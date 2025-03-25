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    Yeni Dexter dizisi oyuncu kadrosuna ünlü isimleri eklemeye devam ediyor

    Dexter'ın merakla beklenen devam dizisi dikkat çekici bir oyuncu kadrosu kuruyor. Uma Thurman ve Peter Dinklage gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosuna iki başarılı isim daha katıldı.
    Dexter: Resurrection Tam Boyutta Gör
    Merakla beklenen Dexter: Resurrection, bu seride bugüne kadar gördüğümüz en etkileyici oyuncu kadrosunu bir araya getiriyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünde geri döneceği devam dizisinde Uma Thurman (Pulp Fiction), Peter Dinklage (Game of Thrones), Neil Patrick Harris (How I Met Your Mother), Krysten Ritter (Jessica Jones), Eric Stonestreet (Modern Family) ve David Dastmalchian (Dune)'in rol alacağı daha önce açıklanmıştı. Bugün onlara Emmy ödüllü iki isim daha katıldı.

    John Lithgow ve Jimmy Smiths, Dexter: Resurrection İçin Geri Dönüyor

    Orijinal seride kayda değer yan rollere sahip olan John Lithgow ve Jimmy Smits de Dexter: Resurrection'ın oyuncu kadrosuna katıldı. Bu iki tecrübeli oyuncunun flashback sahneleriyle ya da Dexter'ın zihnindeki hayaletler olarak hikâyeye dâhil olması bekleniyor.

    İki Oscar adaylığı bulunan John Lithgow, Dexter'ın 4. sezonunda Trinity Killer'a hayat vermişti. NYPD ve 24 gibi dizilerle tanınan Jimmy Smits ise 3. sezonun asıl kötüsü olan Miguel Prado'yu canlandırmıştı.

    Yeni Dexter dizisi ünlü isimleri toplamaya devam ediyor Tam Boyutta Gör
    Günümüzde geçecek olan Dexter: Resurrection, hem orijinal Dexter dizisinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak. Dizinin asıl kötüsü Peter Dinklage'ın hayat verdiği gizemli milyarder olacak. Uma Thurman onun güvenlik şefine hayat verecek.

    Dexter: Resurrection Bu Yaz Ekrana Gelebilir

    David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da Dexter: Resurrection'da önceki sezonlardaki rolleriyle geri dönecek.

    Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

    John Lithgow'un hayat verdiği Trinity Killer yakında yeni bir spin-off dizisine de konu olacak. Trinity Killer'ın geçmişine odaklanan bu prequel dizisi  Dexter'ın yürütücü yapımcısı olan Clyde Phillips tarafından hazrılanıyor. Dexter: Resurrection tamamlandıktan sonra bu projenin de hayata geçirilmesi bekleniyor.

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