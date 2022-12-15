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    Yeni Ford Mustang'in güç ve tork verileri açıklandı: Dark Horse ile 500 hp güç

    Yeni Ford Mustang ailesinin gücü sıfırdan tasarlanan 2.3 EcoBoost motorla 315 beygirden başlayıp en tepedeki Dark Horse versiyonunda 500 beygire kadar uzanıyor. İşte detaylar:
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    Yeni Ford Mustang'in güç ve tork verileri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Ford, ikonik modeli Mustang'in yedinci jenerasyonunu geçtiğimiz Eylül ayında tanıtmış fakat kaputun altında yer alan motorların güç ve tork verilerini paylaşmamıştı. ABD'li otomotiv devi, 2023 yılına giriş yapmamıza çok az bir süre kalmışken yeni Ford Mustang'in eksik kalan parçalarını da tamamladı.

    Yeni Ford Mustang ailesinin giriş seviyesindeki 2.3 litre EcoBoost dört silindirli motora baktığımızda, Ford, hacim değişmemiş olmasına rağmen sıfırdan tasarlanmış tamamen yeni bir motorla karşı karşıya olduğumuzu söylüyor. Yeni "Modular Power Cylinder" motor mimarisinin kullanıldığı EcoBoost, yeni çap/strok oranı, port ve direkt enjeksiyon, değişken eksantrik mili zamanlaması, entegre egzoz gazı devirdaimi ve twin scroll turbo teknolojisi gibi özelliklere sahip.

    Peki tüm bunların getirisi nedir diye soracak olursanız, Ford, yeni motorun 315 hp güç ve 474 Nm tork ürettiğini belirtiyor. Bu da eskisine göre 5 hp gibi mütevazı bir artış anlamına gelse de ABD'li üretici bunun Mustang tarihindeki en yüksek standart güç olduğunun altını çiziyor. EcoBoost motorun daha güçlü olmasının yanı sıra eskisine kıyasla yakıt verimliliği konusunda da daha iyi olduğu ifade ediliyor.

    Yeni Ford Mustang'in güç ve tork verileri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Otomobil tutkunlarını daha fazla heyecanlandıran Mustang GT ise dördüncü nesil 5.0 litre Coyote V8 motordan güç alıyor. Bu motor da yeni yağ karteri ve bazı yapısal güncellemelere ev sahipliği yapıyor. Bu değişiklikler sayesinde Mustang GT modelleri kullanıcısına 480 hp güç ve 562 Nm tork sunuyor ki bu da 30 hp ve 7 Nm artış demek. Müşteriler denkleme opsiyonel aktif valfli performans egzoz sistemini de dahil ettiğinde bu değerler sırasıyla 486 hp ve 566 Nm'ye kadar çıkıyor.

    Şimdiye kadarki en güçlü 5.0 litre V8: Dark Horse

    Yeni Ford Mustang ailesinin en tepesindeki Dark Horse versiyonu ise Ford Performance markasının bilgi birikimiyle desteklenmiş. Bu versiyonda, standart Coyote V8 motora dövme piston kolları ve eşsiz bir şekilde dengelenmiş krank mili eklenerek daha yüksek silindir basınçları ve piston hızlarıyla başa çıkabilmesi sağlanmış. Sonuç olarak ortaya en güçlü 5.0 litre atmosferik V8 motorlu Mustang çıkmış. Öyle ki bu motor, 500 hp güç ve 566 Nm tork üretiyor. Bu da mevcut Mustang Mach 1'e kıyasla 30 hp daha yüksek güç anlamına geliyor.

    Daha önce açıklandığı üzere yeni Ford Mustang ailesindeki motorlar 6 ileri manuel veya 10 ileri otomatik şanzımanla kombine edilebilecek. Mustang GT modellerinde rev-matching yani devir eşleme özelliğine sahip manuel şanzıman standart olarak geliyor. Dark Horse ise şanzıman yağı soğutucusuna sahip özel bir 6 ileri manuel şanzımanla donatılmış. Buna ek olarak, Mustang GT ve Dark Horse için manuel ve otomatik şanzımanda güç ve tork değerlerinin değişmediği ifade ediliyor.

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    Yeşil lazer ışık tuttu: Sifonun saçtıkları

    X
    xteknik 1 gün önce

    virüs hasta etmez.insanı bitiren cehaleti korkuları ve aptallığıdır.

    Profil resmi
    pudinkk 1 gün önce

    zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.

    Profil resmi
    PERİSKOP 2 gün önce

    Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.

    E
    Ekrem71.5 2 gün önce

    ow ye

    Profil resmi
    ugah6aiw 2 gün önce

    kapağı kapat sifona bas basit...

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