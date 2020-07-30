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    Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu

    Google One artık 15 GB'a kadar ücretsiz. Üstelik iOS için de çıkış yapacak olan uygulama, iCloud'a kıyasla 10 GB daha fazla ücretsiz alan sunmasıyla iPhone kullanıcıları için iyi bir seçenek olacak.
    2 gün
    4,6b
    1
    17
    iPhone
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Telefon yedekleme uygulamalarından Google One, artık 15 GB'a kadar ücretsiz yedekleme alanı sunuyor. Üstelik yakın zamanda iOS uygulaması da yayınlanacak olan Google One, iCloud'a kıyasla 10 GB daha fazla ücretsiz depolama alanı sunmasıyla iPhone kullanıcıları için iyi bir alternatif oluşturacak.

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    Google One tıpkı iCloud gibi fotoğraf, video, kişi, uygulama ve metin gibi telefonun içerisindeki tüm verileri yedekleyebiliyor. Aynı zamanda tarayıcı ve Google One uygulamasındaki depolama yöneticisi sayesinde de buluttaki verilerin tek bir yerden rahatlıkla kontrol edilebilmesini sağlıyor.

    2 TB'a kadar yükseltme imkanı

    Mevcut ya da yeni bir Google hesabıyla 15 GB'a kadar ücretsiz kullanım imkanı sunan yedekleme hizmetininin depolama kapasitesini yükseltebilmek de mümkün. 

    Yedekleme uygulaması Google One, iOS ve Android için 15 GB'a kadar ücretsiz oldu
    Tam Boyutta Gör

    Halihazırda Android uygulaması bulunan Google One'ın yakında iOS uygulaması da App Store'daki yerini alacak. 

    Google One Android uygulaması



    https://www.blog.google/products/google-one/free-features/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Nakahella (Selim Güven) 2 gün en beğenilen
    Google Drive zaten 15 GB bedava alan sağlıyordu, o ayrı olarak ücretsiz kalmaya devam edecek mi? Sanmıyorum, bence ikisinin toplam alanı 15 GB olacak, yani yeni ücretsiz olan bir şey yok ortada.
    Google Drive zaten 15 GB bedava alan sağlıyordu, o ayrı olarak ücretsiz kalmaya devam edecek mi? Sanmıyorum, bence ikisinin toplam alanı 15 GB olacak, yani yeni...
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    Yanıtla +16
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    ozgali (Ali ÖZGÜL) 2 gün
    Zaten 15GB veriyor Google Drive, bu haberi niye yaptınız ki :)
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    CaDDeS (fuat aydin) 2 gün
    Aynen.

    Google drive in verdigi 15 gb dan kullaniyor. Ayri bisey yok.

    Zaten ucretsiz olan seyi farkli lanse etmisler.
    Yanıtla +4
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    borayeris (Boray Eriş) 19 sa.
    Editör arkadaş benim reklamımı yapmak kaç para?
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    Cihan (Cihan ) 1 gün
    Tam olarak ne farkı var Google drive yada Google photos dan ?

    Bunlarda yedekleme yapıyor.
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    reklamcixo 1 gün yeni yorumcu
    seytanok.blogspot.com/...
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 gün
    mega daha iyi.bu resimleri sıkıştırıp küçültüyor hem 50gb bedava
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    renega (Ömer Can IŞIK) 1 gün
    komiksin Anıl Burak Karadede
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    capacitor (mehmet ) 2 gün (düzenlendi)
    15gb free ama ucretli abonelik almadan kullanamiyorsun... haberi yapan editor google a gonullu mu calisiyor anlamadim yada reklam!!!

    edit: ertesi gun korntrol ettigimde uygulama acildi, sanirim bug var, drive da kullanilan alan dahil toplam 15gb... isin asli bedava verilen yeni bir sey yok...
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    drjacob (... ) 2 gün
    google için 15 uğurlu rakam hep 15 gb veriyor
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    Spavdez (Cihan L.) 2 gün
    Kurum yaptim ama ucreli alan secmeden ilerleyemiyorum.
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    canozpey2 (Can Ö.) 2 gün Spavdez
    Aynen bende burada takıldım.
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    formgonder2055 (regaip duman) 2 gün
    aylik 6 tl 100 gb. parasini verin kullanin arkadas. beleşe alışmış millet.
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    darkbluestaz (osman osman) 2 gün
    yillardir olan seyi sirf reklam yapmak icin haber yapmislar
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