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    Yeni Forza Motorsport'un çıkış tarihi ortaya çıktı

    Yarış tutkunları tarafından merakla beklenen yeni Forza Motorsport'un çıkış tarihi ortaya çıktı. 6 yıllık bekleyiş çok yakında sona erebilir. İşte detaylar...  
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    Yeni Forza Motorsport'un çıkış tarihi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Forza hayranları tarafından uzun süredir beklenen yeni Forza Motorsport'un çıkış tarihi ortaya çıktı. Turn 10'un yarış simülasyonu serisinin bir sonraki oyunu, yaklaşık altı yıl önce piyasaya çıkan Forza Motorsport 7'nin devamı niteliğinde olacak. Peki merakla beklenen yapım, ne zaman piyasaya çıkacak? İşte detaylar

    Yeni Forza Motorsport'un çıkış tarihi ortaya çıktı

    Exputer tarafından yayınlanan ve Xbox Two podcast'inden Rand al'Thor tarafından desteklenen yeni bir söylentiye göre, yeni Forza Motorsport 10 Ekim Salı günü piyasaya sürülecek. Ayrıca bu iddia, daha önce paylaşılan ve Turn10'un Ekim ayında bir lansman düzenleneceğine dair söylentileri de doğruluyor.

    Öte yandan bu tarihin birer söylenti olduğunu unutmamak gerek. Niketim Ekim ayı oyunlar söz konusu olduğunda oldukça dolu geçecek: 12 Ekim'de Ubisoft's Assassin's Creed Mirage, 17 Ekim'de Remedy'den Alan Wake II, 20 Ekim'de Insomniac's Marvel's Spider-Man, 25 Ekim'de Alone in the Dark ve Ekim ayı içerisinde Total War: Pharaoh.

    Tabii ki Forza Motorsport tüm bu oyunlardan farklı olduğunu belirtelim. Ayrıca Forza serisinin yeni oyunu, Microsoft tarafından yayınlanan tüm birinci taraf oyunlar gibi ilk günden itibaren Game Pass'te olacak.

    Forza Motorsport sınırları zorlayacak

    Bilmeyenler için yeni Forza Motorsport, ilk etapta 500'den fazla araç ve 800'den fazla yükseltme seçeneği ile karşımıza çıkacak. Parkurlar ise, farklı düzenlere sahip 20 farklı ortamda gerçekleşecek. Ayrıca Turn10, yeni oyunlarını teknik olarak şimdiye kadar yapılmış en gelişmiş yarış oyunu olarak tanımlıyor ve hem fizik hem de simülasyon doğruluğunda büyük bir sıçramaya işaret ediyor.

    Örneğin, yeni lastik çarpışma modelinde pistle sekiz temas noktası bulunurken, önceki girişte yalnızca tek bir temas noktası vardı. Ek olarak pistin sıcaklığı, inamik gündüz/gece döngüsü ve hava durumu gibi faktörler, yarışa büyük oranda etki edecek. 

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    Apple karma gerçeklik gözlüğü: Vision Pro

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    Furkooo85 3 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 3 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 5 gün önce

    Çok iyi

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