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    Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12, şubatta Türkiye'de

    Geniş çapta kişiselleştirilebilir tasarım, güncel iki silindirli boxer motor ve modern teknolojik özellikleriyle öne çıkan yeni BMW R 12 nineT ve R 12, şubattan itibaren Türkiye yollarında olacak.

    2013 yılında BMW Motorrad ürün gamına giriş yapan BMW R 12 nineT ve R 12, markanın 100 yıllık geçmişiyle özdeşleşmiş iki silindirli boxer motorunun güncel versiyonu ve klasik tasarım çizgisinden ödün vermeyen yeni şasisiyle geliyor. 

    Yeniden Tasarlanmış Hava Kutusu, Çift Çıkış Egzozlar ve Güçlü Boxer Motor

    Yeni BMW R 12 nineT'nin üzerindeki motor 109 beygir güç üretirken, R 12'deki ünite 95 beygir güce sahip. Yeniden tasarlanan şasi sayesinde yeni BMW R 12 nineT ve yeni BMW R 12 koltuğun altına entegre edilmiş hava kutusu sayesinde motorun ihtiyacı olan soğuk havaya daha kolay ve çabuk ulaşıyor.

    100 yıldır kullanılan iki silindirli boxer motor ve kardan mili tahriki BMW motosikletleriyle eş anlamlı hale geldi. BMW Motorrad'ın 100. yılında sunulan Yeni BMW R 12 nineT ve R 12 modelleri de kısa süre önce tanıtılan ve bugüne kadar üretilmiş en güçlü boxer motora sahip BMW R 1300 GS'in ayırt edici güç aktarma organıkonfigürasyonunu daha da vurguluyor.

    Koltuğun altına konumlandırılmış ikiz boru egzoz sistemi, ters konik tasarımıyla BMW Motorrad'ın 100 yıllık mirasına uygun olarak geliştirildi. Teknik detayları ve geliştirmeleriyle Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 hem klasik hem de sportif motosiklet kullanıcısının taleplerini karşılıyor. 

    Yeni R 12 nineT ve R 12'de Klasik Görünüm ve Ergonomi Bir arada Sunuluyor

    Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12, şubatta Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW R 12 nineT, fırçalanmış alüminyum deposu, açık renkli kaplamalı yan panelleri, koltuk ile birbirini destekleyen yükselen tasarıma sahip kuyruk yapısıyla dinamik bir görünüme kavuşuyor. Arka bölümün önceki modele göre 30 mm daha kısa olması ve dar tasarlanmış yakıt deposu sayesinde Yeni BMW R 12 nineT’ nin ergonomik yapısı öne çıkıyor. Gidona daha yakın konumlanan sürücü, geliştirilmiş diz teması sayesinde önde bir oturma pozisyonuna sahip oluyor.

    Yeni BMW R 12 ise 1970'lerin BMW /5 modellerini anımsatan klasik cruiser motosiklet tasarım dilini vurgulayan detaylara sahip. Tek kişilik ve eğimli koltuk, yere yakın monte edilen arka lastik kapağı ile alçalan bir tasarım çizgisi oluşturuyor. 19 inç boyutundaki ön tekerlek, 16 inç arka tekerlekle motosikletin duruşunu destekliyor. 

    Tek Parça Boru Köprü Çelik Şasi

    Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12, şubatta Türkiye'de Tam Boyutta Gör
    Yeni BMW R 12 modellerinin merkezinde tamamen yeniden geliştirilmiş boru köprü şasi bulunuyor. Bir önceki seride bulunan ön ve arka ana şasinin aksine tek parça halindeki boru köprü şasi, motosikletin toplam ağırlığını azaltarak klasik ve temiz görünüme katkı sağlıyor. Aynı zamanda yine çelikten oluşturulmuş arka şasi ana şasiye vidayla bağlanıyor.

    Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 modelleri üç etkileyici renk seçeneği bulunuyor. Yeni BMW R 12 nineT için metalik Blackstorm ve San Remo Green renkleri kullanıcıya sunulurken, Option 719 fırçalanmış alüminyum ya da Night Black mat renkleri de seçenekler arasında yer alıyor. 

    Yeni BMW R 12 ise metalik özelliğe sahip Blackstorm, Aventurine Red ve Avus Silver’ın Option 719 Thorium renk alternatiflerini bünyesinde barındırıyor. 

    USB-C ve 12 V Standart, Dijital Ekran İsteğe Bağlı Olarak Geliyor

    Yeni BMW R 12 nineT, hız ve devir saatinin yer aldığı iki analog gösterge tablosu, USB-C portu ve 12V priz erişimini standart olarak kullanıcısına sunuyor. Yuvarlak göstergeler LIN-Bus üzerinden iletişim kurarak kontrol ve ekran birimlerini ayrıca özelleştirmeye imkân tanıyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 6 gün önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 4 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 4 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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