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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak

    Intel Visual Sensing Controller adındaki yeni yardımcı yonga sayesinde görsel veriler işlenerek bilgisayarın farklı fonksiyonlar gerçekleştirmesi sağlanacak.
    3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
    2,1b
    1
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    İşlemci
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Yeni bilgisayarlar artık daha hisli olacak
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    Bugün akıllı telefon, tablet ve giyilebilir cihazlarımızda çok fazla sayıda sensör mevcut. Bu sayede hareketler, biyometrik veriler, antrenmanlar, ortam verileri, belirli hava verileri, sağlık verileri takip edilebiliyor. PC tarafında ise bu alan biraz kısıtlı.

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    Intel yeni dönemi başlatıyor

    Intel yaptığı açıklamada bilgisayarların ortama adapte olabilmesi için görsel algılama yongası tasarladığını duyurdu. Visual Sensing Controller adındaki yonga; işlemci üzerinde yer alacak ve toplanan verilerin korunmasını da sağlayacak.

    Ayrıca Bkz. "Elektrikli ve hidrojen yakıtlı araçlar öncelikli yatırım kapsamına alındı"

    Teknik detaylar verilmese de daha çok görsel veriler üzerinden yapay zeka algoritmaları çalıştıracağı anlaşılıyor. Ortam aydınlatmasının tespiti, kullanıcının ekran karşısında tespiti veya gözlerinin nereye doğru baktığının tespiti gibi işlemler yapabilecek.

    Aslında bugün pek çok üretici yukarıda sayılan algılamaları gerek kamera gerekse de mikrofon gibi girdi birimlerinden yararlanarak yapabiliyor. Intel bu işleri ayrı bir yongada toplayarak yükü işlemciden almış oluyor. Ayrıca verilerin güvenliği için de ekstra bir yöntem sunuyor.



    https://www.techpowerup.com/276114/new-intel-visual-sensing-controller-chip-to-give-next-gen-pcs-ability-to-adapt-to-surroundings Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hee intel eminim toplanan verileri de güvenlik açığı olmadan koruyacaktır. Ya bıraksın bu işleri ya. Facenin kurucusu Mark bile laptop kamerasına bant takılı dolaşıyor. Ev hali, kimin ne zaman laptobun kamerasına erişip seni çekeceği belli olmaz. Yarın abudik gubidik sitelerde homemade kategorisinde çıkarız :P
    Hee intel eminim toplanan verileri de güvenlik açığı olmadan koruyacaktır. Ya bıraksın bu işleri ya. Facenin kurucusu Mark bile laptop kamerasına bant takılı do...
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    maximus8282 (maximus ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Başı ağrıyınca bugün olmaz diyecek mi? 😂
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayılıyorum bu balon haberlere. Intel i7 4. Nesilden 10. nesil işlemciye geçtim (arada 6 sene yani 6 nesil fark var), hız olarak gram fark yok, yeni oyunları düzgün açmak dışında günlük kullanımda en ufak bir farkı yok. Belki render yapanlar farkını görüyordur. Cep telefonu üreten firmalar dahil teknoloji firmalarında uzun süredir ciddi bir atılım yok. Ama istedikleri paralar akıllara zarar.
    Bayılıyorum bu balon haberlere. Intel i7 4. Nesilden 10. nesil işlemciye geçtim (arada 6 sene yani 6 nesil fark var), hız olarak gram fark yok, yeni oyunları dü...
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    2 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    İntel' den tek beklentimiz hisli değil hızlı olması. Ve mümkünse daha az ısınması.

    Vay be, zamanında rekabette geri kalan AMD için derdim aynısını...
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    DH Misafiri 3 gün ( Mesaj Silindi )
    tam kölelik insan üzerinde tam kontrol çin sistemi gibi çin pilottu zaten özel hayat diye bir şey kalmadı eskiden insan insanın kölesiydi şimdi insanları şeytan köle yapmak istiyorlar bu şeytancılar iyice niyeti bozdu.
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    maximus8282 (maximus ) 3 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Başı ağrıyınca bugün olmaz diyecek mi? 😂
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    sanitarium8787 (Yunus SUNAR) 3 gün ( Mesaj Silindi ) maximus8282
    :d:d:d:d:d: gasfdgsdgsdf
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Hee intel eminim toplanan verileri de güvenlik açığı olmadan koruyacaktır. Ya bıraksın bu işleri ya. Facenin kurucusu Mark bile laptop kamerasına bant takılı dolaşıyor. Ev hali, kimin ne zaman laptobun kamerasına erişip seni çekeceği belli olmaz. Yarın abudik gubidik sitelerde homemade kategorisinde çıkarız :P
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    ozkn-t (Özkan ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Bayılıyorum bu balon haberlere. Intel i7 4. Nesilden 10. nesil işlemciye geçtim (arada 6 sene yani 6 nesil fark var), hız olarak gram fark yok, yeni oyunları düzgün açmak dışında günlük kullanımda en ufak bir farkı yok. Belki render yapanlar farkını görüyordur. Cep telefonu üreten firmalar dahil teknoloji firmalarında uzun süredir ciddi bir atılım yok. Ama istedikleri paralar akıllara zarar.
    2 Yanıt Yanıtla +6
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    agent1453 2 gün ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    4 Nesil ile 10'uncu nesil arasında fps farkı oldu mu?
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    tonodias 1 gün ( Mesaj Silindi ) ozkn-t
    Tespit güzel :)
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    ti7800 (Eddie Morra) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    En basitinden ortam ışına göre ekranı kısan sensor koyun bi zahmet. Her akşam ikide bir ışığı kısmaktan. Dışarıdayken açmaktan bıktık.
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    por favor (ssena arıkuşu) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Hisleriyle değil belleğiyle öne çıkan bilgisayarlar istiyorum.
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