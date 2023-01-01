Yeni yapay zeka uygulaması, tek bir kelimeden video oluşturuyor

Tam Boyutta Gör Dall-E, Stable Dispersion, Mid-Journey gibi yazıyı resme dönüştüren yapay zeka sistemlerinin elde ettiği sonuçlar etkileyici. Şimdi bunlara bir yenisi eklendi; QuickVid adıyla karşımıza çıkan yeni yapay zeka temelli uygulama, çeşitli yapay zeka sistemlerini birleştirerek YouTube, Instagram, TikTok ve diğer plattformlar için kısa videolar oluşturuyor.

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Google ve Meta’nın hali hazırda yazıyı videoya dönüştüren yapay zeka uygulamaları bulunuyor ancak henüz herkesin kullanıma açık değiller. QuickVid, heniz birden fazla sabit difüzyon fotoğrafı oluşturup bunları bir klibe dönüştürmek üzere düzenleme yapma veya en yeni yapay zeka sistemlerine erişim sağlayarak gerçek bir video oluşturma yeteneğine sahip değil. Yazıdan kısa videolar oluşturabilen basit bir uygulama.

İlk adım, yapay zekanın talimatlarınızı kullanarak bir script oluşturmasını sağlamak. Tek bir kelime yazmanız yeterli. Yapay zeka, hiçbir karakteri atlamayacak şekilde bir anlatım oluşturuyor ve ardından erkek ya da kadın sesi arasından seçim yapmanızı istiyor. Yapay zeka tarafından oluşturulan video, seçilen konuyla ilişkili birçok klibi içeren bir depolama kitaplığından alınıyor. Yapay zeka, sonra Dall-E API tarafından oluşturulan küçük görseller ekliyor ve işte çıkan sonuç:

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Yazıyı videoya dönüştüren yapay zeka: QuickVid