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    Elon Musk’ın uydu interneti Starlink’in kazancı belli oldu

    Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in uydu tabanlı genişbant internet hizmeti Starlink’in 2022 yılına ait kazancı belli oldu. Starlink gelirini artırsa da hedeflerden çok uzakta.
    Elon Musk’ın uydu interneti Starlink’in kazancı belli oldu Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın önderliğinde SpaceX’in uydu tabanlı genişbant internet hizmeti Starlink, her geçen dönem küresel kapsamını yeni fırlatılan uydularla birlikte geliştiriyor. Starlink hizmetinin ne kadar gelir elde ettiği ise SpaceX tarafından açıklanmıyordu. Ancak The Wall Street Journal tarafından görüntülenen belgelere göre, 2022 yılında Starlink’in ne kadar kazandığı ortaya çıkartıldı.

    TWSJ’ye göre SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink geçen yıl 1,4 milyar dolar gelir elde etti. Journal'a göre bu rakam 2021'de 222 milyon dolardı ancak orijinal projeksiyonlarının yaklaşık 11 milyar dolar altında kaldı. Bununla birlikte SpaceX yöneticisi Jonathan Hofeller, katıldığı bir konferansta Starlink'in uydu antenlerini üretmek için artık zarar etmediklerini söyledi.

    Elon Musk'ın kurduğu şirket 2015 yılında yatırımcılara yaptığı bir sunumda Starlink'in 2022 yılında 12 milyar dolar gelir ve 7 milyar dolar faaliyet kârı elde edeceğini öngörmüştü. Sunuma göre SpaceX ayrıca bölümün 2022 yılı sonunda 20 milyon aboneye sahip olacağını öngörüyordu. Bunun yerine, geçen yılın sonunda Starlink'in yalnızca 1 milyondan fazla aktif abonesi bulunuyordu. An itibariyle abone sayısının 1,5 milyondan fazla olduğu tahmin ediliyor.

    Bununla birlikte Starlink’in uydu sayısı sürekli olarak yükselmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ayın sonlarında SpaceX, Falcon 9 roketi aracılığıyla yaptığı fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısını 5.000’in üzerine çıkardı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 gün önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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