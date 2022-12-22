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    Anlık Bildirim

    Yeni amiral gemisi Redmi K60 serisinin çıkış tarihi açıklandı

    Bugün Redmi, kullanıcılar tarafından merakla beklenen Redmi K60 serisi hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Yaklaşan akıllı telefonlar önümüzdeki haftalarda tanıtılabilir.
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    Yeni amiral gemisi Redmi K60 serisinin çıkış tarihi açıklandı Tam Boyutta Gör
    Uzun zamandır beklenen Redmi K60 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Bugün Redmi, toplam üç modelden oluşacak akıllı telefon ailesi için yeni bir tanıtım görseli paylaştı. İşte Redmi K60, Redmi K60 Pro ve Redmi K60e hakkında bildiklerimiz

    Redmi K60 için 2023'ün ilk haftasına işaret edildi

    Redmi tarafından Weibo'da paylaşılanlara göre 'Performans Serisi' olarak adlandırılan Redmi K60 serisi 'Ultra yüksek performansa odaklanacak'. Lansman tarihine gelirsek, şirketin paylaşımları, Redmi K60 serisi için 2023’ün ilk haftalarına işaret ediyor. Ancak sürpriz bir hamle ile 2022 yılı sona ermeden tanıtıldığını görebiliriz. 

    Bildirilenlere göre ailenin temel modeli Redmi K60, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setinden güç alacak. Bununla birlikte Redmi K60 Pro Snapdragon 8 Plus Gen 1, Redmi K60e ise Dimensity 8200 ile karşımıza çıkacak. Redmi’nin Pro model için neden daha eski bir yonga setini tercih ettiği ise henüz bilinmiyor.

    MIUI kod tabanına göre Redmi K60 ve K60 Pro, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kullanıcıların karşısına çıkacak. K60e ise Android 12 tabanlı MIUI 13 ile gönderilecek. Bunun nedeni, K60e'nin iptal edilen Xiaomi 11T'yi temel alması olabilir. Son olarak, Redmi K60 Pro'nun küresel pazarlarda Poco F5 olarak piyasaya sürülmesi bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    vjdrsjejv 4 saat önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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