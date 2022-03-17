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    Perovskit güneş pillerinin, bozulmasını önleyerek verimliliğini artıran yeni bir yöntem geliştirildi

    Perovskit güneş pillerinin en büyük sorunlarından birisi olan güneş ışığı altında bozulma eğiliminde olmalarının sebebi bulundu. Araştırmacılar, bu soru çözmek için bir de yöntem geliştirdiler
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    Perovskit güneş pillerinin,verimliliğini artıran yöntem bulundu
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    Güneşten enerji elde etmek giderek yaygınlaşıyor ve bilim insanları birçok yönden kullanılan malzeme ve teknolojileri iyileştirmeye odaklanıyor. Gelecekte yaygın olarak kullanılması beklenen perovskit güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüten bir ekip, bu malzemelerin neden güneş ışığında bozulma eğiliminde olduğunu bularak yeni bir çözüm geliştirdiler.

    'Perovskit güneş pillerinin gelişimi için önemli adım'

    UCLA(Kaliforniya Üniversitesi, Los Angeles) araştırmacıları liderliğindeki bir ekip, perovskit güneş pillerinin güneş ışığında bozularak performanslarının zamanla düşmesine neden olan ana sebebi buldular. Ayrıca ekip, bu sorunu giderebilecek bir yöntem de geliştirdi.

    Araştırmacılar, yaptıkları incelemeler sonucunda güneş pillerinin kusurlarını düzeltmek ve verimliliğini artırmak için gerçekleştirilen bir yüzey işleminde yüzeyi fazla negatif yüklü yapan bir organik iyon tabakasının, perovskit güneş pillerini giderek daha az verimli hale getirdiği sonucunu buldular.

    Hem yüzey kusurlarını düzeltmek hem de uzun vadeli korumayı sağlamak üzerine çalışmalar yürüten ekip, yüzey işlemleri için pozitif yüklü iyonları negatif yüklü iyonlarla eşleştirerek yüzeyi nötr tutmayı başardılar.

    Geliştirilen yöntem, 7/24 aydınlatmanın sağlandığı bir ortamda 2 bin saatten daha uzun bir süre boyunca test edildi. Test sonucunda geliştirilen yöntemle %87 verimlilik elde edilirken aynı şartlar altında işlem görmemiş güneş pilleri %65 verimlilik sunabildi.

     

     Araştırma ekibi, geliştirdikleri bu yöntemin daha da kararlı perovskit güneş pilleri tasarlamak için önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Mevcut yöntem geliştirilerek gelecekte daha ucuz, daha hafif ve daha esnek olan güneş pilleri üretilebilir.

    Kaynakça https://newatlas.com/energy/perovskite-solar-cells-stability-coating/ https://samueli.ucla.edu/ucla-materials-scientists-lead-global-team-in-finding-solutions-to-biggest-hurdle-for-solar-cell-technology/
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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    alfa-x 15 saat önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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