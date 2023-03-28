Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor

Tam Boyutta Gör Yeni Chery Arrizo 5 GT'nin ölçüleri selefiyle aynı. Söz konusu model 4710 mm uzunluğa, 1829 mm genişliğe, 1490 mm yüksekliğe ve 2670 mm aks mesafesine sahip. Bu noktada ülkemizde satılan Egea Sedan'a göre biraz daha büyük olduğunu söyleyebiliriz.

Chery Arrizo 5 GT, özellikleriyle neler sunuyor❓

Tasarımda ise önemli değişiklikler yapılmış. Ön tarafta daha ince ve keskin hatlara sahip yeni LED farlar ve Lexus modellerini anımsatan X formundaki büyük panjur dikkat çekiyor. Ayrıca modelde öncekinden farklı olarak dinamik sinyaller de bulunuyor.

Chery Arrizo 5 GT'nin iç mekânı da eskisine göre daha teknolojik. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında bitişik ekranlardan oluşan 20.5 inçlik panel bulunuyor. Bunun dışında sedan modelde kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, hava kalitesi yönetim sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve dört yönlü ayarlanabilir direksiyon simidi gibi özellikler de mevcut.

Tam Boyutta Gör Çin'de geçerli olan C-NCAP'ten 5 yıldız alan Chery Arrizo 5 GT, altı hava yastığına sahip. Söz konusu modelde ayrıca etraftaki nesneleri 1280x800 çözünürlüğünde gösteren 360 derece görüntü ve radar sistemi bulunuyor. Adaptif hız sabitleyici, şerit takip sistemi, hız limiti tanıma sistemi, aktif acil durum freni, kör nokta uyarı sistemi, şerit değiştirme güvenlik uyarısı ve arka çapraz trafik uyarısı gibi özellikler de seviye 2+ otonom sürüş desteği sağlıyor.

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Chery Arrizo 5 GT'nin kaputu altında 154 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 TCI motor ile 9 ileri CVT kombinasyonuna yer verilmiş. Yeni modelin fiyatı henüz belli değil ancak eski modelin fiyatları 99.900 ila 108.900 Yuan (277 bin ila 302 bin TL) arasında değişiyor.

Chery, SUV modellerinin fiyatlarını açıkladı ve markaya yönelik ilgi büyük. Ancak tüketici bayilerde araç bulamamaktan şikayetçi. Chery Türkiye kısa süre önce araçların bayilere ulaşmak üzere yola çıkmaya devam ettiğini gösteren bir video paylaştı.

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Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor