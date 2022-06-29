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    Elektrikli 2023 Hyundai Ioniq 6, aerodinamik tasarımıyla ortaya çıktı

    Elektrikli araç pazarında emin adımlarla ilerleyen Hyundai, Ioniq ailesinin yeni üyesi 2023 Hyundai Ioniq 6 ile karşımızda. Ancak şimdilik elektrikli modelin iç ve dış tasarımını görebiliyoruz.
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    Yeni 2023 Hyundai Ioniq 6 tanıtıldı: İşte tasarımı
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    Son günlerde dış tasarımından kesitler gördüğümüz elektrikli Hyundai Ioniq 6 bugün resmi olarak ortaya çıktı. Koreli markanın genelde yaptığı gibi şimdilik 2023 Hyundai Ioniq 6'nın tasarımını görebiliyoruz. Teknik detaylar daha sonra açıklanacak.

    Ioniq 6 dış tasarım

    Yeni Hyundai Ioniq 6, markanın ilk elektrikli sedan modeli ve Ioniq ailesinin ikinci üyesi olarak karşımızda. Silüet olarak ön gösteriminin yapıldığı Prophecy konseptinden çok uzaklaşmayan araç bu sayede 0.21 Cd (18 inç jantlar ve kameralar ile) gibi etkileyici bir hava sürtünme katsayısına ulaşarak markanın bu alandaki en aerodinamik modeli olmayı başarmış.

    Elbette bu değerin oluşturulmasında sadece Ioniq 6'nın silüetinin etkisi yok. Düşük ön profil, öndeki aktif hava kapakçıkları ve dijital yan aynalar da bu konuda önemli rol üstlenmiş. Bunun yanı sıra önde ve arkada Parametric Pixel LED aydınlatmalarla donatılan Ioniq 6'da eğimli bir omuz çizgizi ve gizli kapı kolları da dikkat çekiyor. Arkada ise boydan boya uzanan stoplar, üzerinde uzun bir fren lambası bulunan spoyler ve tampondaki dikey reflektörler göze çarpıyor.

    Yeni 2023 Hyundai Ioniq 6 tanıtıldı: İşte tasarımı
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    Ioniq 6 iç tasarım

    2023 Hyundai Ioniq 6'nın iç mekanında kardeşi Ioniq 5 ile benzer bir yerleşim söz konusu. İki kollu direksiyon simidinin hemen arkasında 12'şer inçlik gösterge ve multimedya ekranlarından oluşan bir panel bulunuyor. Görsellerde konsol ve kapı içlerindeki ambiyans aydınlatması da dikkat çekerken konsolun kenarlarında da sürücünün görüş açısına göre yerleştirilmiş olan iki küçük ekran göze çarpıyor. Yanlardaki kameralardan gelen görüntüler bu ekranlar vasıtasıyla sürücüye aktarılıyor.

    Direksiyon simidinin ortasında 4 ayrı nokta şeklinde aydınlatmalar dikkat çekiyor. Koreli üretici, bu detayların sürücü ve otomobil arasında kolay iletişimi mümkün kıldığını belirtmiş. Dolayısıyla sadece görsel amaçlı olmadığını düşünüyoruz. Ayrıca kapı içlerinde -cam açma/kapatma gibi - herhangi bir tuş bulunmaması da Ioniq 6 ile ilgili dikkat çekici detaylardan.

    Yeni Ioniq 6'nın kardeşi Ioniq 5 ve Kia EV6 gibi E-GMP platformu üzerine inşa edildiğini biliyoruz. Bu noktada güç ve batarya seçenekleri benzer olacaktır. Ancak Ioniq 5'e göre daha başarılı olan aerodinamik tasarımı ile biraz daha fazla menzil sunmasını bekleyebiliriz. Bunun dışında 73 kWsa batarya, çift motorlu versiyonda 313 PS güç ve 483 kilometre menzil, şimdiye dek ortaya atılan iddialar arasında.

    2023 Hyundai Ioniq 6'nın global lansmanı Temmuz ayında yapılacak. Elektrikli modelle ilgili tüm detayları bu tarihte öğrenebileceğiz. Konuyla ilgili detayları siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.

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    Hyundai, Ioniq 6 ve
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