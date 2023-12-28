Yeni Citroen e-C3, bir ayda 10 binden fazla sipariş aldı

Yeni Citroën ë-C3, kolay kullanıma sahip ve çok yönlü özelliklerinin yanı sıra çekici bir tasarıma, zengin donanıma ve yüksek seviyede konfora sahip. Bu ideal kombinasyonla yeni ë-C3, ticari lansman öncesinde 10 pazarda başlayan ön sipariş sürecinde sadece bir ay içinde 10 binin üzerinde sirapiş almayı başardı.
İlk nesil modelin “kubbe” silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olan Citroën C3, dördüncü nesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bununla birlikte C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroën modeli olmayı da başardı.
Genel pazar trendlerini yeniden şekillendirmek için işe tamamen boş bir sayfa açarak başlayan Citroën, yeni C3’te ünlü atası 2 CV’nin felsefesini örnek alıyor. Fakat yeni C3, bu felsefeyi kopyalamak yerine çağa mükemmel uyum sağlayan modern bir ifadeyle yorumluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.