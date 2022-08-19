Avrupa, uzay tabanlı güneş enerjisine büyük bir yatırım yapmayı planlıyor

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Dünya üzerinde ülkeler ve dev şirketler için enerji ihtiyacı hiç bu kadar önemli hale gelmemişti. Bu bağlamda Avrupa Uzay Ajansı (ESA), sorunu gidermek için alternatif yollar aradığını ortaya koydu. Ajansın planlarında ise uzay tabanlı güneş enerjisi sistemleri aracılığıyla enerji ihtiyacının karşılanması var.

ESA’nın başındaki isim Josef Aschbacher, “Bu neslin dünyadaki insanlar için en acil sorunlarından birini çözmek için teknolojinin sınırlarını zorlamak Avrupa, ESA ve üye devletlere bağlı olacak” dedi. Bir süre önce ESA, uzay temelli güneş enerjisi geliştirmenin maliyet ve faydalarını tespit etmek için Birleşik Krallık ve Almanya merkezli danışmanlık gruplarıyla çalışmalar yaptı. Bu çalışmanın sonuçları ise politika yapıcılara bilgi sağlaması için ESA’nın sitesinde yayınlandı.

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ESA’nın uzaydan güneş enerji projesi, Solaris Programı olarak lanse ediliyor. Bu program, Kasım ayında bakanlar düzeyinde gerçekleştirilecek olan ESA Konseyine sunulacak ve proje için finansman belirlenecek. Bununla birlikte Aschbacher’ın planlarına göre güneş enerji sisteminin geliştirilmesine 2025 yılında başlanacak.

Solaris projesinin maliyeti çok yüksek

Proje kapsamında, Avrupa’nın yıllık 3.000 TWh düzeyinde olan elektrik tüketiminin üçte birinin karşılanabileceği belirtilirken, gerekli sistemlerin geliştirilmesi ve devreye alınmasının yüz milyarlarca avroya mal olacağı aktarılıyor.

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Proje için dünyadan 36.000 km uzakta dev bir uydu takımyıldızı kurulması gerekiyor. Karşılaştırma açısından, ISS’in kütesinin tam 10 katı büyüklükte olması planlanan sistem için yüzlerce hatta binlerce fırlatmaya gerekecek. Dolayısıyla SpaceX’in Falcon gibi yeniden kullanılabilir roket sistemleri kritik öneme sahip. Ayrıca bunların kaldırma kapasitesinde de Falcon Heavy’de olduğu gibi bir artış gerekiyor. Araştırmaya göre mevcut kaldırma kapasitesi 200 kat artarsa 4 ila 6 yılda uydular yörüngeye yerleştirilebilir.

Uzay tabanlı güneş enerjisi nasıl çalışıyor?

Konsept olarak, uzay tabanlı güneş enerjisi oldukça basit. Dünya atmosferinin çok üzerinde yörüngede dönen uydular, kesintisiz bir şekilde güneş enerjisini toplar ve akıma dönüştürür. Bu enerji daha sonra mikrodalgalar aracılığıyla dünyaya geri gönderilir. Fotovoltaik hücreler veya antenler tarafından yakalanan enerji, konut ve endüstride kullanım için elektriğe dönüştürülür. Uzaydan güneş enerjisi toplamanın en büyük faydaları, toplamaya engel olan gece, bulut veya mevsimsel etmenlerin olmaması.

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Projenin dezavantajları var

Bildiğiniz gibi hem uzayla hem de güneş enerjisiyle ilgilenen bir isim var: Elon Musk. Birkaç yıl önce Musk, uzaydan güneş enerjisi elde etme konusunda, “Bu şimdiye kadarki en aptalca şey” açıklamasında bulundu. Musk’a göre bu işlemin verimliliği soru işareti. Evet, yörüngedeki güneş paneliyle çok daha fazla güneş enerjisi elde edilebilir fakat bunu, dünyada elektrik haline getirmek için iki kere dönüştürmek gerekiyor: Fotondan elektrona sonra tekrar fotona. Buradaki dönüşüm verimliliği kilit rol oynamakta. Dolayısıyla bu projenin önünde büyük engellerin olduğunun altını çizelim.

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