Meydanı'nda dans eden bir robotu" nasıl oluşturduğunu şimdiden görebiliyoruz.

Geliştiriciler şimdi birkaç sorunu çözmeye çalışıyor:

- Sinir ağının müstehcen görüntüleri göstermediğinden emin olmak;

- Sinir ağının şiddet ve terörizm göstermediğinden emin olmak;

- Çözünürlüğü artırıp, videonun akıcılığını iyileştirmek;

- Yapay zeka tarafından oluşturulacak tüm videoları lisanslamak.

Make-a-Video şimdilik sıradan kullanıcılar tarafından erişilebilir değil ve sadece içerik oluşturucuların sisteme erişimi var. Şirket iyileştirmelerin ardından sinir ağının herkes tarafından test edilebileceğinin sözünü veriyor.

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Yazdığınız cümleyi videoya dönüştüren yapay zeka da geliştirildi