Yemek kartları için yeni düzenleme! Marketlerde kullanıma kısıtlama

Tam Boyutta Gör Yemek kartları eskisi gibi avantaj sağlamayacak. 1 Aralık 2022 tarihinde getirilen ilgili düzenleme 1 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek. Ayrıca bu tarihten sonra hiçbir iş yeri yemek kartı kullanımı konusunda zorlanmayacak. Zira bir işveren yemek parasını nakdi olarak bir çalışanın hesabına aktarabilecek.

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Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Normal şartlar altında kullanılamayacak ancak yemek kartını kullanmaya devam eden iş yerlerindeki çalışanlar bu kartı marketlerde kullanmaya devam ederse o iş yeri vergi istisnasından yararlanamayacak.

Eğer bir işveren iş yeri dışında yemek verirse bunu yemek çeki, yemek kartı veya yemek kuponu gibi ödeme sistemleri ile verebilecek. Yemek kartı, yemek çeki veya yemek kuponu eşliğinde yapılan ödemeler çalışana yardım olarak sayılıyor ve devlet o iş yerine vergi muafiyeti sağlıyor.

İşte yeni düzenlemede bu kartlara yüklenen paraların sadece yemek yenilmesi için kullanılması şart. Aksi tespit edilirse vergi muafiyeti avantajı ortadan kaldırılacak. Kısacası iş yeri sahipleri prime esas kazançtan istisna tutamadığı ödeme bedelleri yüzünden zarara uğrayabilir.

Market alışverişi veya bir başka ihtiyaç için kullanılan yemek kartları bir işverene pahalıya patlayacak. Zira çalışanlarından sorumlu olan o işveren ödediği bedeli sigorta priminden istisna tutamayacak, ilgili vergiyi ödemek zorunda kalacak.

Yeni düzenlemenin diğer detayları şunlar:

Bir iş yerinde yemek hizmeti sağlanıyorsa yemek bedelleri sigorta primindeki esas kazanca eklenmeyecek.

Bir iş yeri yemek hizmeti sağlamak için bir başka şirketle anlaşırsa anlaştığı şirkete fatura karşılığı iş yaptıracak ve yemek bedeli için ödenen miktarlar sigorta primindeki esas kazanca dâhil edilmeyecek.

Bir işveren yemek hizmeti sağlamak için lokanta ve benzeri iş yerleriyle anlaşırsa ve bu işverenin iş yerinde çalışan kişiler anlaşılan yerlerde yemek yerse işverenin yapacağı günlük ödemenin 51 lirası için vergi istisnası uygulanacak. Ödenen tutar günlük 51 liranın üzerinde olursa aşan tutar neyse ona göre bir vergilendirme uygulanacak.

Eğer işveren kendisi yemek vermez veya yemek hizmeti sağlamak için herhangi bir yer ile anlaşmazsa ve yemek bedelini çalışana nakit şeklinde öderse ilgili ödeme prime esas kazanca dâhil edilmeyecek.

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Yemek kartları için yeni düzenleme! Marketler için kısıtlama