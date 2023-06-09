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    Prince of Persia: The Lost Crown duyuruldu: İşte çıkış tarihi

    Summer Game Fest kapsamında Ubisoft, yepyeni bir Prince of Persia oyunu tanıttı. Prince of Persia: The Lost Crown, bu yılın sonlarında tüm platformlar için geliyor. İşte detaylar 
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    Prince of Persia: The Lost Crown duyuruldu: İşte çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Bugün düzenlenen Summer Game Fest etkinliği kapsamında Ubisoft, bir dönemin en popüler yapımlarından Prince of Persia'nın yeni oyunu Prince of Persia: The Lost Crown'u duyurdu. 13 yıllık bir aradan sonra oyuncular ile buluşacak yapım, serinin beğeni kazanan dinamiklerini 2D platform yapısıyla bir araya getiriyor. 

    Prince of Persia: The Lost Crown duyuruldu

    Metroidvania yapısından ilham alan Prince of Persia: The Lost Crown, Rayman Legends ve Valiant Hearts gibi yapımlar ile tanınan Ubisoft Montpellier imzasını taşıyacak. Ubisoft ayrıca The Lost Crown'un seslerinin İranlı besteci Mentrix tarafından besteleneceğini açıkladı. Yapımda yer alacak bir diğer isimse Ori and the Blind Forest ve Ori and the Will of the Wisps gibi oyunlardaki çalışmalarıyla tanınan Gareth Coker olacak.

    Prince of Persia: The Lost Crown, genç, yetenekli bir savaşçı ve The Immortals adlı seçkin bir grubun üyesi olan Sargon karakterini konu alıyor. Karakterimiz Prens Ghassan'ı kurtarmak için gönderilirken, bir zamanlar harikulade olan, şimdi ise lanetli ve düşmanca olan Kaf Dağı'nı keşfedecek. Bu yolculukta ise yeni zaman güçleri, bulmacalar, heyecan verici yan görevler ve zorlu savaşlar oyuncuları bekliyor olacak. 

    Prince of Persia: The Lost Crown, 18 Ocak 2024 tarihinde PC (Ubisoft Store ve Epic Games Store), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve Amazon Luna için çıkış yapacak. 

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    Furkooo85 1 gün önce

    Hololens 2 ile karşılaştırıldığında donanımsal olarak Hololens çok zayıf kalıyor. Üzerine Vision Pro, Hololens 2 ile aynı fiyatta.

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    ahmet. 1 gün önce

    🤩

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    Mantarın Başı 3 gün önce

    Çok iyi

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