iPad, gittikçe bilgisayara dönüşüyor: Gelecekte Apple logosu da yataya dönebilir

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Tam Boyutta Gör Apple, iPad'lerine olan yaklaşımını değiştirerek bilgisayar olarak konumlandırmaya başladı. Yıllar içerisinde tasarımı değişen cihaz, genellikle dikey olarak kullanılmak üzere tasarlandı. Ancak gittikçe büyüyen ve güçlenen tablet, bilgisayara rakip olmaya başladı.

Yeni iPad'lerde ön kamera ve Face ID yataya alındı

Değişen trendle beraber Apple, yeni iPad'lerin ön kamerasını ve Face ID sensörünü yatay olarak konumlandırdı. Şirket şimdi de, tabletin arkasındaki Apple logosunu yatay yöne konumlandırmayı düşünüyor.

Ayrıca, cihazın Magic Keyboard gibi aksesuarlara bağlandığında yatay modda olması gerektiği göz önüne alındığında, Apple yavaş yavaş iPad'leri bilgisayar yerine geçecek bir ürün olarak değerlendirmeye başlaması gayet normal. Tabi bilgisayarın yerine geçebilmesi için, bilgisayarlara benzer kalitede ve çeşitlilikte uygulamaların geliştirilmesi gerekiyor.

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Apple'ın ürün tasarımcısı Molly Anderson, iPad'deki Apple logosunun gelecekte değişebileceğini söyleyerek şu sözleri sarfetti: "Bunu düşünüyoruz. iPad uzun zamandır portre modunda kullanılan bir ürün ama biz onu giderek daha fazla yatay modda kullanıyoruz." Cihaz açılışındaki Apple logosu halihazırda yatay modda göründüğünden, Apple gerekli değişiklikleri zaten yapmaya başladı.

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Gelecekte iPad'lerdeki Apple logosu yataya dönebilir