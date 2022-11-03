NASCAR pilotu oyunlardan öğrendiği taktikle elenmekten kurtuldu: Aracı duvara sürttü

NASCAR kuralları duvara çarpmayı yasaklamıyor
Zaferin ardından Ross Chastain, bu numarayı çocukken kardeşiyle oynadığı NASCAR 2005'ten öğrendiğini itiraf etti ve "Gerçekten işe yarayıp yaramayacağını hiç bilmiyordum." dedi. Chastain'in meslektaşları ise onun bu çılgınca hareketini takdir etmediler.
İkinci sıradaki Kyle Larson bunun yarışma için "iyi olmadığını" ve yasaklanması gerektiğini söyledi. Bir başka sürücü Joey Logano, kuralların bu tür eylemleri yasaklamadığını kabul etti. Ancak, yasaklanmaması halinde tüm sürücülerin kullanmaya başlayacağından korkuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence