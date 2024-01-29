Yeni BMW R 12 nineT ve BMW R 12, şubatta Türkiye'de

- Yeniden Tasarlanmış Hava Kutusu, Çift Çıkış Egzozlar ve Güçlü Boxer Motor
- Yeni R 12 nineT ve R 12'de Klasik Görünüm ve Ergonomi Bir arada Sunuluyor
- Tek Parça Boru Köprü Çelik Şasi
- USB-C ve 12 V Standart, Dijital Ekran İsteğe Bağlı Olarak Geliyor
- Yorumlar
2013 yılında BMW Motorrad ürün gamına giriş yapan BMW R 12 nineT ve R 12, markanın 100 yıllık geçmişiyle özdeşleşmiş iki silindirli boxer motorunun güncel versiyonu ve klasik tasarım çizgisinden ödün vermeyen yeni şasisiyle geliyor.
Yeniden Tasarlanmış Hava Kutusu, Çift Çıkış Egzozlar ve Güçlü Boxer Motor
Yeni BMW R 12 nineT'nin üzerindeki motor 109 beygir güç üretirken, R 12'deki ünite 95 beygir güce sahip. Yeniden tasarlanan şasi sayesinde yeni BMW R 12 nineT ve yeni BMW R 12 koltuğun altına entegre edilmiş hava kutusu sayesinde motorun ihtiyacı olan soğuk havaya daha kolay ve çabuk ulaşıyor.
100 yıldır kullanılan iki silindirli boxer motor ve kardan mili tahriki BMW motosikletleriyle eş anlamlı hale geldi. BMW Motorrad'ın 100. yılında sunulan Yeni BMW R 12 nineT ve R 12 modelleri de kısa süre önce tanıtılan ve bugüne kadar üretilmiş en güçlü boxer motora sahip BMW R 1300 GS'in ayırt edici güç aktarma organıkonfigürasyonunu daha da vurguluyor.
Koltuğun altına konumlandırılmış ikiz boru egzoz sistemi, ters konik tasarımıyla BMW Motorrad'ın 100 yıllık mirasına uygun olarak geliştirildi. Teknik detayları ve geliştirmeleriyle Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 hem klasik hem de sportif motosiklet kullanıcısının taleplerini karşılıyor.
Yeni R 12 nineT ve R 12'de Klasik Görünüm ve Ergonomi Bir arada Sunuluyor
Yeni BMW R 12 ise 1970'lerin BMW /5 modellerini anımsatan klasik cruiser motosiklet tasarım dilini vurgulayan detaylara sahip. Tek kişilik ve eğimli koltuk, yere yakın monte edilen arka lastik kapağı ile alçalan bir tasarım çizgisi oluşturuyor. 19 inç boyutundaki ön tekerlek, 16 inç arka tekerlekle motosikletin duruşunu destekliyor.
Tek Parça Boru Köprü Çelik Şasi
Yeni BMW R 12 nineT ve Yeni BMW R 12 modelleri üç etkileyici renk seçeneği bulunuyor. Yeni BMW R 12 nineT için metalik Blackstorm ve San Remo Green renkleri kullanıcıya sunulurken, Option 719 fırçalanmış alüminyum ya da Night Black mat renkleri de seçenekler arasında yer alıyor.
Yeni BMW R 12 ise metalik özelliğe sahip Blackstorm, Aventurine Red ve Avus Silver’ın Option 719 Thorium renk alternatiflerini bünyesinde barındırıyor.
USB-C ve 12 V Standart, Dijital Ekran İsteğe Bağlı Olarak Geliyor
Yeni BMW R 12 nineT, hız ve devir saatinin yer aldığı iki analog gösterge tablosu, USB-C portu ve 12V priz erişimini standart olarak kullanıcısına sunuyor. Yuvarlak göstergeler LIN-Bus üzerinden iletişim kurarak kontrol ve ekran birimlerini ayrıca özelleştirmeye imkân tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.