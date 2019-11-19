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    Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı

    Alcatel’in 3 arka kameralı ve 4000mAh kapasiteli batarya taşıyan 3X akıllı telefon modeli ülkemizde satışa çıktı. Fiyat açısından muadilleri ile hemen hemen aynı rekabet bandında diyebiliriz.
    3 gün
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni Alcatel 3X modeli ülkemizde satışa çıktı

    Alcatel’in ilk kez geçen yıl piyasaya sürdüğü ve başarılı satışlar yaptığı giriş seviyesi 3X akıllı telefonu bu yıl güncellendi. Yenilenmiş haliyle Alcatel 3X akıllı telefonu ülkemizde de satışa sunuldu.

    Alcatel 3X özellikleri ve fiyatı

    Alcatel 3X modelinde 6.52 inçlik 1600x720 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Su damlası çentik ve nispeten ince alt çene ile telefon ön paneli çerçevesiz bir görünüme kavuşmuş. Tasarım tarafında metal çerçeve ve ön-arka cam katman kombinasyonu yer alıyor. Arka kısımda ise üçlü kamera paketi ve parmak izi okuyucu yer alıyor.

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    8 çekirdekli bir MediaTek yonga setinin güç verdiği modelde 4GB/6GB RAM bellek ve 64GB/128GB depolama kapasitesi seçenekleri yer alıyor. 4000mAh kapasiteli batarya ise bir günü rahatlıkla çıkarabiliyor.

    Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde geniş açılı sensör ve 5MP çözünürlüğünde derinlik sensörü yer alıyor. Ön kamera ise 8MP çözünürlüğünde. Google Assistant için özel bir tuş da olan Alcatel 3X modelinin 4GB RAM ve 64GB kapasiteli versiyonu 1699TL üzerinden satışa sunulmuş.



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    DH Misafiri 2 gün
    İşlemci ve ekran hiç olmamış. O fiyata Honor 8X ve Meizu Note 9 alınır iyi grafikli oyunları yüksek ayarlarda oynatıyor
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    babgozd 3 gün
    Alcatel yazılım desteği olarak berbat. Hiç güncelleme vermiyor.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Türbülans Havayolları A.Ş 3 gün babgozd
    Zaten alcatelin hitap ettigi kitle de, oyle guncelleme gelsin super olsun diyen kitle degil.
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