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    Anlık Bildirim

    Yeni Apple TV ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı

    Apple merakla beklenen iPad 10 ve üçüncü nesil Apple TV 4K'yı kısa bir süre önce tanıtmıştı. Xcode 14.1 RC sürümü şirketin yeni ürünlerindeki RAM miktarını açığa çıkardı.
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    Yeni Apple TV ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple bundan birkaç gün önce 10. nesil iPad2022 iPad Pro ve yeni Apple TV'yi tanıtmıştı. Kısa süre önce yayınlanan Xcode 14.1 RC sürümü iPad 10 ve üçüncü nesil Apple TV 4K'nın RAM miktarını deşifre etti.

    Apple'ın piyasaya sürdüğü 10. nesil iPad, 4 GB RAM'e sahip. Yani önceki modelden 1 GB daha fazla. Buna ek olarak yeni Apple TV 4K'nın da 4 GB RAM taşıdığı ortaya çıktı. Önceki modelde 3 GB RAM yer alıyordu. Yani iki cihazda da bellek takviyesi söz konusu.

    Yeni Apple TV ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    Yeni iPad Pro'da değişiklik yok

    Şirketin web sitesine göre M2 çipli iPad Pro'da RAM miktarı değişmedi. Cihaz tıpkı selefi gibi konfigürasyona bağlı şekilde 8 veya 16 GB RAM ile sunuluyor. Cihazın 128, 256 ve 512 GB'lık versiyonları 8 GB RAM içerirken, 1 ve 2 TB'lık modelleri 16 GB RAM ile geliyor.

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    Elektrikli uçan otomobil ilk halka açık uçuşunu yaptı

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    necoinside 1 gün önce

    "Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.

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