Yeni Chery Arrizo 5 GT sedan Çin'de satışa çıkıyor

Chery Arrizo 5 GT, özellikleriyle neler sunuyor❓
Tasarımda ise önemli değişiklikler yapılmış. Ön tarafta daha ince ve keskin hatlara sahip yeni LED farlar ve Lexus modellerini anımsatan X formundaki büyük panjur dikkat çekiyor. Ayrıca modelde öncekinden farklı olarak dinamik sinyaller de bulunuyor.
Chery Arrizo 5 GT'nin iç mekânı da eskisine göre daha teknolojik. Üç kollu direksiyon simidinin hemen arkasında bitişik ekranlardan oluşan 20.5 inçlik panel bulunuyor. Bunun dışında sedan modelde kablosuz cep telefonu şarj ünitesi, hava kalitesi yönetim sistemi, ısıtmalı ön koltuklar ve dört yönlü ayarlanabilir direksiyon simidi gibi özellikler de mevcut.
Chery Arrizo 5 GT'nin kaputu altında 154 hp güç ve 230 Nm tork üreten 1.5 TCI motor ile 9 ileri CVT kombinasyonuna yer verilmiş. Yeni modelin fiyatı henüz belli değil ancak eski modelin fiyatları 99.900 ila 108.900 Yuan (277 bin ila 302 bin TL) arasında değişiyor.
Chery, SUV modellerinin fiyatlarını açıkladı ve markaya yönelik ilgi büyük. Ancak tüketici bayilerde araç bulamamaktan şikayetçi. Chery Türkiye kısa süre önce araçların bayilere ulaşmak üzere yola çıkmaya devam ettiğini gösteren bir video paylaştı.
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Maket bunlar ya ne arabası uyanın alooo
akp ismini chpliler kullanıyor. onlar genelde ak partiliyim diyorlar. iyi partiye mhplilerin ip demesi gibi. gözüme katıldı tabirinde.
yok arkadaş ben bir hayal kurdum ama azıma mçtılar. şimdi 60 bini ne zaman verirler
para yatırdım ama onaylanmadı resmen fiyasko hayal kırıklığına uğradım akp liyim
Yerli ve Milli? Ancak yandaşları inanır, onların gözünde perde var çünkü...
zoruna gidenin borusuna gitsin
bant yok secim geyikleri üretim yok bu fiyatlar normal mi ötv mi alıyorsun kendi ürettiğin araca kimi kandırıyorsunuz
Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sülün Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)