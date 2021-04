Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor

Tam Boyutta Gör

PlayStation'ın önemli geliştiricilerinden biri olan hatta belki de en önemlilerden biri olan Naughty Dog ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

The Last of Us Remake, PS5 için Geliştiriliyor

Her şeyden önce 2013 yılında yayınlanan ve oyun dünyasının en önemli oyunlarından biri haline gelen ilk The Last of Us oyununun remake versiyonu, yani yeniden yapılacak olan versiyonu duyuruldu. The Last of Us Remake, PlayStation 5 için çıkış yapacak. Bu remake versiyonu normalde duyurulmayan bir San Diego stüdyosunda geliştirilmeye başlanmış ancak stüdyo dağılmış ve oyun şu anda tekrardan Naughty Dog'un elinde. Naughty Dog'un ilk planı Uncharted: Drake’s Fortune'u remake yapmaktı ancak projeden vazgeçildi.

Days Gone 2 İptal Edildi

PlayStation 4 döneminde platformun en önemli oyunlarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda PC için de duyurulan Days Gone'ın devam oyunu iptal edildi. İlk oyunun kâr sağlaması ve olumlu yorumlar almasına rağmen Bend Studio'nun Sony'e sunmuş olduğu ikinci oyun iptal edildi. Oyunun yazarlarından John Garvin de dahil olmak üzere birçok kilit isim stüdyodan ayrıldı. Bend Studio'nun şu anda bulunan iki ekibinden biri çok oyunculu bir oyunun geliştirilmesi için yardım ediyor. Büyük bir ihtimalle daha önce duyurulan The Las of Us'ın online modu.

Uncharted'ın Yeni Oyunu Geliştirme Aşamasında

Bend Studio'nun ikinci ekibi ise Naughty Dog'un yeni Uncharted oyunu üzerinde çalışıyormuş ancak stüdyo tamamen Naughty Dog'un bir alt ekibi olmaktan korktuğu için kendi projelerini geliştirmekte ısrar etmiş ve Uncharted projesinden ayrılmışlar. Uncharted'ın akıbetiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak geliştirilmeye büyük bir ihtimale devam edilecektir.

Kendi projesini yapmak isteyen ekipise yeni bir oyun için çalışmalara başlamış. Ne yazık ki oyun ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

