Yeni Dexter dizisi oyuncu kadrosuna ünlü isimleri eklemeye devam ediyor

- John Lithgow ve Jimmy Smiths, Dexter: Resurrection İçin Geri Dönüyor
- Dexter: Resurrection Bu Yaz Ekrana Gelebilir
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John Lithgow ve Jimmy Smiths, Dexter: Resurrection İçin Geri Dönüyor
Orijinal seride kayda değer yan rollere sahip olan John Lithgow ve Jimmy Smits de Dexter: Resurrection'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Bu iki tecrübeli oyuncunun flashback sahneleriyle ya da Dexter'ın zihnindeki hayaletler olarak hikâyeye dâhil olması bekleniyor.
İki Oscar adaylığı bulunan John Lithgow, Dexter'ın 4. sezonunda Trinity Killer'a hayat vermişti. NYPD ve 24 gibi dizilerle tanınan Jimmy Smits ise 3. sezonun asıl kötüsü olan Miguel Prado'yu canlandırmıştı.
Dexter: Resurrection Bu Yaz Ekrana Gelebilir
David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da Dexter: Resurrection'da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.
Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.
John Lithgow'un hayat verdiği Trinity Killer yakında yeni bir spin-off dizisine de konu olacak. Trinity Killer'ın geçmişine odaklanan bu prequel dizisi Dexter'ın yürütücü yapımcısı olan Clyde Phillips tarafından hazrılanıyor. Dexter: Resurrection tamamlandıktan sonra bu projenin de hayata geçirilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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