Yazdığınız cümleyi videoya dönüştüren yapay zeka da geliştirildi: Make-A-Video

Tüm dünya metin açıklamasından resimler üreten sinir ağlarıyla uğraşırken, Facebook'un ana şirketi Meta geliştiricileri Make-a-Video adlı yeni nesil sinir ağlarını tanıttı . Bu yapay zeka algoritması yazılan cümlelerden kısa videolar oluşturabiliyor.
Şimdilik kısa videolar üretebiliyor
Make-a-Video henüz testin ilk aşamalarında, ancak şimdiden güçlü sonuçlar veriyor. Ne yazık ki, iki sınırlama var. Birincisi, videolar düşük çözünürlükte üretilmekte. İkinci olarak da videolar sadece 3-4 saniye uzunluğunda. Ancak bir sinir ağının "sahilde tek boynuzlu atları", "kendini çizen bir ayıyı", "uçan bir süper kahraman köpeği" ve "Times Meydanı'nda dans eden bir robotu" nasıl oluşturduğunu şimdiden görebiliyoruz.
Geliştiriciler şimdi birkaç sorunu çözmeye çalışıyor:
- Sinir ağının müstehcen görüntüleri göstermediğinden emin olmak;
- Sinir ağının şiddet ve terörizm göstermediğinden emin olmak;
- Çözünürlüğü artırıp, videonun akıcılığını iyileştirmek;
- Yapay zeka tarafından oluşturulacak tüm videoları lisanslamak.
Make-a-Video şimdilik sıradan kullanıcılar tarafından erişilebilir değil ve sadece içerik oluşturucuların sisteme erişimi var. Şirket iyileştirmelerin ardından sinir ağının herkes tarafından test edilebileceğinin sözünü veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu
devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&feature=youtu.be
Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.
Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.
Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.
gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum