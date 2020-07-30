Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu

Telefon yedekleme uygulamalarından Google One, artık 15 GB'a kadar ücretsiz yedekleme alanı sunuyor. Üstelik yakın zamanda iOS uygulaması da yayınlanacak olan Google One, iCloud'a kıyasla 10 GB daha fazla ücretsiz depolama alanı sunmasıyla iPhone kullanıcıları için iyi bir alternatif oluşturacak.İlginizi Çekebilir Apple ve Google tarafından geliştirilen COVID-19 temas bildirimi özelliği Türkiye'de kullanılacak mı?
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Google One tıpkı iCloud gibi fotoğraf, video, kişi, uygulama ve metin gibi telefonun içerisindeki tüm verileri yedekleyebiliyor. Aynı zamanda tarayıcı ve Google One uygulamasındaki depolama yöneticisi sayesinde de buluttaki verilerin tek bir yerden rahatlıkla kontrol edilebilmesini sağlıyor.
2 TB'a kadar yükseltme imkanı
Mevcut ya da yeni bir Google hesabıyla 15 GB'a kadar ücretsiz kullanım imkanı sunan yedekleme hizmetininin depolama kapasitesini yükseltebilmek de mümkün.
Halihazırda Android uygulaması bulunan Google One'ın yakında iOS uygulaması da App Store'daki yerini alacak.
https://www.blog.google/products/google-one/free-features/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Google drive in verdigi 15 gb dan kullaniyor. Ayri bisey yok.
Zaten ucretsiz olan seyi farkli lanse etmisler.