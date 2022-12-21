Apple, iPhone SE 4 modelini iptal etmiş olabilir

Apple, iPhone SE 4 planlarını rafa kaldırmış olabilir
Paylaşılan raporda Kuo, Apple'ın iPhone SE 4 üretimini iptal etmeyi veya en azından 2024’e kadar ertelemeyi planladığını belirtti. Alınan bu kararın orta seviye iPhone’lara olan ilginin düşüklüğünden kaynaklandığını söyleyen Kuo, ayrıca cihazda kullanılacak tam ekran tasarımın maliyet konusunda da işleri zorlaştırdığını bildirdi.
Yakın zamanlı sızıntılar iPhone SE 4 modelinin 6.1 inçlik LCD ekran, 12MP ana kamera, 7MP selfie kamera, 20W kablolu ve 7,5W kablosuz hızlı şarj destekli 3.000mAh batarya ile geleceğine işaret ediyordu. Ayrıca yaklaşan akıllı telefonun, iPhone 14 Pro serisine güç veren Apple A16 Bionic işlemci ile donatılacağı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor. Ancak Apple, burada A15 tercihine de yönebilir.
iPhone SE 4'ün iptal edilip edilmediği veya ertelendiği henüz doğrulanmadı. Ancak bu durum şirketin yeni ürün geliştirme masraflarını azaltmasına yardımcı olabilir. Durum ne olursa olsun önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Aspiratör kullanırsınız olur biter :)
virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.
zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...