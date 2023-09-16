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    Güneş’in ilk zamanları gibi: Yeni doğan yıldızın büyüleyici bir görüntüsü yakalandı

    James Webb Uzay Teleskobu (JWST) yeni doğan yıldızın harika bir görüntüsü yakaladı. Uzay teleskobu kısa bir süre önce, iyonize gaz bulutları püskürten Herbig-Haro 211'in görüntüsünü çekti.
    Yeni doğan yıldızın büyüleyici bir görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş'in milyarlarca yıl önce ilk oluştuğunda nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Teleskop kısa bir süre önce 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Herbig-Haro 211 veya HH 211 olarak adlandırılan bir önyıldızın (protostar) görüntüsünü yakaladı.

    Güneş'in ilk yılları gibi

    Yeni doğan yıldızın büyüleyici bir görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Görülebileceği üzere HH 211, oluşumunun daha çok başında ve hala kütle toplamakla meşgul. Bu nedenle karanlık bir kozmik toz bulutuyla çevrili bir yapıya sahip. Bununla birlikte, yıldız aynı zamanda son derece sıcak, iyonize gazdan oluşan parlak bulutlar da püskürtüyor. Renklendirilmiş lekeler Herbig-Haro nesneleri olarak adlandırılıyor ve bunlar yeni doğan yıldızların etrafında oluşuyorlar. Bu durumda, en içteki jet bulutlarının hızı saniyede 77 ila 96 km olarak ölçülmüştür.
    Yeni doğan yıldızın büyüleyici bir görüntüsü yakalandı Tam Boyutta Gör
    Öte yandan diğer teleskoplar da daha önce HH 211'i görüntülemiş, ancak bize sadece nispeten bulanık bir görüntü (2008-Spitzer Uzay Teleskobu) verebilmişlerdi. Buna karşılık, James Webb teleskobundaki son teknoloji aynalar ve kızılötesi sensörler, protostarı benzeri görülmemiş ayrıntılarla HH 211'in önceki görüntülerinden yaklaşık 5 ila 10 kat daha yüksek uzamsal çözünürlükle- görüntülemeyi başardı.

    NASA’ya göre HH 211, birkaç on bin yıl yaşında ve şu anda kütlesi Güneş’in yaklaşık yüzde 8’i kadar. Ancak zaman içinde HH 211’in sonunda Güneş gibi bir yıldıza dönüşmesi bekleniyor. Bununla birlikte James Webb teleskobunun gözlemleri HH 211'in aslında Güneş'ten önemli bir şekilde farklı olabileceğine de işaret ediyor. NASA, iç jet bulutlarındaki "kıpırtıların" simetri gösterdiğini ve bunun da HH 211'in ikili bir yıldıza dönüştüğünün bir göstergesi olduğunu söylüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 5 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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