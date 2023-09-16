Güneş’in ilk zamanları gibi: Yeni doğan yıldızın büyüleyici bir görüntüsü yakalandı

Tam Boyutta Gör NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu, Güneş'in milyarlarca yıl önce ilk oluştuğunda nasıl göründüğünü gözler önüne seriyor. Teleskop kısa bir süre önce 1000 ışık yılı uzaklıkta bulunan ve Herbig-Haro 211 veya HH 211 olarak adlandırılan bir önyıldızın (protostar) görüntüsünü yakaladı.

Güneş'in ilk yılları gibi

Tam Boyutta Gör Görülebileceği üzere HH 211, oluşumunun daha çok başında ve hala kütle toplamakla meşgul. Bu nedenle karanlık bir kozmik toz bulutuyla çevrili bir yapıya sahip. Bununla birlikte, yıldız aynı zamanda son derece sıcak, iyonize gazdan oluşan parlak bulutlar da püskürtüyor. Renklendirilmiş lekeler Herbig-Haro nesneleri olarak adlandırılıyor ve bunlar yeni doğan yıldızların etrafında oluşuyorlar. Bu durumda, en içteki jet bulutlarının hızı saniyede 77 ila 96 km olarak ölçülmüştür.

Tam Boyutta Gör Öte yandan diğer teleskoplar da daha önce HH 211'i görüntülemiş, ancak bize sadece nispeten bulanık bir görüntü (2008-Spitzer Uzay Teleskobu) verebilmişlerdi. Buna karşılık, James Webb teleskobundaki son teknoloji aynalar ve kızılötesi sensörler, protostarı benzeri görülmemiş ayrıntılarla HH 211'in önceki görüntülerinden yaklaşık 5 ila 10 kat daha yüksek uzamsal çözünürlükle- görüntülemeyi başardı.

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NASA’ya göre HH 211, birkaç on bin yıl yaşında ve şu anda kütlesi Güneş’in yaklaşık yüzde 8’i kadar. Ancak zaman içinde HH 211’in sonunda Güneş gibi bir yıldıza dönüşmesi bekleniyor. Bununla birlikte James Webb teleskobunun gözlemleri HH 211'in aslında Güneş'ten önemli bir şekilde farklı olabileceğine de işaret ediyor. NASA, iç jet bulutlarındaki "kıpırtıların" simetri gösterdiğini ve bunun da HH 211'in ikili bir yıldıza dönüştüğünün bir göstergesi olduğunu söylüyor.

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