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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri

    Yenilenen Alfa Romeo Stelvio, seviye 2 otonom sürüş gibi iddialı özelliklere sahip iki farklı donanım seviyesiyle Türkiye pazarına giriş yaptı. Yeni Alfa Romeo Stelvio fiyatı ve özellikleri:
    4 sa.
    3b
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Alfa Romeo’nun SUV sınıfındaki temsilcisi Stelvio, 2020 model yılı versiyonuyla Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Alfa Romeo Stelvio’nun ülkemizdeki fiyatı 565 bin TL’den başlıyor.

    Tasarım özellikleri ve dinamik sürüş karakteri ile dikkat çeken yeni Alfa Romeo Stelvio, Türkiye’de iki benzinli motor seçeneği ve iki ayrı donanım paketiyle satışa sunuluyor. Her iki motor ve donanım seviyesinde de standart olarak dört tekerlekten çekiş özelliğiyle gelen Stelvio, yeni dokunmatik ekran ve seviye 2 otonom sürüş sistemi ile dikkat çekiyor.

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    Yeni Alfa Romeo Stelvio’nun Sprint adı verilen donanım seçeneği, 200 beygir güç ve 330 Nm tork üreten 2.0 litre benzinli motor ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliyor. Sprint donanım seviyesinde; siyah fren kaliperleri, parlak siyah cam çerçeveleri, 19 inç hafif alaşımlı spor alüminyum jantlar, siyah kaplama çift egzoz çıkışı, Alfa DNA sistemi, 8.8 inç 3D Ekranlı Alfa Uconnect bilgi-eğlence sistemi ve 7 inç TFT ekranlı gösterge paneli standart olarak sunuluyor.

    Yeni Alfa Romeo Stelvio Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri
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    Start & Stop sistemi, 8 hoparlörlü Alfa ses sistemi, Entegre Fren Sistemi (Otonom Acil Durum Fren Sistemi dahil), Ön Çarpışma Uyarı Sistemi, Şerit Değiştirme İkaz Sistemi ve Yokuş İniş Destek Sistemi de yeni Alfa Romeo Stelvio’daki Sprint donanım seviyesinin standart özellikleri arasında.

    Yeni Alfa Romeo Stelvio’nun Veloce isimli üst donanım seviyesi ise 2.0 litre benzinli motorun 280 beygirlik versiyonu ve 8 ileri otomatik şanzıman kombinasyonuyla satılıyor. Stelvio’nun bu versiyonda 0-100 km/s hızlanması 5.7 saniye sürerken, maksimum hızı ise 230 km/s olarak ölçülüyor. Alfa Romeo Stelvio’nun Veloce donanım seviyesinde Sprint’e ek olarak 20 inç hafif alaşımlı siyah spor alüminyum jantlar, sürücü tarafı hafızalı 6 yönlü otomatik ayarlanabilir ısıtmalı spor deri koltuklar, ısıtmalı spor deri direksiyon simidi ve ısıtmalı cam yıkama püskürtücüleri standart olarak sunuluyor.



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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Carser 4 sa. en beğenilen
    Fiyata baktim, cikiyorum
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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    shockwave23 (Megatron ) 30 dk.
    500 bin para mı artık, para devule oluyor her geçen gün alışın bunlara
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    NaciAydinlar 40 dk. yeni yorumcu
    Güzel araba ama 500000 tl deymez.
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    elophidae (Yavuz Ell) 3 sa.
    565 binden başlıyor yazısını okudum gidiyorum
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    Bloodin 3 sa.
    Bunlar ne biçim görseller, ne kötü renkler, kusura bakmayın, 3 marka sadece kırmızı olmalıdır, daha ziyade bu üçü kırmızı ile özdeşleşmiştir: Alfa, Mazda, Ferrari
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    diablo1905 3 sa. face1tr
    Bence Mazda 2 görünümlü Toros.



    Sonuçta herkes Alfa, Mazda, Volvo över Polo alır
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    Bay Robot ( tunc) 3 sa.
    Şuna da togg diyen elemanlar doluşur az sonra buraya...
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    canguler917 (can guler) 3 sa.
    normalde de ucuz bir araba değil, bir de 2 litre vergisiyle daha da uçmuş fiyatı. yine de parası olana kalite vaat eden bir araç
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    Carser 4 sa. en beğenilen
    Fiyata baktim, cikiyorum
    Yanıtla +5
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    3004 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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