Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Oyunlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti

    Yeni Call of Duty oyununun adı Call of Duty: Black Ops Cold War oldu. Gerçek olaylara dayandırılan oyunun resmi tanıtımı 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacak.
    1 gün (Son Güncelleme: 1 gün)
    2,4b
    2
    11
    Oyunlar
    Abone ol
    Gökhan G.
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti
    Tam Boyutta Gör

    Aylardır ortalarda dolanan sızıntılar, söylentiler ve ipucu haberleri derken Call of Duty hayranları için büyük gün neredeyse geldi çattı. Bir tanıtım fragmanı ile duyurulan yeni CoD oyunu, tahminleri de doğrular nitelikte Call of Duty: Black Ops Cold War oldu.

    İlginizi Çekebilir Avatar Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered, PlayStation 4 için yayınlandı

    Gerçek dünya görüntülerinden alınan ve oyun içi herhangi bir oynanış anı detayı barındırmayan tanıtım videosu Soğuk Savaş dönemi atmosferini yansıtacak biçimde hazırlanmış. Sanki deşifre olmuş ya da iltica etmiş bir casusun uyarılarıymış gibi kurgulanmış videoda “iltica”, “silah yarışı”, “kimliği belli olmayan” , “umutsuzluğa sürükleme”, “istikrarı bozma”, “kriz çıkarma” gibi ifadeleri duyuyoruz. Videoda aynı zamanda “gerçek olaylara dayanmaktadır” ibaresi de yer alıyor. Dolaysıyla yeni CoD’un bu kez ayakları daha sağlam yere basan bir senaryoyla karşımıza çıkacağı varsayabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu dışında videoda başka bir detay bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı"

    Oyunun küresel tanıtımı ise 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bakalım bu tarihte oyun içi oynanış videosu görebilecek miyiz? Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz. 



    https://wccftech.com/call-of-duty-black-ops-cold-war-confirmed-reveal-date/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (8) Yorum Yaz Forumda Gör
    omerbulut445566 (Ömer Bulut) 11 sa.
    pc kaldırmaz büyük ihtimal.Youtubedan bitiririm artık :D
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Blatzcowitz (Blatzco ) 1 gün
    Treyarch Studios Call of Duty: Black Ops Cold War ile ilgili yeni bir fotoğraf yayınladı..;

    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Fearless_tr (Cengiz ................) 1 gün
    Yeni nesil sürümünü göstericeklerdir kesin, Black ops 1 kadar iyi bir oyun cikar umarim herseyiyle harika bir oyundu
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Drummerrrr (Oguz Han) 1 gün
    Birtek benmi bu cod serisini cocuksu buluyorum. Battlefield i oynadiktan sonra bu tarz oyunlar ve grafikler insani kesmiyor..
    1 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    brnk (Burak Demirbas) 1 gün Drummerrrr
    Mw grafikleri çok iyi oyun rtx kapalı bile, bana da bf saçma geliyo robot kollu kadından sonra
    2 Yanıt Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AlpiXYZ (AlpiXYZ alpibooster) 1 gün
    Warzone oynarken aniden yazılar falan çıkıyordu. Bu oyunun Soğuk Savaş ile alakalı olacağını işaret ediyordu.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Deswaaa (Sercan Toprak) 1 gün
    Oyunun fiyatı fazla olmaz 480 tl olur gibi
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    SaxHobbit (Alp Yenigün) 1 gün
    Black modern war cold ops 5

    ne zaman çıkacak ?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Aras3535 (Yasin Arad) 1 gün
    Ooo severiz. Hadi bakalım inşallah pc kaldırır 😀
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 gün Company of Heroes telefonlara geliyor 1 gün AverMedia dünyanın ilk çift girişli yakalama kartını duyurdu 1 gün Nvidia artık en büyük geliri veri merkezlerinden elde ediyor 1 gün Sony, kameralarını webcam olarak kullanmaya izin veren uygulamasını yayınladı 1 gün Netflix’in özlenen kampanyası geri döndü: 30 gün bedava! 1 gün Samsung üç yeni Android sürümünü de verecek 1 gün Makyajlı Mercedes-Benz E-Serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 gün Samsung ve Logitech iş birliği yapıyor 1 gün Atiye dizisinin 2.sezon hikayesi ve fotoğrafları paylaşıldı 1 gün Samsung, 7.000 mAh bataryalı telefon çıkarmaya hazırlanıyor 1 gün Huawei kendi döküm tesislerini kuruyor 1 gün Türkiye'nin yılın ilk yarısında en çok maske sattığı ülkeler belli oldu 1 gün Ticaret Bakanlığı koronavirüsün e-ticarete etkilerini açıkladı 1 gün 2021 Porsche Taycan bir dizi güncellemeyle geliyor 1 gün PS Store'da yeni indirim dönemi başladı: İşte dikkat çekenler 1 gün Ekran altı kameralı ilk telefon nasıl görünecek? İşte cevabı 1 gün Kasım 2020’de bir Prince of Persia Remake oyununun piyasaya sürüleceği iddia edildi 1 gün Airbnb halka arz ediliyor 1 gün Apple pazar değerini 2 trilyon dolara taşıdı 1 gün BlackBerry pazara geri dönüyor 1 gün GÖRÜNTÜLENEN Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti Sonraki 50.000 Kariyer.net üyesinin kişisel verileri çalındı! [Güncelleme: Kariyer.net'ten açıklama] 2 gün Google Türkiye'den şirket kurma iddialarına yalanlama 2 gün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu 2 gün Instagram ana sayfa akışı değişti: İşte keşfete dönen yeni akış 2 gün İkinci el araç satışlarında zorunlu hale getirilen Güvenli Ödeme Sistemi nasıl çalışıyor? 2 gün Bayraktar AKINCI TİHA, 20 bin feet irtifa testini başarıyla tamamladı 2 gün Mercedes-Benz Türk'ün 2,5 milyon euro yatırım yaptığı Şaft Test Alanı hizmete alındı 2 gün Yeni vaka sayısında son bir buçuk ayın rekoru aşıldı (19 Ağustos) 2 gün RTX 3090 1399 dolardan başlayan fiyatlarla gelebilir: Turing’den %40 daha pahalı 2 gün AMD A520 yongasetini duyurdu 2 gün İddia: Türkiye, Karadeniz'de doğalgaz buldu 2 gün Rusların Aurus imzalı SUV ve motosikletine ilişkin patent görselleri ortaya çıktı 2 gün Taşınabilirlik odaklı MateBook X 2020 duyuruldu! 2 gün Minecraft Jurassic World DLC indirmeye sunuldu 2 gün En pahalı yerli telefon Casper VIA X20 satışa sunuldu 2 gün NBA 2K20 yüzde 92 indirimle 20 TL’nin altına düştü 2 gün Xbox Series X donanımı detaylandı 2 gün Google gizemli bir kablosuz iletişim teknolojisi geliştiriyor 2 gün Microsoft Flight Simulator; iade süresi kavgası çıkardı 2 gün Milli Eğitim Bakanı, okulların açılış süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız