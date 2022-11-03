NASCAR pilotu oyunlardan öğrendiği taktikle elenmekten kurtuldu: Aracı duvara sürttü

Tam Boyutta Gör NASCAR playoff'larında sürücünün son turda beş rakibini geçmesi gerekiyordu. Bu hedefe ulaşmak için sürücü arabayı duvara dayadı, direksiyonu bıraktı ve rakiplerinin yanından son sürat geçti.

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NASCAR kuralları duvara çarpmayı yasaklamıyor

Zaferin ardından Ross Chastain, bu numarayı çocukken kardeşiyle oynadığı NASCAR 2005'ten öğrendiğini itiraf etti ve "Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını hiç bilmiyordum." dedi. Chastain'in meslektaşları ise onun bu çılgınca hareketini takdir etmediler.

İkinci sıradaki Kyle Larson bunun yarışma için "iyi olmadığını" ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Bir başka sürücü Joey Logano, kuralların bu tür eylemleri yasaklamadığını kabul etti. Ancak, yasaklanmaması halinde tüm sürücülerin kullanmaya başlayacağından korkuyor.

Tam Boyutta Gör Video oyunlarının gerçeklikle kesiştiği bu dramatik örnek NASCAR'a özgü değil. Birçok şampiyona yarışçısı iRacing yarış simülatöründe becerilerini geliştiriyor. NASCAR Cup Series'in mevcut sezonunun kapanışı önümüzdeki Pazar günü, 6 Kasım'da Phoenix yakınlarındaki Phoenix Raceway'de yapılacak.

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