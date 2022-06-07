2023 Mitsubishi ASX'in motor seçenekleri ortaya çıktı: PHEV versiyon da var

Tam Boyutta Gör

Bu yılın başında Renault Captur ve Nissan Juke'un platform ikizi olarak duyurulan yeni 2023 Mitsubishi ASX'ten yeni bilgiler geldi. Mitsubishi Almanya departmanı, 2022'nin Eylül ayında tanıtılması planlanan yeni ASX'in motor seçenekleriyle alakalı bir basın bülteni paylaştı.

CMF-B platformu üzerine yükselecek 2023 Mitsubishi ASX'in motor seçenekleri 90 beygirlik 1.0 litre üç silindirli turbo benzinli ünite ile başlayacak. Giriş seviyesindeki motor, 6 ileri manuel şanzımanla tercih edilebilecek. Daha fazla güç arayanlar da 1.3 litre dört silindirli turbo ünitenin 140 ve 158 beygirlik versiyonlarını seçebilecek. Bu noktada ilk versiyonda yine manuel fakat daha güçlü motorda 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonu göreceğiz.

2023 Fiat Doblo ve e-Doblo tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikler 9 sa. önce eklendi

Yeni ASX'in elektrik destekli versiyonlarında ise Renault Captur'un hibrit ve PHEV yani şarj edilebilir hibrit sistemleri bulunacak. 1.6 litre atmosferik benzinli üniteden güç alan sistemlerin farkı ise gücü ve batarya kapasitesi olacak. Tek elektromotora sahip hibrit ünite 145 beygir güç ve 1.3 kWsa batarya ile gelirken iki elektromotora sahip PHEV versiyonda ise 160 beygir güç ve 10.5 kWsa batarya sunulacak. PHEV versiyonun saf elektrik sürüş menzili de Captu E-Tech'in 50 km'lik menziliyle benzer olacak.

Eylül ayında tanıtılacağı belirtilen 2023 Mtsubishi ASX'in Avrupa satışları önümüzdeki yılın bahar aylarında başlayacak. Yukarıda saydığımız motor seçenekleri başlangıçtan itibaren listede olacak. Mitsubishi, yeni ASX'in yanı sıra Colt'u da Renault Clio'yu temel alan yeni bir model olarak hayata döndürecek. Yeni nesil Mitsubishi Colt, Türkiye'de üretilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Yeni 2023 Mitsubishi ASX'in motor seçenekleri ortaya çıktı