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    Yeni Citroen e-C3, bir ayda 10 binden fazla sipariş aldı

    Citroen'in geçtiğimiz Ekim ayında tanıttığı, Avrupa’da üretilen ilk B segment elektrikli otomobil olan yeni ë-C3, kısa sürede önemli bir satış başarısına imza attı.

    Yeni Citroën ë-C3, kolay kullanıma sahip ve çok yönlü özelliklerinin yanı sıra çekici bir tasarıma, zengin donanıma ve yüksek seviyede konfora sahip. Bu ideal kombinasyonla yeni ë-C3, ticari lansman öncesinde 10 pazarda başlayan ön sipariş sürecinde sadece bir ay içinde 10 binin üzerinde sirapiş almayı başardı.

    İlk nesil modelin “kubbe” silueti, ikinci neslin Zenith ön cam tasarımı ve ardından gelen son neslin crossover karakteriyle rakiplerinden sıyrılan bir otomobil olan Citroën C3, dördüncü nesiyle de dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bununla birlikte C3 model ailesi, markanın ikonik 2 CV modelini tahtından indirerek tüm zamanların en çok satan Citroën modeli olmayı da başardı.

    Yeni Citroen e-C3, bir ayda 10 binden fazla sipariş aldı Tam Boyutta Gör
    Yollara ilk olarak 2002 yılında çıkan Citroën C3, bugüne kadar 5,6 milyon adetten fazla satışa ulaştı. Bu yıl 75’inci yaşını kutlayan 2 CV ise, 41 yıllık kariyerinde 5,1 milyon üretilmişti. Citroën, C3’ün 4’üncü nesil ile bu başarı hikayesini daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

    Genel pazar trendlerini yeniden şekillendirmek için işe tamamen boş bir sayfa açarak başlayan Citroën, yeni C3’te ünlü atası 2 CV’nin felsefesini örnek alıyor. Fakat yeni C3, bu felsefeyi kopyalamak yerine çağa mükemmel uyum sağlayan modern bir ifadeyle yorumluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    HopHopTV 1 hafta önce

    https://www.youtube.com/channel/UCM_RDG9NTcMoJcTxf4AqB1g

    D
    DH Misafiri 3 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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