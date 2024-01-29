Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12, şubatta Türkiye'de

2013 yılında BMW Motorrad ürün gamına giriş yapan BMW R 12 nineT ve R 12, markanın 100 yıllık geçmişiyle özdeşleşmiş iki silindirli boxer motorunun güncel versiyonu ve klasik tasarım çizgisinden ödün vermeyen yeni şasisiyle geliyor.

Yeniden Tasarlanmış Hava Kutusu, Çift Çıkış Egzozlar ve Güçlü Boxer Motor

Yeni BMW R 12 nineT'nin üzerindeki motor 109 beygir güç üretirken, R 12'deki ünite 95 beygir güce sahip. Yeniden tasarlanan şasi sayesinde yeni BMW R 12 nineT ve yeni BMW R 12 koltuğun altına entegre edilmiş hava kutusu sayesinde motorun ihtiyacı olan soğuk havaya daha kolay ve çabuk ulaşıyor.

100 yıldır kullanılan iki silindirli boxer motor ve kardan mili tahriki BMW motosikletleriyle eş anlamlı hale geldi. BMW Motorrad'ın 100. yılında sunulan Yeni BMW R 12 nineT ve R 12 modelleri de kısa süre önce tanıtılan ve bugüne kadar üretilmiş en güçlü boxer motora sahip BMW R 1300 GS'in ayırt edici güç aktarma organıkonfigürasyonunu daha da vurguluyor.

Koltuğun altına konumlandırılmış ikiz boru egzoz sistemi, ters konik tasarımıyla BMW Motorrad'ın 100 yıllık mirasına uygun olarak geliştirildi. Teknik detayları ve geliştirmeleriyle Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 hem klasik hem de sportif motosiklet kullanıcısının taleplerini karşılıyor.

Yeni R 12 nineT ve R 12'de Klasik Görünüm ve Ergonomi Bir arada Sunuluyor

Tam Boyutta Gör Yeni BMW R 12 nineT, fırçalanmış alüminyum deposu, açık renkli kaplamalı yan panelleri, koltuk ile birbirini destekleyen yükselen tasarıma sahip kuyruk yapısıyla dinamik bir görünüme kavuşuyor. Arka bölümün önceki modele göre 30 mm daha kısa olması ve dar tasarlanmış yakıt deposu sayesinde Yeni BMW R 12 nineT’ nin ergonomik yapısı öne çıkıyor. Gidona daha yakın konumlanan sürücü, geliştirilmiş diz teması sayesinde önde bir oturma pozisyonuna sahip oluyor.

Yeni BMW R 12 ise 1970'lerin BMW /5 modellerini anımsatan klasik cruiser motosiklet tasarım dilini vurgulayan detaylara sahip. Tek kişilik ve eğimli koltuk, yere yakın monte edilen arka lastik kapağı ile alçalan bir tasarım çizgisi oluşturuyor. 19 inç boyutundaki ön tekerlek, 16 inç arka tekerlekle motosikletin duruşunu destekliyor.

Tek Parça Boru Köprü Çelik Şasi

Tam Boyutta Gör Yeni BMW R 12 modellerinin merkezinde tamamen yeniden geliştirilmiş boru köprü şasi bulunuyor. Bir önceki seride bulunan ön ve arka ana şasinin aksine tek parça halindeki boru köprü şasi, motosikletin toplam ağırlığını azaltarak klasik ve temiz görünüme katkı sağlıyor. Aynı zamanda yine çelikten oluşturulmuş arka şasi ana şasiye vidayla bağlanıyor.

Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 modelleri üç etkileyici renk seçeneği bulunuyor. Yeni BMW R 12 nineT için metalik Blackstorm ve San Remo Green renkleri kullanıcıya sunulurken, Option 719 fırçalanmış alüminyum ya da Night Black mat renkleri de seçenekler arasında yer alıyor.

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Yeni BMW R 12 ise metalik özelliğe sahip Blackstorm, Aventurine Red ve Avus Silver’ın Option 719 Thorium renk alternatiflerini bünyesinde barındırıyor.

USB-C ve 12 V Standart, Dijital Ekran İsteğe Bağlı Olarak Geliyor

Yeni BMW R 12 nineT, hız ve devir saatinin yer aldığı iki analog gösterge tablosu, USB-C portu ve 12V priz erişimini standart olarak kullanıcısına sunuyor. Yuvarlak göstergeler LIN-Bus üzerinden iletişim kurarak kontrol ve ekran birimlerini ayrıca özelleştirmeye imkân tanıyor.

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