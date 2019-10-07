Yeni BMW 1 Serisi Türkiye fiyatı belli oldu

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M Sport

Bundan yaklaşık dört ay önce tanıtılan yeni BMW 1 Serisi, yılın son çeyreğinde Türkiye yollarına çıkmaya hazır. Yeni jenerasyonla birlikte önden çekişe merhaba diyen yeni 2019 BMW 1 Serisi fiyatı 235 bin 400 TL’den başlıyor.

Yeni BMW 1 Serisi motor seçenekleri

Yeni BMW 1 Serisi’nin Türkiye’ye BMW 118i ve BMW 116d olmak üzere iki farklı motor seçeneğiyle geldiğini görüyoruz. Biri benzinli biri dizel olan bu modellerde First Edition Sport Line ve First Edition M Sport adında iki farklı tasarım paketi mevcut. 118i modelinde 140 beygir güç ve 220 Nm tork üreten 1.5 litre üç silindirli motor mevcut. Dizel tarafındaki 1.5 litre üç silindirli ünite ise 115 beygir güç ve 270 Nm tork üretiyor.

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Sport Line

Yeni BMW 1 Serisi’nin her iki modelinde de üretilen güç 7 ileri otomatik şanzıman vasıtasıyla ön tekerleklere aktarılıyor. BMW 118i modelinin 0-100 km/s hızlanması 8.5 saniye sürerken, maksimum 213 km/s hıza çıkabiliyor. BMW 116d modeli ise 0-100 km/s hızlanmasını 10.1 saniyede tamamlarken maksimum 200 km/s sürat yapabiliyor. Yeni BMW 1 Serisi modellerin ortalama yakıt tüketim değerleri ise sırasıyla 5.9 l/100 km ve 4.6 l/100 km olarak açıklandı.

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Yeni BMW 1 Serisi tasarımı

Yeni jenerasyonla birlikte iç ve dış tasarımı elden geçirilen yeni BMW 1 Serisi’nde büyük kardeşi BMW X2’den esintiler görmek mümkün. Alman üreticinin diğer modellerinde olduğu gibi, yeni 1 Serisi’nde de böbrek ızgaranın büyüdüğünü görüyoruz. Çapraz yerleşimli yeni LED farlar ve modele göre tasarımı değişen agresif tampon tasarımı da dikkat çeken detaylar arasında. Yeni BMW 1 Serisi’nin arka tarafında ise yeni grafiklere sahip 2 parçalı stop lambaları ve 90 mm çapında egzoz çıkışı görüyoruz.

Yeni BMW 1 Serisi’nin kabin kısmında da önemli yenilikler mevcut. Yeni platformla birlikte arka taraftaki yolcuların baş mesafesi 19 mm, diz mesafesi 33 mm ve omuz mesafesi 13 mm artmış. Ayrıca bagaj hacmi de selefine göre 20 litre artarak 380 litreye ulaşmış. Yeni BMW 1 Serisi’nin arka koltukları katlandığında toplam bagaj hacmi 1200 litreye kadar çıkıyor. İlk kez elektrikli panoramik cam tavana sahip olan yeni BMW 1 Serisi’nde Operating System 7.0 destekli 10.25 inç bilgi-eğlence sistemi ve 10.25 inç dijital gösterge paneli sunuluyor.

Yeni BMW 1 Serisi fiyatları şöyle:

Yeni BMW 118i First Edition Sport Line 235.400 TL Yeni BMW 118i First Edition M Sport 257.300 TL Yeni BMW 116d First Edition Sport Line 248.600 TL Yeni BMW 116d First Edition M Sport 269.100 TL