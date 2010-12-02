Yeni A6 ve A6 Hybrid'in ilk videoları yayınlandı

2012 model olarak piyasaya çıkması beklenen yeni Audi A6'nın resimlerini ve motor özelliklerini daha önceki haberimizde sizinle paylaşmıştık. Volkswagen Group'un premium markası Audi'nin uzun süredir beklenen E sınıfı modeli yeni A6, otomobil severleri pek tatmin edememiş görünüyor. Özellikle tasarım olarak A4, A7 Sportback ve markanın amiral gemisi A8 ile çok büyük benzerlikler taşıması nedeniyle artık aynı tasarım tarzından sıkılan ve 'devrim' bekleyen otomobil severleri hayal kırıklığına uğrattığı da söylenebilir. Yeni A6 ile ilgili bizim en çok ilgimizi çeken konu ise markanın ikinci hybrid otomobilinin A6 Hybrid olacak olması.

Yeni A6 satışa sunulduktan kısa bir süre sonra ürün gamı Hybrid A6 ile genişletilecek. A6 Hybrid, markanın ikinci hybrid modeli olma özelliğini de taşıyor. Paralel hybrid konseptini taşıyan otomobilde 2.0 TFSI 211 beygirlik bir geleneksel içten yanmalı motor ile 45 beygir güç ve 211 NM tork üreten elektrik motoru görev alıyor. Otomobilin lityum-iyon bataryalarının enerjisi 1.3 kWh olarak belirtilmiş. A6 Hybrid sadece elektrik motoruyla 100 kilometre /saat hıza ulaşabilirken, bataryaların enerjisinin düşüklüğünden dolayı sabit 60 kilometre/saat hızda tamamen elektrikle sadece 3 kilometre yol alabiliyor. 0'dan 100 kilometre/saat hıza 7.3 saniyede ulaşan model maksimum olarak 238 kilometre/saat hıza çıkabiliyor. Otomobilin ortalama tüketimi 6.2 lt/100km ve emisyon değeri ise 142 gram/kilometre olarak verilmiş.