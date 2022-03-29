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    Yeni 3D baskı tekniği, 7 saniyede ilaç üretmeye olanak tanıyor

    Kişiselleştirilmiş ilaçlara odaklanan bilim insanları, geliştirdikleri 3D baskı tekniğiyle 7-17 saniyede ilaç üretebilmenin münkün olduğunu belirtiyorlar.       
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    Yeni 3D baskı tekniği, 7 saniyede ilaç üretmeye olanak tanıyor
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    İki farklı insanın teşhisi aynı olsa da bu, tedavi kısmında aynı dozda ilaç kullanmaları gerektiği anlamına gelmez. Geliştirilen yeni bir 3D baskı tekniği, 7 saniye içerisinde kişiselleştirilmiş ilaçlar üretilmesi olanak tanıdığını gösteriyor.

    Kişiselleştirilmiş ilaçlar için hızlı 3D baskı

    Normalde 3D baskılı ilaçların üretiminde reçineyi basılı bir tablet halinde katılaştırmak için ışığın kullanıldığı ve yüksek ısı gerektirmeyen vat fotopolimerizasyonu adlı teknik kullanılıyor. Yöntem, ilaçların katman katman oluşturulmasını gerektirdiği için işlemin yavaş gerçekleşmesi bir problem olarak görülüyor.

    Londra Üniversitesi Akademisi araştırmacıları, süreyi mümkün olduğunca azaltmak adına yeni bir vat polimerizasyon tekniği geliştirdiler. Teknik, tüm nesneyi bir kerede basarak işlem süresinin birkaç dakikadan 7-17 saniyeye düşürülmesine olanak tanıdı.

    Farklı açılardan görüntülenen nesnenin birden fazla görüntüsünü reçine üzerine parlatılmasıyla çalışan teknikte, polimerizasyon aynı anda gerçekleşene kadar ışığın yoğunluğu ayarlanıyor. Araştırmacılar, geliştirdikleri teknikle parasetamol yüklü 3D baskılı tabletleri 17 saniyede üretmeyi başardılar. Bu süre, bazı tabletlerin üretiminde ise 7 saniye olarak gerçekleşti.

    Çalışmanın yazarlarından Dr Alvaro Goyanes: "Kişiselleştirilmiş 3D baskılı ilaçlar hızla gelişiyor ve kliniğe ulaşıyor. Hızlı tempolu klinik ortama uyum sağlamak için saniyeler içinde tabletler üreten bir 3D yazıcı geliştirdik. Bu teknoloji, ilaç endüstrisi için oyunun kurallarını değiştirebilir." ifadelerinde bulundu.

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    -40 derecede test edildi: TOGG C-SUV

    Bloodin 3 saat önce

    Ne kadar da aklı selim (!) insanlarımız var, yok Ankara'da test edilsinmiş, yok hangi ülkede test edilmişmiş. Arkadaşlar bu çocuk oyuncağı değil, Avrupa'da satışa çıkacak olan araçların Avrupa'nın en soğuk yerlerine dayanıklı olması gerekiyor. Bu da İsveç, Norveç gibi ülkelerde test edilmesini gerektiriyor. Türkiye Avrupa Gümrük Birliği yasasına tabi olduğu için Avrupa'da satılamayacak olan aracı Türkiye'de de satamazsınız.

    venomboy_85 1 gün önce

    Ş
    şapkaa 3 gün önce

    her şeyleri şov.. antarktikada mıyız ? ankarada test edilse yetmez miydi

    sickbrain 4 gün önce

    Hangi ülkede test edilmiş.Ülkemizin doğu bölgesinde mi o taraflar -40 oluyor mu bilmiyorum. Yoksa daha soğuk bir ülkeye mi götürdüler.

    0
    0tt0m@n 5 gün önce

    ak partiye uye olan herkese bir tane hediye edilecekmis :)

    TheNewAtilla 5 gün önce

    "yerli uçağımız göklerde"

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