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    Galaxy S25 Edge’in Avrupa fiyatları belli oldu: Sürpriz etiketler

    Samsung’un yeni nesil amiral gemisi Galaxy S25 Edge’in tanıtım tarihi yaklaşırken, fiyat detayları da gün yüzüne çıktı. Cihaz, hem teknik özellikleri hem de premium fiyatıyla dikkat çekiyor.

    Galaxy S25 Edge’in Avrupa fiyatları belli oldu: Sürpriz etiketler Tam Boyutta Gör

    Galaxy S25 Edge’in tanıtım tarihi 13 Mayıs olarak netleşti ve cihaz daha piyasaya çıkmadan fiyatıyla gündeme oturdu. Yeni bir sızıntıya göre telefon, beklentilerin üzerinde bir fiyat etiketine sahip olacak.

    İtalyan bir satış platformunda ortaya çıkan listeye göre, Galaxy S25 Edge’in 256 GB’lık versiyonu yaklaşık 1.470 dolara, 512 GB’lık versiyonu ise 1.605 dolara denk geliyor. Bu fiyatlar, aynı depolama seçeneklerine sahip S25+ modelinden yaklaşık 120 dolar daha pahalı. Aralarındaki bu fark, Edge modelinin daha premium bir konuma yerleştiğini gösteriyor.

    Telefonun arka tarafında sadece iki kamera bulunması dikkat çekerken, ince ve şık tasarımı ise batarya kapasitesi konusunda bazı soru işaretleri yaratıyor. Yine de Samsung’un son dönemde kullandığı silikon-karbon bazlı pil teknolojisiyle, bu inceliğe rağmen yeterli bir kullanım süresi sunulması mümkün. Ancak bu teknolojinin maliyeti, fiyatlara doğrudan yansımış gibi görünüyor.

    Performans tarafında ise cihaz, Geekbench testlerinde tek çekirdekte 2969, çoklu çekirdekte ise 9486 puan almış. Kâğıt üzerinde güçlü görünse de, ince kasası nedeniyle uzun süreli kullanımda ısınma ve performans düşüşü yaşanıp yaşanmayacağı merak konusu.

    Galaxy S25 Edge’in kutudan Android tabanlı One UI 7 ile çıkması bekleniyor. Samsung’un bu yeni arayüzü, bazı eski modeller için de bugünden itibaren yayına alındı.

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    L
    lterlemez 3 saat önce

    Şu videolar otomatik olarak oynatılıp, zaten zar zor aldığımız internetimizin bant genişliğini neden daraltıyor, anlamış değilim. Neden bu kadar okuyucu düşmanı hareketler yapıyorsunuz?

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