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    Yeni Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan bir klip yayınlandı

    Dünyanın en popüler süper kahramanlarından biri olan Batman'in yeni animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan ilk klip paylaşıldı. Animasyon 1970'lerde geçiyor.
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    Sinema ve Dizi
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    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni Batman animasyon filmi Batman: Soul of the Dragon'dan bir klip yayınlandı
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    DC çizgi romanlarının ve genel oalrak süper kahraman dünyasının belki de en popüler kahramanı olan Batman'in yeni animasyonundan ilk klip paylaşıldı.

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    Yayınlanan klipte animasyonun ilk kısımlarından bir sahneyi görüyoruz. Sahnede klasik çizime çok yakın bir Bruce Wayne görüyoruz. Batman'in Soul of the Dragon isimli bu yeni animasyon filmi, 1970'lerde geçiyor. Animasyon, bilinen Batman evreninde geçmeyecek ve bağımsız bir hikaye olarak sunulacak. Fantastik ögelerin de bulunduğu bu animasyonda Batman, canavarlarla savaşmak için O-Sensei'nin akıl hocalığı altında Bronze Tiger, Lady Shiva ve Richard Dragon'dan oluşan bir takım kuracak. 

    Animasyonunun yapımcılığını Bruce Timm yapıyor. Yönetmenliğini Batman: The Killing Joke'un yönetmeni Sam Liu, senaristliğini ise Jeremy Adams yazıyor. Film; 12 Ocak 2021'de dijital platformlarda, 26 Ocak 2021'de de blu-ray olarak piyasaya sürülecek.

    Seslendirme kadrosu ise şöyle: David Giuntoli (Bruce Wayne / Batman), Mark Dacascos (Richard Dragon), Mark Dacascos (Richard Dragon), Kelly Hu (Lady Shiva), Michael Jai White (Ben Turner / Bronze Tiger) ve Josh Keaton (James Hong O-Sensei ve Jeffrey). yayınlanan klibi aşağıdan izleyebilirsiniz.



    https://comicbook.com/movies/news/batman-movie-clips-soul-dragon-trailer/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    alfa-x 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Bu serisi gibisini görmedim müziklerden karakterlere kadar yıllar önce izlerdim :)


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