Makyajlı Volkswagen ID.3, ufak güncellemelerle geldi: İşte yenilikler

- Yeni Volkswagen ID.3, özellikleriyle neler sunuyor❓
- İç tasarım
- Motor, batarya, menzil ve şarj
- Yorumlar
Yeni Volkswagen ID.3, özellikleriyle neler sunuyor❓
Volkswagen, yeni ID.3'ü "ikinci nesil" olarak adlandırsa da tasarım açısından yapılan dokunuşlar makyaj niteliğinde. Ön tampon, dış tasarımdaki en bariz değişime ev sahipliği yapıyor. Bu alandaki yeni hava girişleri, ön kaput üzerindeki yeni oyuklarla birleştiğinde ID.3'ü olduğundan biraz daha sert göstermeyi başarmış.
Volkswagen ID.3'te ön camın altındaki siyah bölüm ortadan kaldırılmış. Bu nedenle ön kaput artık daha uzun görünüyor. Bunun dışında öndeki LED farlar ve arka stoplar değişmemiş gibi görünse de yeni ışık imzasıyla güncellenmiş.
Ayrıca stopların bagaj kapağında kalan kısımları da artık aydınlatmaya sahip. Son olarak dinamik arka sinyaller, yeni renk seçenekleri ve daha sert çizgilere sahip aerodinamik jantlar da listede.
İç tasarım
Volkswagen'in açıklamasına göre, yeni ID.3'ün yaşam alanı büyük oranda geri dönüştürülmüş malzemelerden oluşuyor. Örneğin; kapı içleri ve koltuklarda kullanılan Artvelours Eco mikrofiber malzemenin yüzde 71'inin plastik atıklardan geri dönüştürüldüğü ifade ediliyor.
Bunların dışında, konsolun merkezinde ID.3 logosuna sahip yeni havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Kabinin geri kalanı büyük oranda önceki modelle aynı. Bilgi-eğlence sisteminden 5.3 inç dijital gösterge ekranı, 12 inç multimedya ekranı ve ön cama yansıtılan head-up display sorumlu. Daha kolay kullanım adına söz konusu sistemin menü yapısında da değişiklikler yapılmış.
10 renkli ambiyans aydınlatmasının da bulunduğu yeni Volkswagen ID.3, arka koltuklar katlandığında 1267 litreye kadar bagaj hacmi sunuyor. Donanım seviyesine göre sunulan birçok gelişmiş sürücü asistan teknolojisi mevcut. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip asistanı, otomatik şerit değiştirme imkânı sunan Travel Assist ve hafıza özelliğiyle kaydedilen manevraları gerçekleştirebilen Park Assist Plus da bu teknolojilere dahil.
Motor, batarya, menzil ve şarj
Volkswagen, ID.3 için gelecekte daha küçük bir batarya seçeneğinin de planlandığını söyledi. Dolayısıyla daha ucuz bir versiyonun yolda olduğunu biliyoruz ancak detaylar henüz belli değil. Başlangıç fiyatı 43.995 euro olan makyajlı Volkswagen ID.3'ün teslimatları bu yılın son çeyreğinde başlayacak. Şirket, talebi karşılamak Wolfsburg fabrikasında da ID.3 üretecek.
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1985 yapımı Bond filminde rastladığımız buzul parçası gibi görünen aracın aynısı desek abartı olmaz sanıyorum. Aynı filmde patlayıcılarla desteklenen bir faya su basma işlemi ile San Andreas fayını harekete geçirmek, oluşan depremle de Silikon Vadisi'ni sular altında bırakmak için yapılan saldırıyı önlemeye çalışıyordu Bond...
İkinci dünya savaşı tekneleri yani pt boats diye bilinen tekneleri gerçekten çok seviyorum. Birgün böyle bir teknemin olmasını çok isterim doğrusu. Şu resimlere baksanıza bir https://theboatyacht.com/pt-boats-for-sale/
Kapağın içinden bir obüs çıksa tamamım bu olmuş :)
Çok iyi yaaa :) Kaya sandım başta.
ege denizine koy otonom olarak Yunanlılar adam olur belki.