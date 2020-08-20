Yeni CoD oyununun Call of Duty: Black Ops Cold War olacağı bir tanıtım videosu ile kesinleşti

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Aylardır ortalarda dolanan sızıntılar, söylentiler ve ipucu haberleri derken Call of Duty hayranları için büyük gün neredeyse geldi çattı. Bir tanıtım fragmanı ile duyurulan yeni CoD oyunu, tahminleri de doğrular nitelikte Call of Duty: Black Ops Cold War oldu.

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Gerçek dünya görüntülerinden alınan ve oyun içi herhangi bir oynanış anı detayı barındırmayan tanıtım videosu Soğuk Savaş dönemi atmosferini yansıtacak biçimde hazırlanmış. Sanki deşifre olmuş ya da iltica etmiş bir casusun uyarılarıymış gibi kurgulanmış videoda “iltica”, “silah yarışı”, “kimliği belli olmayan” , “umutsuzluğa sürükleme”, “istikrarı bozma”, “kriz çıkarma” gibi ifadeleri duyuyoruz. Videoda aynı zamanda “gerçek olaylara dayanmaktadır” ibaresi de yer alıyor. Dolaysıyla yeni CoD’un bu kez ayakları daha sağlam yere basan bir senaryoyla karşımıza çıkacağı varsayabileceğimizi düşünüyoruz. Bunu dışında videoda başka bir detay bulunmuyor.

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Oyunun küresel tanıtımı ise 26 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Bakalım bu tarihte oyun içi oynanış videosu görebilecek miyiz? Yeni gelişmeler ortaya çıktıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Tanıtım videosuna aşağıda göz atabilirsiniz.

https://wccftech.com/call-of-duty-black-ops-cold-war-confirmed-reveal-date/

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