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    Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak

    Kısa süre sonra Galaxy A akıllı telefon serisinde güncellemeye gidecek olan Samsung depolama tarafında iyileştirmeler yaptı. Alt seviyede depolama kapasitesi 128GB’a çıkacak.
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    Cep Telefonları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni alt seviye Galaxy A telefonlar 128GB depolama seçeneği sunacak
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    Bu yıl yeni bir strateji ile Galaxy A serisini yeniden yapılandıran ve bunda da başarılı olan Samsung pek çok önemli pazarda satışlarını arttırdı. Gelecek yıl Galaxy A serisinin önemli iyileştirmeler alması bekleniyor.

    İyileştirmeler var

    Gelecek yıl Galaxy A serisi çift haneli ancak birli rakamlarla ifade edilecek. Yani Galaxy A11 ile başlayacak seri Galaxy A91 modeline kadar çıkacak. Aralarda yine duruma göre s versiyonlarını görebiliriz.

    Ayrıca Bkz. "Intel Rocket Lake masa üstü işlemcileri 8 çekirdeğe kadar ölçeklenebilecek"

    Ortaya çıkan yeni bilgiler Samsung’un depolama tarafında önemli bir adım atacağını gösteriyor. Yeni yılda Galaxy A serisinde en düşük depolama alanı 64GB olacak ve belirli modellerde 128GB’a kadar çıkacak.

    Serinin beklenen ilk modeli Galaxy A51 olacak. 6.5 inç Super AMOLED ekran, Exynos 9611 yonga seti, 48MP çözünürlüğünde ana kamera, 4000mAh kapasiteli batarya, 4GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı sızanlar arasında. Hemen sonrasında ise Galaxy A71 modelini göreceğiz. Her iki modelde delikli çentik tasarımı bulunacak. Galaxy A81 ise serinin S-Pen desteği sunan ilk akıllı telefonu olacak.

    Samsung’un A11, A21, A31 ve A41 giriş seviyesi akıllı telefonlarına ise tasarıma çok dokunmadan kamera ve işlemci tarafında bazı dokunuşlar yapması bekleniyor. İlk hareketlilik ise CES 2020 fuarında yaşanacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/29/samsung-galaxy-a11-a31-and-a41-in-works-with-up-to-128gb-storage/ Yorum Yaz
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