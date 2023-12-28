Yeni Citroën ë-C3, kolay kullanıma sahip ve çok yönlü özelliklerinin yanı sıra çekici bir tasarıma, zengin donanıma ve yüksek seviyede konfora sahip. Bu ideal kombinasyonla yeni ë-C3, ticari lansman öncesinde 10 pazarda başlayan ön sipariş sürecinde sadece bir ay içinde 10 binin üzerinde sirapiş almayı başardı.

İlk nesil modelin “kubbe” silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olan Citroën C3, dördüncü nesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bununla birlikte C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroën modeli olmayı da başardı.

Tam Boyutta Gör Yollara ilk olarak 2002 yılında çıkan Citroën C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75’inci yaşını kutlayan 2 CV ise, 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti. Citroën, C3’ün 4’üncü nesil ile bu başarı hikayesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

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Genel pazar trendlerini yeniden şekillendirmek için işe tamamen boş bir sayfa açarak başlayan Citroën, yeni C3’te ünlü atası 2 CV’nin felsefesini örnek alıyor. Fakat yeni C3, bu felsefeyi kopyalamak yerine çağa mükemmel uyum sağlayan modern bir ifadeyle yorumluyor.

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Yeni Citroen e-C3, bir ayda 10 binden fazla sipariş aldı