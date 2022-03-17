Perovskit güneş pillerinin, bozulmasını önleyerek verimliliğini artıran yeni bir yöntem geliştirildi

Tam Boyutta Gör

Güneşten enerji elde etmek giderek yaygınlaşıyor ve bilim insanları birçok yönden kullanılan malzeme ve teknolojileri iyileştirmeye odaklanıyor. Gelecekte yaygın olarak kullanılması beklenen perovskit güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüten bir ekip, bu malzemelerin neden güneş ışığında bozulma eğiliminde olduğunu bularak yeni bir çözüm geliştirdiler.

'Perovskit güneş pillerinin gelişimi için önemli adım'

UCLA(Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) araştırmacıları liderliğindeki bir ekip, perovskit güneş pillerinin güneş ışığında bozularak performanslarının zamanla düşmesine neden olan ana sebebi buldular. Ayrıca ekip, bu sorunu giderebilecek bir yöntem de geliştirdi.

Araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucunda güneş pillerinin kusurlarını düzeltmek ve verimliliğini artırmak için gerçekleştirilen bir yüzey işleminde yüzeyi fazla negatif yüklü yapan bir organik iyon tabakasının, perovskit güneş pillerini giderek daha az verimli hale getirdiği sonucunu buldular.

Hem yüzey kusurlarını düzeltmek hem de uzun vadeli korumayı sağlamak üzerine çalışmalar yürüten ekip, yüzey işlemleri için pozitif yüklü iyonları negatif yüklü iyonlarla eşleştirerek yüzeyi nötr tutmayı başardılar.

Geliştirilen yöntem, 7/24 aydınlatmanın sağlandığı bir ortamda 2 bin saatten daha uzun bir süre boyunca test edildi. Test sonucunda geliştirilen yöntemle %87 verimlilik elde edilirken aynı şartlar altında işlem görmemiş güneş pilleri %65 verimlilik sunabildi.

Güneş panelleri temizliği için susuz bir yöntem geliştirildi 1 gün önce eklendi

Araştırma ekibi, geliştirdikleri bu yöntemin daha da kararlı perovskit güneş pilleri tasarlamak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Mevcut yöntem geliştirilerek gelecekte daha ucuz, daha hafif ve daha esnek olan güneş pilleri üretilebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Enerji Haberleri

Perovskit güneş pillerinin,verimliliğini artıran yöntem bulundu