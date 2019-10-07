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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu

    Yeni BMW 1 Serisi Türkiye'ye 118i ve 116d olmak üzere iki farklı modelle geldi. Yeni jenerasyonda önden çekişe merhaba diyen BMW 1 Serisi fiyatı ve tüm detayları:
    4 gün
    21,2b
    1
    55
    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu
    Tam Boyutta Gör

    M Sport

    Bundan yaklaşık dört ay önce tanıtılan yeni BMW 1 Serisi, yılın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni jenerasyonla birlikte önden çekişe merhaba diyen yeni 2019 BMW 1 Serisi fiyatı 235 bin 400 TL’den başlıyor.

    Yeni BMW 1 Serisi motor seçenekleri

    Yeni BMW 1 Serisi’nin Türkiye’ye BMW 118i ve BMW 116d olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geldiğini görüyoruz. Biri benzinli biri dizel olan bu modellerde First Edition Sport Line ve First Edition M Sport adında iki farklı tasarım paketi mevcut. 118i modelinde 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor mevcut. Dizel tarafındaki 1.5 litre üç silindirli ünite ise 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor.

    Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu
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    Sport Line

    Yeni BMW 1 Serisi’nin her iki modelinde de üretilen güç 7 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere aktarılıyor. BMW 118i modelinin 0-100 km/s hızlanması 8.5 saniye sürerken, maksimum 213 km/s hıza çıkabiliyor. BMW 116d modeli ise 0-100 km/s hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlarken maksimum 200 km/s sürat yapabiliyor. Yeni BMW 1 Serisi modellerin ortalama yakıt tüketim değerleri ise sırasıyla 5.9 l/100 km ve 4.6 l/100 km olarak açıklandı.

    Ayrıca Bkz. "Tesla, pil üretimi alanında uzman bir şirketi daha saflarına kattı"

    Yeni BMW 1 Serisi tasarımı

    Yeni jenerasyonla birlikte iç ve dış tasarımı elden geçirilen yeni BMW 1 Serisi’nde büyük kardeşi BMW X2’den esintiler görmek mümkün. Alman üreticinin diğer modellerinde olduğu gibi, yeni 1 Serisi’nde de böbrek ızgaranın büyüdüğünü görüyoruz. Çapraz yerleşimli yeni LED farlar ve modele göre tasarımı değişen agresif tampon tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında. Yeni BMW 1 Serisi’nin arka tarafında ise yeni grafiklere sahip 2 parçalı stop lambaları ve 90 mm çapında egzoz çıkışı görüyoruz.

    Yeni BMW 1 Serisi’nin kabin kısmında da önemli yenilikler mevcut. Yeni platformla birlikte arka taraftaki yolcuların baş mesafesi 19 mm, diz mesafesi 33 mm ve omuz mesafesi 13 mm artmış. Ayrıca bagaj hacmi de selefine göre 20 litre artarak 380 litreye ulaşmış. Yeni BMW 1 Serisi’nin arka koltukları katlandığında toplam bagaj hacmi 1200 litreye kadar çıkıyor. İlk kez elektrikli panoramik cam tavana sahip olan yeni BMW 1 Serisi’nde Operating System 7.0 destekli 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inç dijital gösterge paneli sunuluyor.

    Yeni BMW 1 Serisi fiyatları şöyle:

    Yeni BMW 118i First Edition Sport Line 235.400 TL
    Yeni BMW 118i First Edition M Sport 257.300 TL
    Yeni BMW 116d First Edition Sport Line 248.600 TL
    Yeni BMW 116d First Edition M Sport 269.100 TL



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    DoğanGörünümlüToros 4 gün en beğenilen
    Önden cekis, cift kavrama, kurbaga surat tasarim.
    youtube.com/...
    Merhum 1 serisi ruhuna el faaaaaaağğ´tihaah
    1 Yanıt Yanıtla +59
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    eAkman 4 gün
    C segmenti bir arabaya 235k fiyat bicilecek kadar zengin bir milletiz elhamdulillah. Kiskananlar catlasin.
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    silversmith 4 gün
    211.000TL'den başlıyor. Kampanya yapmışlar. BMW sitesinde var. 7 senelik Golf mü yoksa yeni BMW 1vmi? :D Fiyatlar pahalı ancak, alacak olsam BMW tercihim olurdu, bu şartları baz aldığımızda.
    211.000TL'den başlıyor. Kampanya yapmışlar. BMW sitesinde var. 7 senelik Golf mü yoksa yeni BMW 1vmi? :D Fiyatlar pahalı ancak, alacak olsam BMW tercihim olurdu...
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    1 Yanıt Yanıtla +21
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    3 Avatar Avatar Avatar
    Kuantum34 10 sa.
    Yeni BMW 116d First Edition M Sport dizel Executive Donanım Paketi için fiyat alan oldu mu ?
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    sankii 1 gün
    Palyaço gibi
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    RaptorFX 2 gün
    2015 yılında Mercedes C180 AMG fiyatı 130bin TLydi. Bense enayi gibi 55bine corolla almıştım. Ah şimdiki aklım olacak, ahhh ahhh....
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    yavuzazgin 2 gün
    evet bir aracın yeni kasası ile nasıl içine edilir burada görebiliriz
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    zingfth 2 gün
    MErcedes A serisinin AMG içi dışı bunu çarpar. Hele iç kısmı var yaa offf.
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    berkaydj 1 gün zingfth
    amg hariç leş gibi dıştan uçukta fiyatı var
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    TurboBoosted 2 gün
    araba çok güzel olmuş. beğenmeyenler bir nöroloji uzmanına görünsün.
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    layneth 2 gün
    Vay babanun kemüüüne
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    LGatakan 2 gün
    235 liram olsaydı qasqai alırdım...
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    Paetzold 2 gün
    Kredi çeker bir şekilde alır bizim zenginler yahu dert etmeyin
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    alaz1903 2 gün
    Araç fiyatlarının geldiği yere bak! Soran olursa enflasyon %9 dersiniz. Nasıl olsa inanırlar. İnanmayana da "hayinnn" dersiniz.
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