Tam Boyutta Gör

İki farklı insanın teşhisi aynı olsa da bu, tedavi kısmında aynı dozda ilaç kullanmaları gerektiği anlamına gelmez. Geliştirilen yeni bir 3D baskı tekniği, 7 saniye içerisinde kişiselleştirilmiş ilaçlar üretilmesi olanak tanıdığını gösteriyor.

Kişiselleştirilmiş ilaçlar için hızlı 3D baskı

Normalde 3D baskılı ilaçların üretiminde reçineyi basılı bir tablet halinde katılaştırmak için ışığın kullanıldığı ve yüksek ısı gerektirmeyen vat fotopolimerizasyonu adlı teknik kullanılıyor. Yöntem, ilaçların katman katman oluşturulmasını gerektirdiği için işlemin yavaş gerçekleşmesi bir problem olarak görülüyor.

Londra Üniversitesi Akademisi araştırmacıları, süreyi mümkün olduğunca azaltmak adına yeni bir vat polimerizasyon tekniği geliştirdiler. Teknik, tüm nesneyi bir kerede basarak işlem süresinin birkaç dakikadan 7-17 saniyeye düşürülmesine olanak tanıdı.

Farklı açılardan görüntülenen nesnenin birden fazla görüntüsünü reçine üzerine parlatılmasıyla çalışan teknikte, polimerizasyon aynı anda gerçekleşene kadar ışığın yoğunluğu ayarlanıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri teknikle parasetamol yüklü 3D baskılı tabletleri 17 saniyede üretmeyi başardılar. Bu süre, bazı tabletlerin üretiminde ise 7 saniye olarak gerçekleşti.

İlk defa insan kanında mikroplastik tespit edildi 3 gün önce eklendi

Çalışmanın yazarlarından Dr Alvaro Goyanes: "Kişiselleştirilmiş 3D baskılı ilaçlar hızla gelişiyor ve kliniğe ulaşıyor. Hızlı tempolu klinik ortama uyum sağlamak için saniyeler içinde tabletler üreten bir 3D yazıcı geliştirdik. Bu teknoloji, ilaç endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirebilir." ifadelerinde bulundu.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Sağlık Haberleri

Yeni 3D baskı tekniği, 7 saniyede ilaç üretmeye olanak tanıyor