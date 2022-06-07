2023 Mitsubishi ASX'in motor seçenekleri ortaya çıktı: PHEV versiyon da var

Bu yılın başında Renault Captur ve Nissan Juke'un platform ikizi olarak duyurulan yeni 2023 Mitsubishi ASX'ten yeni bilgiler geldi. Mitsubishi Almanya departmanı, 2022'nin Eylül ayında tanıtılması planlanan yeni ASX'in motor seçenekleriyle alakalı bir basın bülteni paylaştı.
CMF-B platformu üzerine yükselecek 2023 Mitsubishi ASX'in motor seçenekleri 90 beygirlik 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli ünite ile başlayacak. Giriş seviyesindeki motor, 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilecek. Daha fazla güç arayanlar da 1.3 litre dört silindirli turbo ünitenin 140 ve 158 beygirlik versiyonlarını seçebilecek. Bu noktada ilk versiyonda yine manuel fakat daha güçlü motorda 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu göreceğiz.
Yeni ASX'in elektrik destekli versiyonlarında ise Renault Captur'un hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemleri bulunacak. 1.6 litre atmosferik benzinli üniteden güç alan sistemlerin farkı ise gücü ve batarya kapasitesi olacak. Tek elektromotora sahip hibrit ünite 145 beygir güç ve 1.3 kWsa batarya ile gelirken iki elektromotora sahip PHEV versiyonda ise 160 beygir güç ve 10.5 kWsa batarya sunulacak. PHEV versiyonun saf elektrik sürüş menzili de Captu E-Tech'in 50 km'lik menziliyle benzer olacak.
Eylül ayında tanıtılacağı belirtilen 2023 Mtsubishi ASX'in Avrupa satışları önümüzdeki yılın bahar aylarında başlayacak. Yukarıda saydığımız motor seçenekleri başlangıçtan itibaren listede olacak. Mitsubishi, yeni ASX'in yanı sıra Colt'u da Renault Clio'yu temel alan yeni bir model olarak hayata döndürecek. Yeni nesil Mitsubishi Colt, Türkiye'de üretilecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben alamicam cokda dunya birincisiymis milliymis umrumda degil .fabrika var mi var istihdam saglayacakmi saglayacak dunyadaki c suv muadillerinden uygun mu bitti yeterli benim icin .on numara is yapmislar derim tasarimida on numara .tasarimindada uluslar arasi turk tasarimcimiz var kotu yorum yapani okurken yav diyorum amaci ne bunun cene yapana kadar bi civi cak :)
Bir ürünü tutundurabilmeniz ve yurtdışına satabilmeniz için önce iç pazarda belli bir seviyeye gelmeniz gerekiyor. Bu arabanın maliyeti ve şu an ki kurlar göz önüne alınınca fiyatının çok da anlatıldığı gibi ucuza olacağını sanmıyorum. Kaldı ki ucuza almayacak, 1 milyon civarı para vereceksem niye hali hazırda pazarda yer edinmiş, belli kalite garantisi sunan, servis, destek ve parça erişim ağı yaygın bir araba almak varken bunu alayım? Yurtdışına sattığınızda da benzer şeyler dönecektir. Daha banttan dün çıkan arabayı kim niye alsın? Avantajı ne olacak ki? Bu proje, 5 yıl önceki döviz kuruyla banttan çıkartılsaydı başka şeyler konuşuyor olabilirdik belki ama şu an ki döviz kuruyla ülke içinde bu arabanın Tesla dan farkı kalmayacak gibi.
Yapmış olmak için yapmak. Yapılmaya çalışılanın %100 milli olduğunu sandırmak ve saki Dünyada Tekmiş gibi davranmak.
Gönder gelsin ne de olsa ona da bütçemiz yetmez..
Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.
Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.