Game of Thrones'un sevilen oyuncusu yeni Dexter dizisinde rol alacak

Tam Boyutta Gör Merakla beklenen Dexter: Resurrection, bu seride bugüne kadar görmediğimiz kadar zengin bir oyuncu kadrosu topluyor. Michael C. Hall'un Dexter Morgan rolünde geri döneceği dizide ünlü oyuncu Uma Thurman'ın da rol alacağı kısa süre önce duyurulmuştu. Bu hafta onlara tanıdık bir isim daha katıldı.

Game of Thrones'un Tyrion Lannister'ı olarak izleyicilerin gönlünde yer eden, aynı zamanda The Station Agent ve Three Billboards Outside Ebbing, Missouri gibi filmlerde etkileyici performanslara imza atan Peter Dinklage, yeni Dexter dizisinin oyuncu kadrosuna dâhil oldu.

Günümüzde geçecek olan Dexter: Resurrection, hem orijinal Dexter dizisinin hem de yıllar sonra gelen devam dizisi Dexter: New Blood'ın devamı niteliğinde olacak.

Dexter: Resurrection, Bu Yıl İzleyici ile Buluşacak

Uma Thurman'ın dizide rol alacağı açıklandığında, ünlü oyuncunun gizemli milyarder Leon Prtater'ın sağ kolu ve güvenlik şefi olan eski özet kuvvetler askeri Charley'ye hayat vereceği duyurulmuştu. İşte o gizemli milyarderi Peter Dinklage canlandıracak. Dinklage'ın karakteri, Dexter'ın Resurrection'da karşı karşıya geleceği asıl kötü olacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda David Zayas (Angel Batista), James Remar (Harry Morgan) ve Jack Alcott (Harrison Morgan) da önceki sezonlardaki rollerini tekrarlayan oyuncular da yer alıyor.

Paramount+ with Showtime'da yayınlanacak olan dizi için henüz resmi bir yayın tarihi açıklanmadı. Ancak dizinin yaratıcısı olan Clyde Phillips, daha önce verdiği bir demeçte Resurrection'ın haziran ayında ekrana geleceğini söylemişti.

