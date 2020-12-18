Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak

Tam Boyutta Gör

Bugün akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarımızda çok fazla sayıda sensör mevcut. Bu sayede hareketler, biyometrik veriler, antrenmanlar, ortam verileri, belirli hava verileri, sağlık verileri takip edilebiliyor. PC tarafında ise bu alan biraz kısıtlı.

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Intel yeni dönemi başlatıyor

Intel yaptığı açıklamada bilgisayarların ortama adapte olabilmesi için görsel algılama yongası tasarladığını duyurdu. Visual Sensing Controller adındaki yonga; işlemci üzerinde yer alacak ve toplanan verilerin korunmasını da sağlayacak.

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Teknik detaylar verilmese de daha çok görsel veriler üzerinden yapay zeka algoritmaları çalıştıracağı anlaşılıyor. Ortam aydınlatmasının tespiti, kullanıcının ekran karşısında tespiti veya gözlerinin nereye doğru baktığının tespiti gibi işlemler yapabilecek.

Aslında bugün pek çok üretici yukarıda sayılan algılamaları gerek kamera gerekse de mikrofon gibi girdi birimlerinden yararlanarak yapabiliyor. Intel bu işleri ayrı bir yongada toplayarak yükü işlemciden almış oluyor. Ayrıca verilerin güvenliği için de ekstra bir yöntem sunuyor.

https://www.techpowerup.com/276114/new-intel-visual-sensing-controller-chip-to-give-next-gen-pcs-ability-to-adapt-to-surroundings

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