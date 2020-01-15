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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot

    Bilim insanları, yeni bir yaşam formu olarak görülen ilk canlı robotun üretildiğini duyurdular. Xenobot adı verilen robotlar, yaralandıklarında iyileşebiliyor ve her canlı gibi ölüyor.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot
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    Amerikalı bilim insanları, canlı hücrelerden oluşan yaşayan robotlar üretmeyi başardı. “Canlı ve programlanabilir organizmalar” olarak ifade edilen ve “Xenobot” olarak adlandırılan robotlar, diğer canlılar gibi iyileşiyor ve hayatlarının sonunda da ölüyor.

    Afrika pençeli kurbağalarından alınan kök hücrelerle geliştirilen canlı makineler, dünyada daha önce bulunmayan bir yaşam formu olarak görülüyor. Bir milimetreden daha küçük olan bu robotların hastaların vücudunda ilaç taşıyabilecekleri veya okyanuslarda kirliliğin temizlenmesi gibi görevleri üstlenebileceği ifade ediliyor.

    Araştırma ekibinde görev alan ve Vermont Üniversitesi'nde bilgisayar ve robot bilimcisi olarak görev yapan Joshua Bongard bu konuda yaptığı açıklamada, “ Xenobotlar yeni geliştirilen canlı makineler. Bunlar ne sıradan bir robot ne de bilinen hayvan türlerinden biri. Bu tamamen insan eseri, yaşayan ve programlanabilen yeni bir tür.” ifadelerini kullanmış.

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    Sonuçların  Proceedings of the National Academy of Sciences'ta yayınlandığı araştırmada Xenobotların bir “evrimsel algoritmayla” geliştirildiği belirtiliyor. 500 ila 1000 arasında değişen kalp ve deri hücresinden rastgele üç boyutlu konfigürasyonlar oluşturan program, bunların her birini sanal bir ortamda test etmiş. Kalp hücrelerinin hareketine göre gelişimi takip edilen konfigürasyonlarda en iyi performansı gösteren hücrelerle yeni tasarımlar yaratılmış. Her şey sona erdiğinde ise kalp kaslarının kasılmasıyla hareket edebilen ve deri hücreleri sayesinde de şeklini koruyabilen Xenobotlar ortaya çıkmış.

    Yeni bir yaşam formu olan ve canlı hücrelerden üretilen ilk robot: Xenobot
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    Canlı kalabilmeleri adına su dolu bir kapta tutulan Xenobotların ömrünün bir hafta ila 10 gün arasında değiştiği söyleniyor. Grup olarak da hareket edebilen bu canlıların yapılan testlerde nesneleri hareket ettirmeyi başardığı ifade ediliyor. Laboratuvar ortamında yetiştirilen Xenobotların kendi başlarına evrimleşme ya da üreyerek çoğalma imkânları bulunmuyor. Dolayısıyla ömrünü tamamlayan robotlar ölü hücrelere dönüşüyor. Dolasıyla robotların doğada çözündüğünü ve kirlilik yaratmadığını söylemek mümkün.

    Karada hayatta kalanlarını da yapmak mümkün

    İleriki safhalarda daha da geliştirilme imkânı bulunan robotlara, uygun hücrelerle görme yetisi kazandırılabileceği ve hatta memelilerden alınacak kök hücrelerle karada yaşama özelliği kazandırılabileceği söyleniyor.

    Xenobotların ileride bir bilince sahip olma ihtimalleri ve bunların olası sonuçları gibi etik sorunları da beraberinde getiren projenin bir sonraki hedefini ise Massachusetts Tufts Üniversitesi Allen Keşif Merkezi'nin Direktörü Michael Levin açıklamış. Araştırmacıya göre Xenobotlar çok küçük ve nihai hedef bunların büyüklerini yapmak.

    Son olarak, Xenobotların oluşma sürecini aşağıda yer alan videodan izleyebilirsiniz.



    https://futurism.com/scientists-worlds-first-living-robots-stem-cells Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    DH Misafiri 6 gün
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    _CeKoCu_ 6 gün
    Güzel gelişme . Evrim geçirip bizi biplemeseler bali :)
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    egesell 1 hf.
    Muhteşem gelişmeler
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    Chagotta 1 hf.
    Bu teknolojiyi kesin iyi amaçlar için kullanırlar. Kesin istihbarat vb yerlerde kullanılmaz.
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    TheJudgé 1 hf. en beğenilen
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    Manchester is Red 1 hf.
    Bunlar güzel gelişmeler, biraz paranoyakca olacak ancak umarım AI umarım kafasına göre hareket etmez.
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