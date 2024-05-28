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    Anlık Bildirim

    iPad, gittikçe bilgisayara dönüşüyor: Gelecekte Apple logosu da yataya dönebilir

    Yeni iPad serisinde kamerayı yatay konuma taşıyan Apple, gelecekte Apple logosunu da yatay yöne çevirebilir. Şirket, giderek yatay modda kullanılan cihazı bilgisayar olarak konumlandırmaya başladı.
    Gelecekte iPad'lerdeki Apple logosu yataya dönebilir Tam Boyutta Gör
    Apple, iPad'lerine olan yaklaşımını değiştirerek bilgisayar olarak konumlandırmaya başladı. Yıllar içerisinde tasarımı değişen cihaz, genellikle dikey olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Ancak gittikçe büyüyen ve güçlenen tablet, bilgisayara rakip olmaya başladı.

    Yeni iPad'lerde ön kamera ve Face ID yataya alındı

    Değişen trendle beraber Apple, yeni iPad'lerin ön kamerasını ve Face ID sensörünü yatay olarak konumlandırdı. Şirket şimdi de, tabletin arkasındaki Apple logosunu yatay yöne konumlandırmayı düşünüyor.

    Ayrıca, cihazın Magic Keyboard gibi aksesuarlara bağlandığında yatay modda olması gerektiği göz önüne alındığında, Apple yavaş yavaş iPad'leri bilgisayar yerine geçecek bir ürün olarak değerlendirmeye başlaması gayet normal. Tabi bilgisayarın yerine geçebilmesi için, bilgisayarlara benzer kalitede ve çeşitlilikte uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor.

    Apple'ın ürün tasarımcısı Molly Anderson, iPad'deki Apple logosunun gelecekte değişebileceğini söyleyerek şu sözleri sarfetti: "Bunu düşünüyoruz. iPad uzun zamandır portre modunda kullanılan bir ürün ama biz onu giderek daha fazla yatay modda kullanıyoruz." Cihaz açılışındaki Apple logosu halihazırda yatay modda göründüğünden, Apple gerekli değişiklikleri zaten yapmaya başladı. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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