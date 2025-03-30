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    “Yeni bir Intel” için değişim sürüyor: Üç yönetici emekliye ayrılıyor

    Intel’deki değişim rüzgarı sürüyor. Yeni CEO Lip-Bu Tan’ın şirkete gelmesinin ardından şimdi de şirketin yönetim kurulundaki üç ismin emekliye ayrılacağı açıklandı.
    “Yeni bir Intel”: Üç yönetici emekliye ayrılıyor Tam Boyutta Gör
    Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Intel, üst yönetimde önemli bir değişime daha gidiyor. Şirketin yaptığı açıklamaya göre, üç yönetim kurulu üyesi Mayıs ayında yapılacak yıllık toplantıda yeniden aday olmayacak.

    Görevden ayrılacak isimler arasında Medtronic’in eski CEO’su Omar Ishrak, doktor ve hayırsever Risa Lavizzo-Mourey ve Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley Mühendislik Fakültesi Dekanı Tsu-Jae King Liu yer alıyor.

    Bu ayrılıklar, Intel’in bu ayın başında CEO koltuğuna Lip-Bu Tan’ı getirmesinin hemen ardından gerçekleşti. Tan, Aralık ayında görevinden ayrılan Pat Gelsinger’ın yerine geçmişti. Intel, yeni CEO Lip-Bu Tan da dahil olmak üzere hepsi şu anda yönetim kurulunda görev yapan 11 yöneticiyi aday gösterdi.

     Şirketin hisseleri, son bir yılda yaklaşık yüzde 49 değer kaybetmiş ve Intel’in bağımsız geleceği sorgulanmıştı. Özellikle yapay zeka çiplerindeki düşük pazar payı ve yeni çip fabrikalarına yapılan yüksek yatırımlar soru işaretlerine neden olmuştu.

    “Yeni bir Intel”

    Bunlar yaşanırken Intel, Lip-Bu Tan liderliğinde yeniden yapılanmayı hedefliyor. Şirketin yönetim kurulu başkanı Frank Yeary, paydaşlara yazdığı mektupta, yönetim kurulunda doğru beceri, nitelik ve teknik uzmanlık karışımına sahip olmayı taahhüt ettiklerini belirtti.

    Yeary, "Lip-Bu’nun göreve başlamasıyla birlikte, Intel’in birçok güçlü yönünü temel alarak kârlılığımızı artıracak ve kademeli yatırımlardan daha fazla getiri sağlayacak şekilde işimizi dürüstçe değerlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Yeni CEO Lip-Bu Tan, önümüzdeki hafta Las Vegas’ta düzenlenecek Intel Vision etkinliğinde şirketin geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulunacak. "Yeni Bir Intel" başlıklı konuşmasında, teknoloji dünyasındaki son gelişmelere ve şirketin stratejik yol haritasına dair detaylar paylaşması bekleniyor.

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    donanimhabercom Instagram

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    O
    onurtvkcr 22 saat önce

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    TheJudgé 3 gün önce

    Joe bidenden iyi yürüyo

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