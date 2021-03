Yeni futbol menajerlik oyunu We Are Football, PC için duyuruldu

Tam Boyutta Gör

Yayıncılığını THQ Nordic'n yaptığı, geliştiriciliğini ise Winning Streak Games'in yaptığı futbol menajerliği oyunu We Are Football, PC için duyuruldu.

On The Ball ve Football Manager serilerinin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen bu yeni menajerlik oyunu 10 Haziran 2021'de PC oyuncuları için Steam üzerinden erişime açılacak. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Oyunun duyuru fragmanını ve tanıtım yazısını da aşağıda bulabilirsiniz.

Tanıtım Yazısı

WE ARE FOOTBALL'da bir menajer ve antrenör olarak futbol dünyasındaki son trendlerle yüz yüze gelecek, en sevdiğin kulübün tüm duygusal iniş çıkışlarını deneyimleyeceksin.

Bu modern futbol menajeri oyunu ilk defa, aynı işlevlere ve eşsiz oynanış unsurlarına sahip bir kadın futbolu oyun modu da sunuyor. WE ARE FOOTBALL, tüm oyun modlarında en yüksek kaliteyi sağlamak ve korumak adına Gerald Köhler, Rolf Langenberg ve Dirk Winter gibi futbol menajerliği alanında çok tecrübeli isimlerin katkılarıyla geliştirildi.

Bu oyunda büyük küçük her kararın için anında geribildirim alacaksın. Zaman yönetimini etkili bir şekilde yapman gerekecek ve yalnızca iş arkadaşlarınla beraber çalıştığın takdirde kulüpte gerçekten başarılı olacaksın.

WE ARE FOOTBALL, gerçek yönetim görevlerine odaklıdır. Bu oyun; takım, iş arkadaşları, altyapı, taraftar kitlesi ve çok daha fazlasını büyüterek uzun vadede kulübü geliştirmeyi amaçlar. Bunun sonucunda da oyundaki futbol oyuncuları kendi hikâyelerini belirleyen bireyler haline gelir.

Bir sezon birkaç saat içinde oynanabilir: Sadece birkaç dakika içinde kendini mücadelenin ortasında bulursun. Tek başına bir günde birkaç sezon bitirebilirken, iki oyuncuyla bir akşamda bile bir sezon bitirebilirsin.

WE ARE FOOTBALL'da her zaman yüzleşecek yeni zorluklar var. Kulüp büyüdükçe zorluklar da büyür!

Özellikler:

Acemi dostu ve uzun girişler ya da eğitimler olmadan oynanabilir; öğrenmesi kolay, ustalaşması zordur

Geleneksel menajer oyunları kadar derin

Cevaplarına göre kulüp ve kariyer modu seçimi sunan bir test

Kapsamlı menajerlik işlevleri (mali durum, sponsorlar, İK, organizasyon, taraftar desteği, takipçiler, halka arz, yatırımcılara hisse satışı, taraftar hisseleri ve daha fazlası)

Geliştirilebilen menajer becerileri

Futboldaki en son gelişmelerin uygulanması

Detaylı takım ve oyuncu özellikleri

Modern antrenman ve gerçekçi antrenman planlaması

Her oyuncu için bireysel beceri ağacı

Her oyuncu için tam psikolojik profil; başarı ihtimali için takımdaki türleri mükemmel bir şekilde eşleşmeli

Kapsamlı altyapı sistemi; genç yaştan oyuncu gelişimi yönetimi

Kapsamlı oyun tarzları ve temel kurallar

İlave metin anlatımıyla birlikte topa ve hücumdaki oyunculara odaklı yeni maç motoru

Oyun dünyasındaki tüm maçlar eşit şekilde hesaplanır

Muhteşem devre arası konuşmaları

Genişletilebilir 3D stadyum ve 3D kulüp tesislerinin yanı sıra içinde gezilebilen kulüp müzesi

Heyecanlı görüşmelerle dolu haftalık ilerleme, verilecek küçük ve büyük kararlar

Kapsamlı istatistikler bölmesi; hayranları için hoş bir sürpriz

Maç sonrası kritik taraftar yorumları

Büyük futbol takımlarının iniş ve çıkışlarının simülasyonu

Ulusal takım turnuvalarının simülasyonu ve takımlardaki oyuncuların piyasa değerinde değişiklikler

Oyun herhangi bir resmi futbol lisansı içermez. Oyun, kendi lig ya da kulüplerini oluşturmanı sağlayan bir düzenleyiciyle gelir.

Dünyadaki herhangi bir ülke düzenlenebilir

Erkek ve kadın ligleri

Oyunun başında resmi ya da kişisel veritabanı seçimi

Düzenlenebilir küme düşme ve yükselme özelliği bulunan açık lig sistemleri

Diller için genişletilebilir isim listesi

Otomatik oyuncu ve takım oluşturma

Arma ve formalar için kapsamlı düzenleyiciler

Kendi görsellerini oyunda kullanma seçenekleri

WE ARE FOOTBALL zamandan bağımsızdır, oyunun başlangıç yılı düzenleyiciden ayarlanabilir.

