iPad, gittikçe bilgisayara dönüşüyor: Gelecekte Apple logosu da yataya dönebilir

Yeni iPad'lerde ön kamera ve Face ID yataya alındı
Değişen trendle beraber Apple, yeni iPad'lerin ön kamerasını ve Face ID sensörünü yatay olarak konumlandırdı. Şirket şimdi de, tabletin arkasındaki Apple logosunu yatay yöne konumlandırmayı düşünüyor.
Ayrıca, cihazın Magic Keyboard gibi aksesuarlara bağlandığında yatay modda olması gerektiği göz önüne alındığında, Apple yavaş yavaş iPad'leri bilgisayar yerine geçecek bir ürün olarak değerlendirmeye başlaması gayet normal. Tabi bilgisayarın yerine geçebilmesi için, bilgisayarlara benzer kalitede ve çeşitlilikte uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor.
Apple'ın ürün tasarımcısı Molly Anderson, iPad'deki Apple logosunun gelecekte değişebileceğini söyleyerek şu sözleri sarfetti: "Bunu düşünüyoruz. iPad uzun zamandır portre modunda kullanılan bir ürün ama biz onu giderek daha fazla yatay modda kullanıyoruz." Cihaz açılışındaki Apple logosu halihazırda yatay modda göründüğünden, Apple gerekli değişiklikleri zaten yapmaya başladı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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