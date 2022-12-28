Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni yapılan binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmeliğe göre yeni yıldan itibaren yeni yapılacak olan binalar için yenilenebilir enerji kullanımını zorunlu kıldı.
    2
    Yeni binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi Tam Boyutta Gör
    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan yeni düzenleme, Türkiye’nin "2053 net sıfır emisyon binalar" hedefi için önemli bir basamak taşı. Yapılan düzenlemeyle birlikte 1 Ocak 2023’ten itibaren yeni binaların kullandığı enerjinin bir kısmı yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması zorunlu olacak.

    Türkiye’nin "2053 net sıfır emisyon binalar" için 1 Ocak 2023 tarihinde "Neredeyse Sıfır Enerjili Binalar" konseptine geçiş yapılacak. Yeni yapılan düzenlemeye göre, bir parseldeki toplam inşaat alanı 5 bin metrekareden büyük olan tüm binaların enerji performans sınıfı en az "B" olmak zorunda. Ayrıca bu binaların kullandığı enerjinin en az yüzde 5’i güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, ısı pompası gibi yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılaması zorunlu olacak.

    Isı yalıtımı iyileştirilecek

    Yapılacak bu tip yeni binalar için geçerli olan “C” enerji performansının “B”ye çıkartılmasıyla birlikte ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemelerinin kalınlığı da en az 2cm artacak. Bu kapsamda asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları İstanbul'da 5 santimetreden 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6 santimetreden 8-9 santimetreye çıkacak. Bu bağlamda pençelerin de ısı yalıtım performansı iyileştirilecek. Yapılan bu düzenlemeyle birlikte binaların aynı ısınma seviyesinde yüzde 25 daha az enerji tüketmesi sağlanacak.

    2025’te ise yüzde 10 yenilenebilir enerji zorunlu

    Yeni binalar için yenilenebilir enerji zorunluluğu getirildi Tam Boyutta Gör
    Yapılan yeni düzenleme sayesinde, 1 Ocak 2023'ten itibaren projeleri buna göre hazırlanmayan binalara ruhsat verilmeyecek. 1 Ocak 2025'ten itibaren ise 2 bin metrekare üzeri tüm binaların enerjilerinin en az yüzde 10’unu yenilenebilir enerji kaynaklarından elde etmesi zorunlu hale getirildi.

    Yasa düzenlemesinin uygulanmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında yıllık 10 milyar lira düzeyinde bir tasarrufun sağlanması hedefleniyor. 2025 yılına gelindiğinde ise bu sayının 15 milyar liraya ulaşması planlanıyor.

    Türkiye’deki binalar ne kadar enerji verimli?

    Net sıfır hedefleri için konut ve binaların enerji tüketiminin düşürülmesi ve bu enerjinin de yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilmesi son derece önemli. Enerji performans derecesinin C seviyesinden B seviyesine çıkması Türkiye’nin hedefleri için önemli ancak daha çıkılması gereken çok basamak var.

    Gelişmiş ülkelerdeki binaların ısıtma ve soğutmaya yönelik metrekareye düşen yıllık enerji tüketimi 30-50 kW arasında. Bu, güçlü bir yalıtımın yapıldığının bir göstergesi. Ülkemizdeki binalar ise halen daha 120-150 kW seviyelerinde bir tüketime sahip. Öte yandan yapılan yeni düzenlemeyle hem bina ömrünün uzatılması hem de faturaların yüzde 20’ye varan düşmesi bekleniyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

    Profil resmi
    vjdrsjejv 6 gün önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    Realme C3i
    Realme C3i
    Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    M2 &#231;ipli 2022 Apple MacBook Pro 13 in&#231;
    M2 çipli 2022 Apple MacBook Pro 13 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    SYSTEM-6500 XT
    SYSTEM-6500 XT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız