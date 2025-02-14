Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan beklenen haber geldi

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen yeni Daredevil dizisi önümüzdeki günlerde izleyici ile buluşacak. Daredevil: Born Again adını taşıyan dizi, Netflix'teki Daredevil dizisinin doğrudan devamı niteliğinde olacak. Bu yönüyle daha da merak uyandıran Born Again için heyecanlı bekleyiş sürerken, dizinin geleceğine dair de önemli bir açıklama geldi. Daha Daredevil: Born Again başlamadan, 2. sezonun çekimlerine başlandı.

Yeni sezonun çekimlerine daha şimdiden başlanmış olması, Marvel'ın 2. sezon için izleyicileri çok uzun süre bekletmemesini sağlayabilir ki bu serinin hayranlarını memnun edecektir. Çünkü özellikle bu tarz büyük prodüksiyonlu dizilerde sezonlar arasındaki süreler giderek uzuyor.

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Daredevil: Born Again, 3 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak

Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Born Again, Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağı için bu evrenden başka karakterlerin de dizide boy gösterebileceği konuşuluyor ama şimdilik bu konuda resmi bir paylaşım yapılmadı.

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