Original Sin'in ardından Dexter dizilerine bir yenisi daha ekleniyor

Tam Boyutta Gör 2000'lerin en sevilen dizilerinden olan Dexter, bugün artık koca bir franchise'a dönüşmüş durumda. Bir yandan çizgi roman ve video oyun gibi farklı alanlarda varlık gösteren bu seri, diğer yandan yeni dizilere konu olmaya devam ediyor. Daha birkaç gün önce Dexter'in prequel dizisi Dexter: Original Sin izleyici ile buluştu. Dexter Morgan'ın gençlik yıllarına odaklanan bu dizi, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılandı.

Bu serinin hâlâ izleyicilerden ilgi görüyor olması yapımcıları daha da cesaretlendirdi ve yeni projelerin önünü açtı. Nitekim, Dexter'ın bir süredir hazırlık aşamasında olan spin-off dizisi de son günlerde momentum kazandı. Söz konusu bu dizi, orijinal serinin 4. sezonunda karşımıza çıkan ve dizinin en akılda kalıcı kötülerinden olan Trinity Killer'a odaklanıyor.

Trinity Killer Dizisi Dexter: Resurrection'dan Sonra Çekilebilir

Deadline'ın haberine göre ilk olarak 2023 yılında duyurulan bu proje, bir ara iddia edildiği gibi iptal edilmedi, aksine aradan geçen sürede epey somut bir hâl aldı. Showtime kanalı tarafından hazırlanan bu spin-off dizisi, yakın bir gelecekte gerçeğe dönüşebilir.

Dexter: Original Sin gibi Trinity Killer dizisi de bir prequel olacak. Yani izleyicileri orijinal dizide gördüğümüz olayların yıllarca öncesine götürecek ve Trinity Killer'ın daha genç olduğu yılları ekranlara taşıyacak. Projenin başında, Dexter'ın yürütücü yapımcısı olan Clyde Phillips var. Phillips, projeyi orijinal serinin senaristlerinden olan Scott Reynolds ile birlikte hazırlıyor.

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Dexter: Original Sin'in tanıtım çalışmaları sırasında bu proje hakkında da konuşan Clyde Phillips, Trinity Killer'ın senaryolarının tamamının hazır olduğunu açıkladı. Ancak ekip şu anda Dexter: Resurrection ile meşgul. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolüyle geri döneceği bu devam dizisinin çekimleri ocak ayında başlayacak. Haziran 2025'te ise izleyici karşısına çıkacak. Resurrection tamamlandıktan sonra Dexter ekibi bu kez de Trinity Killer'a geçebilir.

Orijinal seride bu karaktere John Lithgow hayat vermiş ve bu performansıyla Emmy kazanmıştı. Şimdi bu karakterin gençlik yıllarını izleyeceğimiz için rolü daha genç bir isim devralacak ama Lithgow da karakterin dış sesi olarak projede yer alacak.

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