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    Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor

    Uzun bir aradan sonra yeni SUV modelleriyle Türkiye'de yeniden faaliyete geçen Chery, ürün gamını yenilemeye devam ediyor. Şirket, yeni Arrizo 5 GT isimli sedan modelini yakında Çin'de satışa sunacak.
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    Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Yeni Chery Arrizo 5 GT'nin ölçüleri selefiyle aynı. Söz konusu model 4710 mm uzunluğa, 1829 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada ülkemizde satılan Egea Sedan'a göre biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

    Chery Arrizo 5 GT, özellikleriyle neler sunuyor❓

    Tasarımda ise önemli değişiklikler yapılmış. Ön tarafta daha ince ve keskin hatlara sahip yeni LED farlar ve Lexus modellerini anımsatan X formundaki büyük panjur dikkat çekiyor. Ayrıca modelde öncekinden farklı olarak dinamik sinyaller de bulunuyor.

    Chery Arrizo 5 GT'nin iç mekânı da eskisine göre daha teknolojik. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında bitişik ekranlardan oluşan 20.5 inçlik panel bulunuyor. Bunun dışında sedan modelde kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, hava kalitesi yönetim sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve dört yönlü ayarlanabilir direksiyon simidi gibi özellikler de mevcut.

    Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor Tam Boyutta Gör
    Çin'de geçerli olan C-NCAP'ten 5 yıldız alan Chery Arrizo 5 GT, altı hava yastığına sahip. Söz konusu modelde ayrıca etraftaki nesneleri 1280x800 çözünürlüğünde gösteren 360 derece görüntü ve radar sistemi bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, hız limiti tanıma sistemi, aktif acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme güvenlik uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler de seviye 2+ otonom sürüş desteği sağlıyor.

    Chery Arrizo 5 GT'nin kaputu altında 154 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 TCI motor ile 9 ileri CVT kombinasyonuna yer verilmiş. Yeni modelin fiyatı henüz belli değil ancak eski modelin fiyatları 99.900 ila 108.900 Yuan (277 bin ila 302 bin TL) arasında değişiyor.

    Chery, SUV modellerinin fiyatlarını açıkladı ve markaya yönelik ilgi büyük. Ancak tüketici bayilerde araç bulamamaktan şikayetçi. Chery Türkiye kısa süre önce araçların bayilere ulaşmak üzere yola çıkmaya devam ettiğini gösteren bir video paylaştı.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    Profil resmi
    Hukum1970 19 saat önce

    Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo

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    ahmetkaraci 1 gün önce

    akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.

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    semih kaptan 1 gün önce

    yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler

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    semih kaptan 1 gün önce

    para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim

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    masa09 2 gün önce

    Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...

    H
    hakan_harputlu 2 gün önce

    zoruna gidenin borusuna gitsin

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz

    M
    MCCACA 1 hafta önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 1 hafta önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 1 hafta önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 1 hafta önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 1 hafta önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 1 hafta önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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