Yeni Apple TV ve 10. nesil iPad'in RAM miktarı ortaya çıktı

Apple'ın piyasaya sürdüğü 10. nesil iPad, 4 GB RAM'e sahip. Yani önceki modelden 1 GB daha fazla. Buna ek olarak yeni Apple TV 4K'nın da 4 GB RAM taşıdığı ortaya çıktı. Önceki modelde 3 GB RAM yer alıyordu. Yani iki cihazda da bellek takviyesi söz konusu.
Yeni iPad Pro'da değişiklik yok
Şirketin web sitesine göre M2 çipli iPad Pro'da RAM miktarı değişmedi. Cihaz tıpkı selefi gibi konfigürasyona bağlı şekilde 8 veya 16 GB RAM ile sunuluyor. Cihazın 128, 256 ve 512 GB'lık versiyonları 8 GB RAM içerirken, 1 ve 2 TB'lık modelleri 16 GB RAM ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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"Otomobil, yolcu veya yük taşımak üzere tasarlanmış, motorlu ve tekerlekli kara ulaşım aracı." Bunun adı otomobil değil.