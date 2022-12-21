Tam Boyutta Gör Bilindiği üzere Apple, iPhone SE 3, iPhone 13 Mini ve iPhone 14 Plus gibi orta ve düşük seviye iPhone denemelerinden iyi sonuçlar alamadı. Günümüzde şirketin en popüler telefonları Pro ve Pro Plus sürümleri olurken, Apple uzun zamandır söylentileri dolaşan iPhone SE 4 modelini iptal edebilir. Bugün ünlü analist Ming Chi Kuo, yaklaşan akıllı telefon hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Apple, iPhone SE 4 planlarını rafa kaldırmış olabilir

Paylaşılan raporda Kuo, Apple'ın iPhone SE 4 üretimini iptal etmeyi veya en azından 2024’e kadar ertelemeyi planladığını belirtti. Alınan bu kararın orta seviye iPhone’lara olan ilginin düşüklüğünden kaynaklandığını söyleyen Kuo, ayrıca cihazda kullanılacak tam ekran tasarımın maliyet konusunda da işleri zorlaştırdığını bildirdi.

Yakın zamanlı sızıntılar iPhone SE 4 modelinin 6.1 inçlik LCD ekran, 12MP ana kamera, 7MP selfie kamera, 20W kablolu ve 7,5W kablosuz hızlı şarj destekli 3.000mAh batarya ile geleceğine işaret ediyordu. Ayrıca yaklaşan akıllı telefonun, iPhone 14 Pro serisine güç veren Apple A16 Bionic işlemci ile donatılacağı da paylaşılan detaylar arasında yer alıyor. Ancak Apple, burada A15 tercihine de yönebilir.

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iPhone SE 4'ün iptal edilip edilmediği veya ertelendiği henüz doğrulanmadı. Ancak bu durum şirketin yeni ürün geliştirme masraflarını azaltmasına yardımcı olabilir. Durum ne olursa olsun önümüzdeki günlerde yeni bilgilerin ortaya çıkacağını söyleyebiliriz.

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Apple, iPhone SE 4 modelini iptal etmiş olabilir