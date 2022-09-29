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    Yazdığınız cümleyi videoya dönüştüren yapay zeka da geliştirildi: Make-A-Video

    Facebook'un ana şirketi Meta'daki makine öğrenimi mühendislerinden oluşan bir ekip, metni videoya dönüştüren Make-A-Video adlı yeni bir sistemi tanıttı.         
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    Yazdığınız cümleyi videoya dönüştüren yapay zeka da geliştirildi
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    Tüm dünya metin açıklamasından resimler üreten sinir ağlarıyla uğraşırken, Facebook'un ana şirketi Meta geliştiricileri Make-a-Video adlı yeni nesil sinir ağlarını tanıttı . Bu yapay zeka algoritması yazılan cümlelerden kısa videolar oluşturabiliyor.

    Şimdilik kısa videolar üretebiliyor

    Make-a-Video henüz testin ilk aşamalarında, ancak şimdiden güçlü sonuçlar veriyor. Ne yazık ki, iki sınırlama var. Birincisi, videolar düşük çözünürlükte üretilmekte. İkinci olarak da videolar sadece 3-4 saniye uzunluğunda. Ancak bir sinir ağının "sahilde tek boynuzlu atları", "kendini çizen bir ayıyı", "uçan bir süper kahraman köpeği" ve "Times Meydanı'nda dans eden bir robotu" nasıl oluşturduğunu şimdiden görebiliyoruz.

    Geliştiriciler şimdi birkaç sorunu çözmeye çalışıyor:

    - Sinir ağının müstehcen görüntüleri göstermediğinden emin olmak;
    - Sinir ağının şiddet ve terörizm göstermediğinden emin olmak;
    - Çözünürlüğü artırıp, videonun akıcılığını iyileştirmek;
    - Yapay zeka tarafından oluşturulacak tüm videoları lisanslamak.

    Make-a-Video şimdilik sıradan kullanıcılar tarafından erişilebilir değil ve sadece içerik oluşturucuların sisteme erişimi var. Şirket iyileştirmelerin ardından sinir ağının herkes tarafından test edilebileceğinin sözünü veriyor.

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    anzubesti 10 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 3 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 3 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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