Yeni yapay zeka uygulaması, tek bir kelimeden video oluşturuyor

Google ve Meta’nın hali hazırda yazıyı videoya dönüştüren yapay zeka uygulamaları bulunuyor ancak henüz herkesin kullanıma açık değiller. QuickVid, heniz birden fazla sabit difüzyon fotoğrafı oluşturup bunları bir klibe dönüştürmek üzere düzenleme yapma veya en yeni yapay zeka sistemlerine erişim sağlayarak gerçek bir video oluşturma yeteneğine sahip değil. Yazıdan kısa videolar oluşturabilen basit bir uygulama.
İlk adım, yapay zekanın talimatlarınızı kullanarak bir script oluşturmasını sağlamak. Tek bir kelime yazmanız yeterli. Yapay zeka, hiçbir karakteri atlamayacak şekilde bir anlatım oluşturuyor ve ardından erkek ya da kadın sesi arasından seçim yapmanızı istiyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan video, seçilen konuyla ilişkili birçok klibi içeren bir depolama kitaplığından alınıyor. Yapay zeka, sonra Dall-E API tarafından oluşturulan küçük görseller ekliyor ve işte çıkan sonuç:Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d