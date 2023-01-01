Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni yapay zeka uygulaması, tek bir kelimeden video oluşturuyor

    Yeni ortaya çıkan yapay zeka temelli uygulama QuickVid, kullanıcının yazdığı bir metni kısa videoya dönüştürüyor. AI geliştiricileri, YouTube Shorts için kullanabileceğini iddia ediyor.
    2
    qickvid yapay zeka Tam Boyutta Gör
    Dall-E, Stable Dispersion, Mid-Journey gibi yazıyı resme dönüştüren yapay zeka sistemlerinin elde ettiği sonuçlar etkileyici. Şimdi bunlara bir yenisi eklendi; QuickVid adıyla karşımıza çıkan yeni yapay zeka temelli uygulama, çeşitli yapay zeka sistemlerini birleştirerek YouTube, Instagram, TikTok ve diğer plattformlar için kısa videolar oluşturuyor.

    Google ve Meta’nın hali hazırda yazıyı videoya dönüştüren yapay zeka uygulamaları bulunuyor ancak henüz herkesin kullanıma açık değiller. QuickVid, heniz birden fazla sabit difüzyon fotoğrafı oluşturup bunları bir klibe dönüştürmek üzere düzenleme yapma veya en yeni yapay zeka sistemlerine erişim sağlayarak gerçek bir video oluşturma yeteneğine sahip değil. Yazıdan kısa videolar oluşturabilen basit bir uygulama.

    İlk adım, yapay zekanın talimatlarınızı kullanarak bir script oluşturmasını sağlamak. Tek bir kelime yazmanız yeterli. Yapay zeka, hiçbir karakteri atlamayacak şekilde bir anlatım oluşturuyor ve ardından erkek ya da kadın sesi arasından seçim yapmanızı istiyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan video, seçilen konuyla ilişkili birçok klibi içeren bir depolama kitaplığından alınıyor. Yapay zeka, sonra Dall-E API tarafından oluşturulan küçük görseller ekliyor ve işte çıkan sonuç:

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 12 mini
    Apple iPhone 12 mini
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
    Dell Vostro 3500 FB115F82N01
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız