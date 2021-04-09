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    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor

    Bloomberg'ten Jason Schreier, PlayStation için öze loyunlar geliştiren Naughty Dog hakkında bazı yeni bilgiler açıkladı. Detayları haberimizde bulabilirsiniz.
    09 Nisan 2021, 16:39 (Güncellendi, 5 gün)
    11,4b
    5
    33
    Oyunlar
    Özgür Eroğlu
    Yazar
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    Yeni bir Uncharted oyunu geliyor; Days Gone 2 iptal edildi; The Last of Us, PS5 için yeniden yapılıyor
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    PlayStation'ın önemli geliştiricilerinden biri olan hatta belki de en önemlilerden biri olan Naughty Dog ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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    The Last of Us Remake, PS5 için Geliştiriliyor

    Her şeyden önce 2013 yılında yayınlanan ve oyun dünyasının en önemli oyunlarından biri haline gelen ilk The Last of Us oyununun remake versiyonu, yani yeniden yapılacak olan versiyonu duyuruldu. The Last of Us Remake,  PlayStation 5 için çıkış yapacak. Bu remake versiyonu normalde duyurulmayan bir San Diego stüdyosunda geliştirilmeye başlanmış ancak stüdyo dağılmış ve oyun şu anda tekrardan Naughty Dog'un elinde. Naughty Dog'un ilk planı Uncharted: Drake’s Fortune'u remake yapmaktı ancak projeden vazgeçildi.

    Days Gone 2 İptal Edildi

    PlayStation 4 döneminde platformun en önemli oyunlarından biri olan ve geçtiğimiz aylarda PC için de duyurulan Days Gone'ın devam oyunu iptal edildi. İlk oyunun kâr sağlaması ve olumlu yorumlar almasına rağmen Bend Studio'nun Sony'e sunmuş olduğu ikinci oyun iptal edildi. Oyunun yazarlarından John Garvin de dahil olmak üzere birçok kilit isim stüdyodan ayrıldı. Bend Studio'nun şu anda bulunan iki ekibinden biri çok oyunculu bir oyunun geliştirilmesi için yardım ediyor. Büyük bir ihtimalle daha önce duyurulan The Las of Us'ın online modu. 

    Uncharted'ın Yeni Oyunu Geliştirme Aşamasında

    Bend Studio'nun ikinci ekibi ise Naughty Dog'un yeni Uncharted oyunu üzerinde çalışıyormuş ancak stüdyo tamamen Naughty Dog'un bir alt ekibi olmaktan korktuğu için kendi projelerini geliştirmekte ısrar etmiş ve Uncharted projesinden ayrılmışlar. Uncharted'ın akıbetiyle ilgili bir bilgi bulunmuyor ancak geliştirilmeye büyük bir ihtimale devam edilecektir.

    Kendi projesini yapmak isteyen ekipise yeni bir oyun için çalışmalara başlamış. Ne yazık ki oyun ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.



    Kaynakça https://www.ign.com/articles/the-last-of-us-remake-reportedly-in-development-and-days-gone-2-pitch-rejected https://www.pushsquare.com/news/2021/04/days_gone_2_not_given_the_greenlight_sony_bend_working_on_something_new https://www.pushsquare.com/news/2021/04/the_last_of_us_is_getting_a_ps5_remake_eight_years_after_release_claims_report
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    TheLuBu (Atari 2600 den Bugüne... ) 4 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Days Gone 2 nin iptal edilmesi kötü olmuş güzel bir yapımdı.
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    MaximillianFoe (Cihan Çoban) 5 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Rockstar için Grand Theft Auto neyse Sony için de Last of Us odur. Ekmeğini bu kadar yiyebilirler maksimum. Bir de tam fiyattan remake çıkarıyorlar ya ona hastayım. 600 TL şimdiden Last of Us PS5 sürümü.
    Rockstar için Grand Theft Auto neyse Sony için de Last of Us odur. Ekmeğini bu kadar yiyebilirler maksimum. Bir de tam fiyattan remake çıkarıyor...
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    Matrixde ki Zenci Adam (Ömer Sezer) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    Days Gone gibi vasatında vasatı bir oyunun devamının gelmemesi iyi olmuş. Exclusive oyunlar arasındaki çürük elma.
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    ekostros (ekrem eko) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Uncharted felaket baydı artık. Biraz zahmet edip yeni bir şeyler üretsinler, herşeyin kolayına kaçmaya başladılar aynı şeyleri yıllardır pişirip önümüze koyuyorlar. Bıktım artık her nesil Uncharted, Uncharted. Birkaç tane japon üstat vardı farklı işler yapan onları da paçavra gibi attılar.
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    M-StayWithMe (Mert MM) 2 gün ( Mesaj Silindi )
    Days Gone 2 gayet güzel bir yapımdı. Oyun ilerledikçe daha da iyi oluyordu. İptal edilmesi kötü olmuş. Remake olayıda biraz sıkmaya başladı. En azından baştan yeniden yapılıyor olması güzel. Remake ifadesinin hakkını verir gibi duruyor.
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    oyungazi 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Neden yapılıyor anlamadim. Zaten benim ve bir çok kisinin kütüphanesinde de last of us var. Satabilecek lerini mi sanıyorlar gerçekten.
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    S Snmzalp 3 gün ( Mesaj Silindi ) oyungazi
    Mekanikler ve görsel olarak baştan cilalanacağı için alacak kişi sayısı baya fazla olur yine
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    BVBLİFE (Yusuf Yeni) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu uncharted 4 son oyun değil miydi? Seriyi bitirdiler zannediyordum.Yeni oyun hangi konu üzerinden gidecek cok meraklandim şimdi.
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    oyungazi 3 gün ( Mesaj Silindi ) BVBLİFE
    Uncharted kayıp miras serinin son oyunu oldu. Son oyunda da Nathan ile oynamamistik. Uncharted serisinin farklı bir karakter ile devam etmesinde bir sıkıntı yok bence.
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    M Morichannn (Akın Özer) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Oh oh Final Fantast VII Remake gibi doldurun ortalığı. Hiç yeni oyun, hikaye ve karakter de yaratmayın.
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    Source (Barış ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Uncharted yakın zamanda gelir inşallah :)
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    BURAK (Burak ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    30 kere bitirdik zaten hiç gerek yoktu.
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    -BraveHeart- (Fatih ) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    Yeni Uncharted gelecek olması çok iyi bir haber. Diğer yandan Days gone 2 iptal edilip tlou remake yatırım yapılması nasıl bir kafa? Neyin kafası bu. Oyunu PS3 te oynadık bitti gitti işte. Millet bir de üstüne PS4 te de oynadı.



    Yeni oyun görmek istiyoruz adamlar eski oyuna remake yapıyor. Sırf grafik iyileştirmesi için ben almam. Konsol oyuncuları grafiğe takılmıyorlar. Tlou rekor kırma sebebi grafik değil senaryosuydu.
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    Dexter Morgan (Dexter Morgan) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    days gone 2 neden iptal edilmiş ki? çok güzel bir oyundu
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    Artizt (Mert ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) Dexter Morgan
    Exclusive oyunlar içerisinde en az kâr getiren oyun oldu ve metacritic'te 71 puanda.
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    Nat Pagle (Haluk Buğra) 4 gün ( Mesaj Silindi )
    remastered,remake,reboot sony iyi cukkalıyor
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    Ocelot- 4 gün yeni yorumcu ( Mesaj Silindi ) Nat Pagle
    Cukkalasın. Cukkaladığı gibi yeni oyun da yapıyor zaten. Sahi xbox series x'te ne oynanıyordu ? Neden alındı konsol ? Eski oyunların boostlanmış halini oynamak için mi ?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    GENEL İSTATİSTİKLER
    11391 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    yeni ucharted, days gone 2 ve
    7 etiket daha iptal edildi the last of us remake ps5 playstation 5 naughty dog Yazılım
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