Daredevil: Born Again'in 2. sezonundan beklenen haber geldi

Yeni sezonun çekimlerine daha şimdiden başlanmış olması, Marvel'ın 2. sezon için izleyicileri çok uzun süre bekletmemesini sağlayabilir ki bu serinin hayranlarını memnun edecektir. Çünkü özellikle bu tarz büyük prodüksiyonlu dizilerde sezonlar arasındaki süreler giderek uzuyor.
Daredevil: Born Again, 3 Mart'ta İzleyici ile Buluşacak
Matt Murdock (Daredevil)'a bir kez daha Charlie Cox'ın hayat verdiği Daredevil: Born Again'de Vincent D'Onofrio, Deborah Ann Woll ve Elden Henson da orijinal dizideki rolleriyle dönecek. Ayrıca Jon Bernthal da bir kez daha Punisher olarak karşımıza çıkacak. Born Again, Marvel Sinematik Evreni'nin bir parçası olacağı için bu evrenden başka karakterlerin de dizide boy gösterebileceği konuşuluyor ama şimdilik bu konuda resmi bir paylaşım yapılmadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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