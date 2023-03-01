Makyajlı Volkswagen ID.3, ufak güncellemelerle geldi: İşte yenilikler

Tam Boyutta Gör Son haftalarda ipucu videolarıyla gündeme gelen yeni Volkswagen ID.3 bugün resmi olarak tanıtıldı. İç ve dış tasarımında ufak güncellemeler yapılan elektrikli hatchback, eskiye göre biraz daha sportif görünüyor.

Yeni Volkswagen ID.3, özellikleriyle neler sunuyor❓

Volkswagen, yeni ID.3'ü "ikinci nesil" olarak adlandırsa da tasarım açısından yapılan dokunuşlar makyaj niteliğinde. Ön tampon, dış tasarımdaki en bariz değişime ev sahipliği yapıyor. Bu alandaki yeni hava girişleri, ön kaput üzerindeki yeni oyuklarla birleştiğinde ID.3'ü olduğundan biraz daha sert göstermeyi başarmış.

Volkswagen ID.3'te ön camın altındaki siyah bölüm ortadan kaldırılmış. Bu nedenle ön kaput artık daha uzun görünüyor. Bunun dışında öndeki LED farlar ve arka stoplar değişmemiş gibi görünse de yeni ışık imzasıyla güncellenmiş.

Ayrıca stopların bagaj kapağında kalan kısımları da artık aydınlatmaya sahip. Son olarak dinamik arka sinyaller, yeni renk seçenekleri ve daha sert çizgilere sahip aerodinamik jantlar da listede.

İç tasarım

Tam Boyutta Gör Yenilenen elektrikli hatchback'in yaşam alanındaki değişim ilk bakışta göze çarpmasa da Alman üretici bu konuda müşterilerin geri bildirimlerini değerlendirdiklerinin altını çiziyor. Sık temas edilen alanlarda daha kaliteli malzemeler ve daha yumuşak yüzeyler kullanılmış. Ayrıca kapı içlerindeki kol dayama yerleri de gelen talep doğrultusunda genişletilmiş.

Volkswagen'in açıklamasına göre, yeni ID.3'ün yaşam alanı büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Örneğin; kapı içleri ve koltuklarda kullanılan Artvelours Eco mikrofiber malzemenin yüzde 71'inin plastik atıklardan geri dönüştürüldüğü ifade ediliyor.

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Bunların dışında, konsolun merkezinde ID.3 logosuna sahip yeni havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Kabinin geri kalanı büyük oranda önceki modelle aynı. Bilgi-eğlence sisteminden 5.3 inç dijital gösterge ekranı, 12 inç multimedya ekranı ve ön cama yansıtılan head-up display sorumlu. Daha kolay kullanım adına söz konusu sistemin menü yapısında da değişiklikler yapılmış.

10 renkli ambiyans aydınlatmasının da bulunduğu yeni Volkswagen ID.3, arka koltuklar katlandığında 1267 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. Donanım seviyesine göre sunulan birçok gelişmiş sürücü asistan teknolojisi mevcut. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik şerit değiştirme imkânı sunan Travel Assist ve hafıza özelliğiyle kaydedilen manevraları gerçekleştirebilen Park Assist Plus da bu teknolojilere dahil.

Motor, batarya, menzil ve şarj

Tam Boyutta Gör Makyajlı Volkswagen ID.3, arka aksa entegre edilen 150 kW (201 hp) ve 310 Nm'lik elektrik motorunu kullanmaya devam ediyor. 58 ve 77 kWsa'lik batarya seçenekleri de WLTP'ye göre sırasıyla 426 km ve 546 km sürüş menzili sağlıyor. Küçük batarya 120 kW hızlı şarj desteğiyle 35 dk'da yüzde 5-80 arası dolum sağlıyor. Büyük bataryada 170 kW'a kadar hızlı şarj desteği ile bu süre 30 dakikaya düşüyor.

Volkswagen, ID.3 için gelecekte daha küçük bir batarya seçeneğinin de planlandığını söyledi. Dolayısıyla daha ucuz bir versiyonun yolda olduğunu biliyoruz ancak detaylar henüz belli değil. Başlangıç fiyatı 43.995 euro olan makyajlı Volkswagen ID.3'ün teslimatları bu yılın son çeyreğinde başlayacak. Şirket, talebi karşılamak Wolfsburg fabrikasında da ID.3 üretecek.

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